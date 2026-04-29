2026 Yeni Zelanda Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Güney Pasifik adalıları artık ivme kazanmak ve futbol dünyasında kendilerini bir güç olarak kabul ettirmek istiyor. Yeni Zelanda’nın sadık taraftarlarının Dünya Kupası’na dönüş için uzun süren bekleyişi artık sona erdi ve Kuzey Amerika’da büyük bir taraftar kitlesi bekleyebilirler.

2010'dan bu yana Yeni Zelanda'nın küresel bir turnuvaya geri dönüşü, sevgiyle "All Whites" olarak adlandırılan takım için büyük bir artı.

Kiwis, önceki iki Dünya Kupası katılımında galibiyet elde edemediği için, üçüncü kez şanslarının yaver gideceğini umuyor. 1982'deki ilk katılımlarında üç maçını da kaybeden takım, 2010'da Güney Afrika'da ise şaşırtıcı bir şekilde üç maçta da berabere kalmıştı.

Yeni Zelanda'nın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 15 Haziran Pazartesi İran - Yeni Zelanda (18:00) SoFi Stadyumu (Los Angeles) Bilet 21 Haziran Pazar Yeni Zelanda - Mısır (18:00) BC Place (Vancouver) Bilet 26 Haziran Cuma Yeni Zelanda - Belçika (20:00) BC Place (Vancouver) Bilet

2026 Dünya Kupası Yeni Zelanda maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil biletlerin mevcudiyeti şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Yeni Zelanda 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Yeni Zelanda'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'dan ne beklemeli?

Bu yaz Yeni Zelanda'nın ilk maçı Los Angeles'ta İran ile olacak. İran, önceki altı Dünya Kupası katılımında da grup aşamasında elenmişti. Ayrıca Katar 2022'deki grup açılış maçında altı gol yediler, bu da All Whites'a umut verecektir.

Kiwi takımı daha sonra sınırın kuzeyine, Kanada'ya giderek G Grubu'ndaki ikinci maçında Liverpool'dan Mo Salah ve Manchester City'den Omar Marmoush gibi isimlerin yer aldığı Mısır ile karşılaşacak. Firavunlar, Afrika Uluslar Kupası'nı yedi kez kazanarak bu turnuvanın hakimi olmuş olsa da, şaşırtıcı bir şekilde Dünya Kupası'nda sadece dördüncü kez yer alacak. Yeni Zelanda gibi Mısır da galibiyetsiz serisini sonlandırmak amacıyla Kuzey Amerika'ya gidiyor.

Kağıt üzerinde, Yeni Zelanda’nın en zorlu grup maçı son sırada yer alıyor; zira takım Vancouver’da kalarak Belçika ile karşılaşacak. Kırmızı Şeytanlar son dönemdeki birçok kıtasal ve küresel turnuvada beklentileri karşılayamadı, ancak formda oldukları günlerde, parıldayan yetenekli oyuncularından oluşan kadrosuyla her yerde, her takımı yenebilirler.

Yeni Zelanda'nın 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle Yeni Zelanda maçlarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler şu şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran – 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: