Özbekistan Teknik Direktörü Fabio Cannavaro, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 2027 Asya Kupası'nın 11 ay ertelenerek gelecek yılın sonuna alınmasının ardından görevinden ayrılmayı düşünüyor. Ekim 2025'te göreve getirilen eski İtalya kaptanı, 14 maçta takımın başında yer aldı ve turnuvanın takviminin değişmesi üzerine görevini bırakabilir.

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İtalyan efsane görevinden erken ayrılmayı düşünüyor

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre 2006 Ballon d'Or ödülünün sahibi, salı günü yapılan açıklamayla kıta turnuvasının başlangıçta planlanan tarihlerden sonraya ertelenmesinin ardından Orta Asya ülkesindeki görevinden ayrılmayı değerlendiriyor. Olası ayrılığının ardındaki kesin nedenler bilinmese de takvimdeki ani değişiklik, 53 yaşındaki teknik adamın düşüncelerini doğrudan etkiledi. Öte yandan erteleme, Asyalı yıldızlarını yılbaşı döneminde de kadrolarında tutabilecek olan bazı Premier League kulüplerinin işine yarayacak.

Dünya Kupası'ndaki başarısızlık görev dönemine damga vurdu

Ekim 2025'te millî takımın başına geçen eski Real Madrid ve Juventus savunmacısı, çıktığı 14 maçta yedi galibiyet ve yedi mağlubiyet aldı. Bu süreçte 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın başında yer aldı. Takımı, bu yazın başlarında düzenlenen turnuvaya grup aşamasında puan alamadan veda etti.

ABD'de mücadele eden Cannavaro'nun öğrencileri, turnuvaya Kolombiya karşısında aldıkları 3-1'lik yenilgiyle başladı. Ardından Portekiz'e 5-0, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ise 3-1 mağlup oldular. İtalyan teknik adam şimdi istifasını sunmaya karar verirse takımın başındaki son maçı, 6 Ekim'de Güney Kore karşısında alınan 2-0'lık yenilgi olacak.

Bölgedeki çatışmalar turnuvanın ertelenmesine yol açtı

Asya Futbol Konfederasyonu, Suudi Arabistan'da yaşanan son çatışmalar ve ekim ayındaki füze saldırısı nedeniyle turnuvanın Aralık 2027'ye ertelendiğini salı günü doğruladı. Yetkililer, kararın “AFC Asya Kupası Suudi Arabistan 2027 Yerel Organizasyon Komitesi (LOC) ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) ile yürütülen kapsamlı görüşmeler ve yakın istişareler sonucunda” alındığını açıkladı.

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Kararın ayrıntılarını resmî açıklamasında paylaşan yönetim organı şunları belirtti: “AFC Asya Kupası Organizasyon Komitesi, bölgedeki gelişmelerin yol açtığı mevcut olağanüstü koşullar, önemli lojistik zorluklar ve seyahat aksamaları ışığında millî takımlar düzeyindeki bu önemli turnuvanın yeniden takvimlendirilmesini onayladı.

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“Turnuvanın yeni tarihleri onay için FIFA'ya sunulacak.

“Turnuvanın başlangıçta planlandığı şekilde düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi açısından olağanüstü koşullar oluştu. Bu nedenle erteleme, katılan tüm takımların, görevlilerin, seyircilerin ve diğer paydaşların yararına gerekli hâle geldi.

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“AFC, kıtanın oyuncuları ve taraftarları için dünya standartlarında bir turnuva düzenleme konusundaki kararlılıklarından dolayı SAFF'ı ve LOC'yi takdir ediyor.

“AFC, ertelemenin etkisini en aza indirirken Asya'nın en prestijli erkek millî takım turnuvasının konumuna ve bu organizasyonla özdeşleşen operasyonel mükemmelliğe yakışır bir turnuva düzenlemek için LOC, katılımcı üye federasyonlar, değerli sponsorları, yayın ve ticari ortakları ile tüm paydaşlarla yakın iş birliğini sürdürecek.”

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Federasyonu kritik bir karar bekliyor

Özbekistan'ın gelecek yılki uluslararası maç takvimini yeniden düzenlediği bu dönemde Cannavaro'nun geleceğine ilişkin nihai kararını yakında vermesi bekleniyor. Aralık 2027'ye kadar büyük bir turnuva bulunmaması nedeniyle Taşkent'teki futbol yöneticileri, bir sonraki millî maç arası öncesinde yeni bir teknik direktör aramak zorunda kalabilir. Bu arada Asya futbolunun yetkilileri, Suudi Arabistan'daki turnuva için belirledikleri yeni kış tarihlerinin FIFA tarafından resmen onaylanmasını beklemek zorunda.