2027 Afrika Uluslar Kupası'nda takım sayısı artacak mı? CAF'tan resmi açıklama

Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF", 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılacak takım sayısının artırıldığına dair medya raporlarının yayılmasının ardından son saatlerde ortaya çıkan tartışmayı sonlandırdı.

Kıta konfederasyonu, resmi hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, başkan Patrice Motsepe'nin dün çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın 24 takımın katılımıyla düzenleneceğini teyit ettiğini belirtti.

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CAF, bazı medya organlarının katılımcı sayısının değiştirildiğine dair yayınladığı bilgilerin "doğru olmadığını" vurgularken, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın haziran ve temmuz aylarında düzenleneceğini, kupaya katılımı belirleyecek eleme maçlarının ise eylül ve ekim 2026'da başlayacağını ekledi.

Açıklama, medya raporlarının Tanzanya, Kenya ve Uganda'da yapılması planlanan bir sonraki edisyonun 28 takımın katılımıyla düzenleneceğini öne sürmesinin ardından geldi.

Afrika Uluslar Kupası, tarihindeki en büyük genişlemeyi, 2019'da Mısır'da düzenlenen edisyonundan itibaren yaşamış, katılımcı sayısı 16'dan 24 takıma yükselmişti. Bu sistem 2021, 2023 ve 2025 edisyonlarında sürmüş olup 2027'de de geçerli olmaya devam edecek.



