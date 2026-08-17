İspanya, 2027 Kadınlar Dünya Kupası 'nda son şampiyon unvanıyla yer alacak; La Roja, gelecek yaz Brezilya'da yeniden zafere ulaşarak tarihindeki ilk büyük kupayı korumayı hedefliyor. İngiltere, 2023'te Avustralya'da final oynamıştı ve 2025'te Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı mağlup ettikten sonra, 2027'de de kupa için ciddi bir aday olacak; Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya da erken dönemin öne çıkan favorileri arasında bulunuyor.

Ancak önce bu ülkelerin turnuvaya katılma hakkı kazanması gerekiyor. Ev sahibi Brezilya dışında Japonya, bunu şimdiden başaran 17 ülkeden biri oldu; 2023'ün ev sahiplerinden ve yarı finalistlerinden Avustralya da bunlar arasında yer alıyor. Önümüzdeki birkaç gün, hafta ve ay içinde daha pek çok takım da yerini alacak.

UEFA'nın turnuvada 11 kontenjanı bulunuyor; AFC'nin altı temsilci çıkaracağı garanti, CONCACAF ve CAF ise en az dörter temsilciyle yer alacak. Bunun dışında, Brezilya'nın CONMEBOL'daki üç rakibi daha ev sahibiyle birlikte turnuvaya katılacak ve OFC için de bir kontenjan ayrılmış durumda. Ardından, Şubat 2027'de oynanacak konfederasyonlar arası play-off'larda dağıtılacak üç bilet daha bulunuyor.

Peki, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi ülkeler şimdiden katılma hakkı kazandı? Ve sıradaki hangi takımlar bileti alabilir? GOAL, Brezilya yoluna dair bilmeniz gereken her şeyi derledi...

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılma hakkı kazandı?

Takım Konfederasyon Katılma hakkı kazandığı tarih Brezilya CONMEBOL Ev sahibi Avustralya AFC 13 Mart 2026 Çin AFC 14 Mart 2026 Güney Kore AFC 14 Mart 2026 Japonya AFC 15 Mart 2026 Filipinler AFC 19 Mart 2026 Kuzey Kore AFC 19 Mart 2026 Yeni Zelanda OFC 15 Nisan 2026 Almanya UEFA 5 Haziran 2026 Arjantin CONMEBOL 5 Haziran 2026 Kolombiya CONMEBOL 5 Haziran 2026 Danimarka UEFA 9 Haziran 2026 Fransa UEFA 9 Haziran 2026 İspanya UEFA 9 Haziran 2026 Cezayir CAF 8 Ağustos 2026 Fas CAF 8 Ağustos 2026 Kamerun CAF 9 Ağustos 2026 Malavi CAF 9 Ağustos 2026

Ev sahibi olarak Brezilya'nın otomatik katılımı dışında, 2027 Kadınlar Dünya Kupası için ilk eleme biletleri mart ayında düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası'nda dağıtıldı; burada Asya konfederasyonunun garanti altındaki altı temsilcisi belli oldu. Yarı finale yükselmek Dünya Kupası biletini garantiliyordu ve bu nedenle Avustralya, Çin, Güney Kore ve Japonya çeyrek final galibiyetleriyle yerlerini aldı.

Son sekiz turundaki bu eşleşmeleri kaybeden dört takım daha sonra iki play-off maçında karşı karşıya geldi; kazananlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanırken kaybedenler konfederasyonlar arası play-off'lara yükseldi. Filipinler, Özbekistan'ı mağlup ederek Brezilya biletini aldı, Kuzey Kore ise Çin Taipei'sini geçti.

Yeni Zelanda, nisan ayında OFC elemelerinin üçüncü ve son turunda Papua Yeni Gine'yi 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan takımlar listesine adını yazdırdı. Mağlup rakibi, gelecek yıl konfederasyonlar arası play-off'larda Özbekistan ve Çin Taipei'sine katılacak.

Almanya, haziran ayının başında Norveç'i 2-0 yenip bitime bir maç kala eleme grubunu lider tamamlamayı garantileyerek Brezilya biletini alan ilk Avrupa ülkesi oldu. İngiltere de aynı gece İspanya deplasmanında yenilmemesi halinde onlara katılacaktı, ancak ağır bir 4-0'lık yenilgi, son dünya şampiyonu La Roja'yı pole pozisyonuna taşıdı; İspanya, Danimarka ve Fransa da birkaç gün sonra UEFA'nın kalan üç doğrudan katılım biletini kaptı.

Ev sahibi Brezilya dışında CONMEBOL'ün ilk temsilcileri de haziran başında belli oldu. Peru ile alınan hayal kırıklığı yaratan 1-1'lik beraberliğe rağmen Arjantin'in turnuvadaki yeri, Uluslar Ligi puan durumunda ilk iki içinde dört puanlık fark yaratmasının ardından kesinleşti; lider Kolombiya ise Uruguay karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle yerini garantiledi. Bunlar mevcut iki doğrudan katılım kontenjanıydı; Venezuela ve Ekvador ise sırasıyla üçüncü ve dördüncü bitirerek konfederasyonlar arası play-off biletlerini aldı.

Afrika'nın temsilcileri, ağustosta gecikmeli düzenlenen Kadınlar Afrika Uluslar Kupası aracılığıyla belli oldu. Başlangıçta mart ayında oynanması planlanan turnuvada yarı finale yükselen takımlar doğrudan Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı ve son derece şaşırtıcı bir WAFCON, Cezayir ile Malavi son dörde kaldıktan sonra gelecek yıl Brezilya'da iki debutant takımın yer alacağı anlamına geliyor. Cezayir daha önce bu turnuvada hiç grup aşamasından çıkamamıştı, Malavi ise daha önce WAFCON'da hiç oynamamıştı. Fas ve Kamerun da gelecek yaz Brezilya'ya gidecek; bunlardan ikincisi, çeyrek finalde onları yenerek son şampiyon Nijerya'ya tarihindeki en kötü WAFCON sonucunu yaşattı.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na sırada hangi takımlar katılma hakkı kazanabilir?

UEFA'nın kalan yedi eleme bileti bu yılın ilerleyen bölümünde netleşecek; İngiltere, İsveç, İtalya, Norveç ve Hollanda gibi takımlar play-off yolunu geçmek zorunda kalacak. Bu süreç ekimdeki milli ara sırasında başlayacak ve kasım ile aralık aylarına yayılan dönemde sona erecek; ayrıca konfederasyonlar arası play-off'lar için de bir kontenjan verilecek.

Son doğrudan katılım biletleri ise kasım ayında düzenlenecek CONCACAF W Championship'ten çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Jamaika, Haiti, Panama, Kosta Rika ve El Salvador bu kıtasal şampiyonada mücadele edecek; burada dört doğrudan katılım bileti ile iki play-off bileti dağıtılacak.

Konfederasyonlar arası play-off'lar, Brezilya'daki Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alacak son üç ülkeyi belirlemek için Şubat 2027'de oynanacak. Özbekistan, Çin Taipei'si, Venezuela, Ekvador, Papua Yeni Gine, Gana ve Güney Afrika'nın şu ana kadar bu turnuvada yer alacağı kesinleşti. Son olarak anılan ekip, yerini garantilemek için Nijerya'yı mağlup etti; bu da Super Falcons'un tarihinde ilk kez bir Kadınlar Dünya Kupası'nda yer alamayacağı anlamına geliyor. Onlara iki CONCACAF ülkesi ve iki UEFA ülkesi daha katılacak; bunların kimler olacağı yıl bitmeden netleşecek.

2027 Kadınlar Dünya Kupası ne zaman?

Brezilya, 24 Haziran 2027'de başlayacak 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvada, Rio de Janeiro'daki ikonik Maracana Stadı da dahil olmak üzere sekiz farklı şehirde sekiz farklı stat kullanılacak. 2027 Kadınlar Dünya Kupası finali 25 Temmuz 2027'de oynanacak. Turnuvanın farklı aşamalarına ilişkin diğer tarihler ilerleyen dönemde açıklanacak; resmi grup kura çekimine dair detaylar da henüz paylaşılmış değil.

2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak takımlar şekillenmeye başlarken, olağanüstü geçmesi beklenen turnuva için heyecan da artıyor. Kadın futbolu tutkunları, bet365 bonus kodu kullanarak organizasyonla daha fazla etkileşim kurabilir. Bu kod, cazip bonuslar sunarak taraftarların turnuva sonuçları, takım dinamikleri ve oyuncu performansları üzerine stratejik bahisler yapmasına olanak tanıyor; böylece 2027 yolculuğu sürerken izleme ve bahis deneyimi daha da ilgi çekici ve zengin hale geliyor.

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