İspanya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası 'na son şampiyon olarak gidecek. La Roja, gelecek yaz Brezilya'da bir kez daha zafere ulaşarak tarihindeki ilk büyük kupayı korumayı hedefliyor. İngiltere, 2023'te Avustralya'da final oynadı ve 2025'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ettikten sonra, İngiltere 2027'de de kupa için ciddi bir aday olacak. ABD ve Japonya da ilk öne çıkan ekipler arasında yer alıyor.

Ancak önce bu ülkelerin turnuvaya katılma hakkı kazanması gerekiyor. Ev sahibi Brezilya dışında Japonya, bunu şimdiden başaran 17 ülkeden biri oldu. 2023'ün ortak ev sahiplerinden ve yarı finalistlerinden Avustralya da bunların arasında yer alırken, önümüzdeki günler, haftalar ve aylar içinde daha birçok takım biletini alacak.

UEFA'nın turnuvada 11 kontenjanı var. AFC'nin altı temsilcisi garanti olurken, CONCACAF ile CAF'nin en az dörder temsilcisi olacak. Diğer tarafta, Brezilya'nın CONMEBOL'daki üç rakibi daha ev sahibiyle birlikte turnuvada yer alacak ve OFC için de bir kontenjan bulunuyor. Ayrıca Şubat 2027'de oynanacak kıtalar arası play-off'larda dağıtılacak üç yer daha var.

Peki, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda yerini şimdiden garantileyen ülkeler hangileri? Sıradaki katılım biletlerini hangi takımlar alabilir? GOAL, Brezilya yolunda bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi...

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılma hakkı kazandı?

Takım Konfederasyon Katılım tarihi Brezilya CONMEBOL Ev sahibi Avustralya AFC 13 Mart 2026 Çin AFC 14 Mart 2026 Güney Kore AFC 14 Mart 2026 Japonya AFC 15 Mart 2026 Filipinler AFC 19 Mart 2026 Kuzey Kore AFC 19 Mart 2026 Yeni Zelanda OFC 15 Nisan 2026 Almanya UEFA 5 Haziran 2026 Arjantin CONMEBOL 5 Haziran 2026 Kolombiya CONMEBOL 5 Haziran 2026 Danimarka UEFA 9 Haziran 2026 Fransa UEFA 9 Haziran 2026 İspanya UEFA 9 Haziran 2026 Cezayir CAF 8 Ağustos 2026 Fas CAF 8 Ağustos 2026 Kamerun CAF 9 Ağustos 2026 Malavi CAF 9 Ağustos 2026

Ev sahibi olarak Brezilya'nın otomatik katılımı dışında, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için ilk eleme biletleri mart ayında düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'nda dağıtıldı ve Asya konfederasyonunun garanti altındaki altı temsilcisi burada belli oldu. Yarı finale yükselmek Dünya Kupası bileti anlamına geliyordu. Bu nedenle Avustralya, Çin, Güney Kore ve Japonya çeyrek final galibiyetleriyle yerlerini garantiledi.

Son sekiz turundaki bu eşleşmeleri kaybeden dört takım ise ardından iki play-off maçında karşı karşıya geldi. Kazananlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken, kaybedenler kıtalar arası play-off'lara yükseldi. Filipinler, Özbekistan'ı yenerek Brezilya biletini aldı. Kuzey Kore ise Çin Taipei karşısında kazandı.

Yeni Zelanda da nisan ayında Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar listesine eklendi. OFC elemelerinin üçüncü ve son turunda Papua Yeni Gine'yi 1-0'la geçmeleri bunu sağladı. Mağlup olan rakipleri, gelecek yıl kıtalar arası play-off'larda Özbekistan ve Çin Taipei'ye katılacak.

Almanya, haziran ayının başında Norveç'i 2-0 yenerek grubunu bitime bir maç kala lider tamamladı ve böylece Brezilya biletini alan ilk Avrupa ülkesi oldu. İngiltere de aynı gece İspanya deplasmanında yenilmekten kaçınabilseydi onlara katılacaktı ancak ağır 4-0'lık yenilgi, son dünya şampiyonu La Roja'yı pole pozisyonuna taşıdı. İspanya, Danimarka ve Fransa birkaç gün sonra UEFA'nın kalan üç doğrudan katılım hakkını kaptı.

Ev sahibi Brezilya dışında CONMEBOL'ün ilk temsilcileri de haziran başında netleşti. Peru ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğe rağmen Arjantin'in turnuvadaki yeri, Uluslar Ligi puan durumunda ilk iki içinde dört puanlık fark yaratmasının ardından kesinleşti. Lider Kolombiya ise Uruguay'ı 1-0 yenerek yerini garantiledi. Bunlar mevcut tek doğrudan katılım kontenjanıydı. Venezuela ve Ekvador ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü bitirerek kıtalar arası play-off noktalarına gitti.

Afrika'nın temsilcileri ise ağustosta, ertelenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası üzerinden belli oldu. Başlangıçta mart ayında oynanması planlanan turnuvada yarı finale yükselen takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve son derece sürpriz bir WAFCON'un ardından, Cezayir ile Malavi son dörde kaldığı için geçen yıl Brezilya'da iki debutant olacak. Cezayir bu turnuvada daha önce hiç grup aşamasından çıkamamıştı, Malavi ise daha önce WAFCON'da hiç oynamamıştı. Fas ve Kamerun da gelecek yaz Brezilya'ya gidecek. Kamerun, çeyrek finalde son şampiyon Nijerya'yı yenerek onları WAFCON tarihindeki en kötü derecelerine mahkum etmişti.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na sıradaki hangi takımlar katılabilir?

UEFA'nın kalan yedi eleme bileti bu yılın ilerleyen döneminde belli olacak. İngiltere, İsveç, İtalya, Norveç ve Hollanda gibi takımların play-off yolunu geçmesi gerekecek. Bu süreç ekimdeki milli maç arasında başlayacak ve kasım ile aralık aylarını kapsayan pencerede sona erecek. Ayrıca kıtalar arası play-off'larda da kazanılacak bir yer olacak.

Son doğrudan katılım biletleri ise kasım ayında düzenlenecek CONCACAF W Championship'ten çıkacak. ABD, Kanada, Meksika, Jamaika, Haiti, Panama, Kosta Rika ve El Salvador bu kıtasal şampiyonada mücadele edecek. Burada dört doğrudan katılım bileti ve iki play-off bileti dağıtılacak.

Kadınlar Dünya Kupası'nda Brezilya'da oynayacak son üç ülkeyi belirlemek için kıtalar arası play-off'lar Şubat 2027'de düzenlenecek. Bundan önce ise Özbekistan, Çin Taipei, Ekvador, Papua Yeni Gine, Gana ve Güney Afrika, kasım ve aralık aylarında önce bu play-off'ların ön aşamasında yer alacak. Altı takımın her biri, ağustostaki seribaşı kurasıyla belirlenecek üç maç oynayacak ve nihai puan durumunda ilk iki sırayı alan takımlar Şubat 2027'deki play-off'ların son aşamasına yükselecek. Venezuela bu son aşamadaki yerini şimdiden garantiledi. Onlara iki CONCACAF ülkesi ve bir UEFA ülkesi katılacak.

2027 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman?

Brezilya, 24 Haziran 2027'de başlayacak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada sekiz farklı şehirde sekiz farklı stat kullanılacak. Bunlar arasında, 25 Temmuz'da 2027 Kadınlar Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak Rio de Janeiro'daki ikonik Maracana Stadyumu da bulunuyor. Grup aşaması kurası ise, 32 katılımcı takımın üçü dışında hepsinin belli olacağı 11 Aralık 2026'da çekilecek.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar şekillenmeye başlarken, olağanüstü geçmesi beklenen turnuva için heyecan da artıyor. Kadın futbolu tutkunları, bet365 bonus kodu kullanarak organizasyonla daha fazla etkileşim kurabilir. Bu kod cazip bonuslar sunuyor ve taraftarların turnuva sonuçları, takım dinamikleri ve oyuncu performansları üzerine stratejik bahisler yapmasına imkan tanıyor. Böylece 2027'ye giden yol sürerken daha ilgi çekici ve zengin bir izleme ve bahis deneyimi ortaya çıkıyor.

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