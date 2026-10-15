2027 Asya Kupası Organizasyon Komitesi önemli bir açıklama yaptı

2027 Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi, turnuvaya ev sahipliği için hazırlıkların sürdüğünü teyit ettiği bir açıklama yayımladı.

Suudi Arabistan, Asya Kupası finallerine 7 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Yerel Organizasyon Komitesi, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2027 Asya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi, 7 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan turnuvaya ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını, Asya Futbol Konfederasyonu ve ilgili kurumlarla sürekli koordinasyon içinde sürdürdüğünü teyit eder" ifadelerini kullandı.

Komite, hazırlıkların onaylanan zaman programına uygun olarak çeşitli organizasyonel ve operasyonel alanlarda devam ettiğini; bunun tesislerin, hizmet birimlerinin ve beraberindeki hizmetlerin hazır olmasını da kapsadığını belirtti. Bu çalışmaların, kıtanın dört bir yanından gelecek katılımcı milli takımlara, taraftarlara ve medya mensuplarına eksiksiz bir deneyim sunma hedefi çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı.

Yerel Organizasyon Komitesi, kıtasal organizasyonun başarılı olması için çalışmaya devam etme ve gerekli imkânları sağlama konusundaki taahhüdünü yeniledi; turnuvayla ilgili gelişmeleri de göz önünde bulundurarak ve başarısı için uygun koşulları hazırlayarak Suudi Arabistan'ın konumuna yakışır bir turnuva düzenleme sözünü tekrarladı.

France 24, Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim'in açıklamalarını yayımlamış ve Selman, koşulların gerektirmesi halinde Suudi Arabistan'daki 2027 Asya Kupası'nın ertelenmesinin bir seçenek olarak masada kaldığını vurgulamıştı.

Selman, "Asya Futbol Konfederasyonu kararı vermek için acele etmiyor. Önümüzdeki kasım ayının sonuna kadar bekleyebiliriz; zira turnuvanın hazırlıkları şu anda belirlenen takvime uygun şekilde ilerliyor" dedi.