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CanlıBiletler
Alexia Putellas Leah Williamson Sam Kerr splitGetty Images/GOAL
Ameé Ruszkai
Çeviri:

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar: Brezilya'daki turnuvada oynayacak ülkelerin tam listesi

World Cup
Women's football
Avustralya
Japonya
Çin
Güney Kore
Kuzey Kore
Philippines
Almanya
Arjantin
Kolombiya
Danimarka
Fransa
İspanya
Cezayir
Malavi
Fas
Kamerun

GOAL, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için tüm eleme süreçlerini takip ediyor; hangi takımların katılmaya hak kazandığını ve hangi ülkelerin yakında onlara katılabileceğini açıklıyor.

İspanya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na son şampiyon olarak katılacak. İspanya, gelecek yaz Brezilya'da bir kez daha zafere ulaşarak tarihindeki ilk büyük şampiyonluğunu korumayı hedefliyor. İngiltere, 2023'te Avustralya'da düzenlenen turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı. 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup eden İngiltere, 2027'de de kupanın güçlü adaylarından biri olacak. ABD ve Japonya da şimdiden favoriler arasında gösteriliyor.

Ancak bu ülkelerin önce turnuvaya katılma hakkı kazanması gerekiyor. Ev sahibi Brezilya dışında Japonya, bunu şimdiden başaran 17 ülkeden biri. 2023'te turnuvaya ortak ev sahipliği yapan ve yarı finale yükselen Avustralya da bu ülkeler arasında. Önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda çok daha fazla takım turnuvadaki yerini garantileyecek.

UEFA'nın turnuvada 11 kontenjanı bulunuyor. AFC'nin altı temsilcisi garanti; CONCACAF ve CAF ise en az dörder takımla temsil edilecek. Brezilya'nın yanı sıra üç CONMEBOL ülkesi daha turnuvaya katılacak. OFC'ye de bir kontenjan ayrılmış durumda. Son üç bilet ise Şubat 2027'de oynanacak konfederasyonlar arası play-off maçlarında sahiplerini bulacak.

Peki 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmayı hangi ülkeler garantiledi? Sırada hangi takımlar var? GOAL, Brezilya yolculuğuna dair bilmeniz gerekenleri derledi...

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılmayı garantiledi?

Takım

Konfederasyon

Katılımın kesinleştiği tarih

Brezilya

CONMEBOL

Ev sahibi

Avustralya

AFC

13 Mart 2026

Çin

AFC

14 Mart 2026

Güney Kore

AFC

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