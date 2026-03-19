2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan takımlar: Brezilya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak ülkelerin tam listesi

İspanya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası 'nda son şampiyon olarak sahaya çıkacak ve La Roja, önümüzdeki yaz Brezilya'da bir kez daha zafer kazanarak tarihindeki ilk büyük şampiyonluğunu korumayı hedefliyor. İngiltere, 2023'te Avustralya'da ikinci olmuştu ve 2025'teki Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı yendikten sonra, Lionesses 2027'de yine kupanın ciddi bir adayı olacak. ABD ve Japonya da erken aşamada favoriler arasında yer alıyor.

Ancak öncelikle bu ülkeler turnuvaya katılmak için eleme turlarını geçmek zorunda. Ev sahibi Brezilya'nın yanı sıra, Japonya, 2023'ün ortak ev sahibi ve yarı finalist Avustralya ile birlikte bunu başaran dört ülkeden biri. Önümüzdeki birkaç gün, hafta ve ay içinde çok daha fazla takım da onlara katılarak yerlerini ayırtacak.

UEFA'nın turnuvada 11 kontenjanı bulunurken, AFC'nin altı, CONCACAF ve CAF'ın ise en az dört temsilciye sahip olması garantilenmiştir. Diğer yandan, Brezilya'nın CONMEBOL'daki üç rakibi de ev sahibi ülkeyle birlikte turnuvaya katılacak ve OFC için de bir kontenjan ayrılmıştır. Ayrıca, Şubat 2027'de tamamlanacak konfederasyonlar arası play-off'larda üç kontenjan daha dağıtılacaktır.

Peki, hangi ülkeler 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi? Ve hangi takımlar sıradaki elemeyi garantileyecek? GOAL, Brezilya'ya giden yolda bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi...

Hangi takımlar 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı?

Takım Konfederasyon Eleme tarihi Brezilya CONMEBOL Ev Sahibi Avustralya AFC 13 Mart 2026 Çin AFC 14 Mart 2026 Güney Kore AFC 14 Mart 2026 Japonya AFC 15 Mart 2026 Filipinler AFC 19 Mart 2026 Kuzey Kore AFC 19 Mart 2026

Ev sahibi Brezilya'nın otomatik olarak turnuvaya katılması dışında, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak ilk takımlar, Mart ayında düzenlenecek 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'nda belirlenecek. Bu turnuvada, Asya konfederasyonundan turnuvaya katılacak altı takımın kimler olacağı belli olacak. Yarı finale yükselen takımlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve Avustralya, Çin, Güney Kore ve Japonya çeyrek finallerdeki galibiyetleriyle yerlerini garantiledi.

Çeyrek finallerdeki dört mağlup takım, 19 Mart'ta iki play-off maçında karşı karşıya geldi. Bu maçların galibi Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırken, mağlup olan iki takım konfederasyonlar arası play-off'lara yükseldi. Filipinler, Özbekistan'ı yenerek Brezilya'ya gitme biletini alırken, Kuzey Kore ise Çin Taypeyi mağlup etti.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılmaya hak kazanabilir?

CAF'ın eleme süreci de Mart 2026'da Afrika Uluslar Kupası kapsamında gerçekleştirilecekti. Ancak bu turnuva son anda yaz aylarına ertelendi ve Dünya Kupası'nda yer alacak Afrika ülkeleri bunun yerine Ağustos ayında belirlenecek. Bu nedenle, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak bir sonraki takımlar, Nisan 2026'da OFC elemelerinden çıkacak. Yeni Zelanda, Fiji, Papua Yeni Gine ve Amerikan Samoası, Brezilya'daki turnuvaya doğrudan kimlerin katılacağını belirlemek için tek maçlı eleme turunda mücadele edecek ve ikinci olan takım konfederasyonlar arası play-off'lara katılacak.

CONMEBOL ve UEFA temsilcileri ise Haziran ayında eleme sürecine başlayacak. CONMEBOL Kadınlar Uluslar Ligi'nde ilk iki sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na otomatik olarak katılmaya hak kazanacak, üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise konfederasyonlar arası play-off'lara katılacak. Avrupa'da ise UEFA eleme turnuvasının A Ligi'ndeki dört grup birincisi doğrudan Dünya Kupası'na katılacak. 32 takım, bu yılın ilerleyen aylarında iki turlu çift maçlı eleme serileri oynayacak ve Brezilya'ya gidecek son yedi ülke ile konfederasyonlar arası play-off'lara katılacak tek UEFA temsilcisi belirlenecek.

Otomatik olarak Dünya Kupası'na katılacak son takımlar ise Kasım 2026'da düzenlenecek CONCACAF Kadınlar Şampiyonası'ndan çıkacak. Şu ana kadar bu kıtasal şampiyonaya katılacak tek iki takım ABD ve Kanada olarak belirlendi. Nisan ayında sona erecek eleme turlarında, Dünya Kupası'na otomatik olarak katılma hakkı için yarışacak diğer altı CONCACAF ülkesi belirlenecek.

Konfederasyonlar arası play-off maçları Şubat 2027'de yapılacak ve Brezilya'da düzenlenecek 2027 Kadınlar Dünya Kupası'nda oynayacak son üç ülke belirlenecek.

2027 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman?

Brezilya, 24 Haziran 2027'de başlayacak olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada, Rio de Janeiro'daki ikonik Maracana Stadyumu da dahil olmak üzere sekiz farklı şehirdeki sekiz farklı stadyum kullanılacak. 2027 Kadınlar Dünya Kupası finali 25 Temmuz 2027'de oynanacak. Turnuvanın farklı aşamalarına ilişkin diğer tarihler zamanı geldiğinde teyit edilecek olup, resmi grup aşaması kura çekimi ile ilgili ayrıntılar da henüz açıklanmadı.

