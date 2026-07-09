2026 Wimbledon biletlerini nasıl alabilirsiniz: Bilet fiyatları, paket fırsatları, ikinci el biletler ve daha fazlası

Çim kort sezonu tüm hızıyla devam ediyor; Londra’daki All England Club’da düzenlenen Wimbledon Şampiyonası’nda iki hafta boyunca keyifle izlenecek birinci sınıf tenis maçları var.

Maçlar 29 Haziran Pazartesi günü başladı ve henüz bilet almadıysanız, şimdilik endişelenmenize gerek yok. Her zevke uygun bilet seçenekleri mevcut.

İster Wimbledon'un sunduğu her şeyi deneyimleyip açık kort maçlarını izlemek isteyin, ister yıldızları görmekten keyif almak için gösteri kortunun koltuklarını rezerve etmeyi tercih edin. Seçim sizin.

Taraftarlar Wimbledon biletlerini nasıl satın alabilir, ne kadar ödeme yapmaları gerekir ve turnuva programı nasıldır? GOAL size bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sunuyor.

2026 Wimbledon Şampiyonası ne zaman yapılacak?

2026 Wimbledon Şampiyonası, 29 Haziran Pazartesi gününden 12 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. İki hafta sürecek Wimbledon Şampiyonası'nın programı şu şekilde:

Erkekler ve Kadınlar Tekler 1. ila 4. Turlar: 29 Haziran - 6 Temmuz

Erkekler ve Kadınlar Çeyrek Finalleri: 7-8 Temmuz

Bayanlar Tekler Yarı Finalleri: 9 Temmuz

Erkekler Tekler Yarı Finalleri: 10 Temmuz

Bayanlar Tekler Finali: 11 Temmuz

Erkekler Tekler Finali: 12 Temmuz

Wimbledon 2026 biletleri nasıl alınır

Wimbledon 2026 biletleri satın almak isteyenler için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bunlar arasında kura biletleri, ikinci el biletler, The Queue, konaklama paketleri ve tahviller yer almaktadır.

Kura Biletleri

Wimbledon için en yaygın ve en popüler seçenek, Halka Açık Çekiliş yoluyla bilet başvurusunda bulunmaktır. Talebin tahsis edilen bilet sayısını çok aştığı diğer birçok büyük spor etkinliğinde olduğu gibi, bu sistem teorik olarak Şampiyonada yerini garantilemek isteyen taraftarlara adil bir dağıtım imkanı sunar.

Talebin arzı aşması, herhangi bir başvurunun bilet garantisi olmadığı anlamına gelir; ayrıca, çekilişten kazanmış olsanız bile, satın alımlar hane başına bir çift biletle sınırlıdır.

2026 Şampiyonası için çekiliş başvuruları 2-21 Eylül 2025 tarihleri arasında açıktı ve bu nedenle artık kapanmıştır.

İkinci El Biletler

Yeniden satış biletleri, Wimbledon’daki etkinliklere artık katılamayan veya katılmak istemeyen bilet sahipleri tarafından satılmaktadır. Burada iki ayrı seçenek bulunmaktadır: Wimbledon’un kendisi tarafından işletilen resmi sistem ve StubHub gibi platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen ikincil pazar.

Resmi seçenekte, gün boyunca yeniden satış kioskuna iade edilen Show Court biletleri, her gün saat 15:00'te (BST) ilk gelen ilk alır esasına göre listelenir. Bilet fiyatları Centre Court için 15 £, Court No. 1 ve Court No. 2 için 10 £'dır ve sayıları son derece sınırlıdır.

Ayrıca, bu biletler yalnızca etkinlik alanının içinde bulunan kişilere sunulur; yani, fiilen sadece ilgili günlerdeki Grounds Pass sahipleri için geçerlidir.

Mekanına varmadan önce Wimbledon biletini daha planlı bir şekilde temin etmek istiyorsanız, bu spor dalının efsanelerini yakından izlemek için StubHub en iyi seçeneğiniz olabilir.

Fiyatlar nominal değerden daha yüksek olabilir, ancak tenis tutkunları için bu, hafızalarda uzun süre kalacak, hayatta bir kez yaşanacak bir deneyimdir. Satın almadan önce her zaman ikincil satış sitesinin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

The Queue

"The Queue" (Kuyruk), adından da anlaşılacağı kadar basit bir sistemdir ve Wimbledon ile yakından ilişkilidir. Bileti olmayanlar, kapılar açılmadan önce ve gün boyunca kuyruğa girerek, turnuvanın final dörtlüsü hariç her gün için bir "Grounds Pass" (Tesis Giriş Kartı) veya sınırlı sayıda bulunan "Show Court" (Ana Kort) biletlerinden birini alabilirler. Kuyruk dolduğunda, mekan "biri girerse biri çıkar" politikasına göre çalışır.

The Queue’ye Wimbledon Park’ta katılabilirsiniz; burada, kuyruktaki sıranızı gösteren bir Queue Card (Kuyruk Kartı) verilir.

Ağırlama Paketleri

Şampiyonayı lüks ve konforlu bir ortamda izlemek isteyenler için, Wimbledon’un resmi ortağı ve tedarikçisi Keith Prowse tarafından düzenlenen konuk ağırlama paketleri iyi bir seçenek olabilir. Bu paketler, Centre Court ve Court No. 1’deki koltukların yanı sıra çeşitli lüks ek hizmetler içerir. Burada da talep, genellikle kontenjanı aşmaktadır.

Tercih ettiğiniz pakete bağlı olarak farklı seviyelerde Wimbledon konuk ağırlama seçenekleri mevcuttur:

The Lawn : Sizin ve misafirleriniz için ayrılmış bir masa; öğleden sonra çayı, deniz ürünleri büfesi ve Michelin yıldızlı şef Michel Roux ile kızı şef Emily Roux’un hazırladığı alakart menü. İngiliz temalı bahçede, özel kokteyllerin sunulduğu ücretsiz bardan içeceklerinizi yudumlayın. Merkez Kortu veya 1 Numaralı Kortun en iyi konumlarında yer alan bu paket, kortlara yürüme mesafesindedir.

Sizin ve misafirleriniz için ayrılmış bir masa; öğleden sonra çayı, deniz ürünleri büfesi ve Michelin yıldızlı şef Michel Roux ile kızı şef Emily Roux’un hazırladığı alakart menü. İngiliz temalı bahçede, özel kokteyllerin sunulduğu ücretsiz bardan içeceklerinizi yudumlayın. Merkez Kortu veya 1 Numaralı Kortun en iyi konumlarında yer alan bu paket, kortlara yürüme mesafesindedir. Rosewater Pavilion : En seçkin konuk ağırlama paketlerinden biri olan bu pakette, dört servislik alakart menü, hafif atıştırmalıklar, çilek ve krema ile geleneksel ikindi çayı sunulur. Ardından, seçkin şarap seçenekleri, ücretsiz bar içecekleri ve en iyi resmi Centre Court biletlerinin bulunduğu özel lounge alanlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

En seçkin konuk ağırlama paketlerinden biri olan bu pakette, dört servislik alakart menü, hafif atıştırmalıklar, çilek ve krema ile geleneksel ikindi çayı sunulur. Ardından, seçkin şarap seçenekleri, ücretsiz bar içecekleri ve en iyi resmi Centre Court biletlerinin bulunduğu özel lounge alanlarının keyfini çıkarabilirsiniz. The Treehouse : Rezervasyonsuz oturma düzeni, canlı iç mekanlar, DJ’ler ve bahçeye bakan balkonlarla sunulan lüks, samimi bir konuk ağırlama deneyimi. Seçtiğiniz gurme küçük tabaklar ve interaktif yemek sunumlarının tadını çıkarabilirsiniz. Centre Court veya No.1 Court koltuklarınıza geçmeden önce bu deneyimin keyfini çıkarın.

Rezervasyonsuz oturma düzeni, canlı iç mekanlar, DJ’ler ve bahçeye bakan balkonlarla sunulan lüks, samimi bir konuk ağırlama deneyimi. Seçtiğiniz gurme küçük tabaklar ve interaktif yemek sunumlarının tadını çıkarabilirsiniz. Centre Court veya No.1 Court koltuklarınıza geçmeden önce bu deneyimin keyfini çıkarın. Skyview Suites: Centre Court’ta yaşayabileceğiniz en lüks deneyim. Her süit, kalabalığın üzerinde yer alan özel bir balkona sahip olup 10 veya 20 misafir ağırlayabilir. Şampanya resepsiyonu ve sayısız geleneksel ücretsiz yiyecek ve içecek eşliğinde konsiyerj, şoför ve kişisel hostes hizmetinden yararlanın.

Tahviller

Sadece bu yıl için değil, önümüzdeki beş yıl boyunca Wimbledon Şampiyonası’nın her günü için bilet almak istiyorsanız, tahvil satın almak oldukça pahalı bir seçenek olabilir.

Tahviller bir dizi yıl boyunca geçerlidir; mevcut döngü, Merkez Kort için 2026-2030, 1 Numaralı Kort için ise 2022-2026'dır. 2027-2031 dönemi 1 Numaralı Kort tahvilleri için başvurular da şu anda açıktır.

Satın alınan her bir debenture şunları sağlar:

Kortta garantili bir koltuk

Çeşitli özel alanlara erişim

Devredilebilir biletler

Özel yemek seçenekleri

Mevcut tahvil sayısı sınırlıdır ve fiyatlar, Dowgate Capital Limited tarafından düzenlenen haftalık müzayedeler sırasında dalgalanma gösterir.

Wimbledon 2026 bilet fiyatları

Kura Biletleri

Bu biletler, 2 ve 3 numaralı kortlarda 55 sterlinden başlayıp, Merkez Kort'taki erkekler ve kadınlar finalleri için 350 sterline kadar çıkmaktadır. Ancak biletler kura yoluyla rastgele çiftler halinde tahsis edildiğinden, maçı veya koltuk bölümünü seçemezsiniz.

Kuyruk

Grounds Pass biletleri, turnuvanın ilk turlarında 33 £'dan başlıyor, ancak Şampiyona boyunca fiyatları düşüyor. Bunun nedeni kısmen, çeşitli turnuvalar son aşamalarına geldikçe bu biletlerin sağladığı erişim imkanının kısıtlanmasıdır.

İkinci El Biletler

Resmi yeniden satış biletlerinin fiyatları, Merkez Kort için 15 sterlin, 1 Numaralı Kort ve 2 Numaralı Kort için ise 10 sterlin olarak belirlenmiştir.

Ancak, bu biletlerin yalnızca halihazırda tesis içinde bulunan kişilere sunulduğunu, yani fiilen sadece ilgili günlerde Grounds Pass sahipleri için geçerli olduğunu ve sayısının son derece sınırlı olduğunu unutmamak önemlidir.

Ek bilgi için turnuva tarihine yaklaştıkça resmi Wimbledon sitesini takip etmeyi ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini de kontrol etmeyi unutmayın.

Ağırlama Paketleri

Wimbledon'un resmi ortağı ve lüks konaklama perakendecisi Keith Prowse aracılığıyla satılan konaklama biletlerinin fiyatları 1.265 £'dan ("The Lawn") başlayıp 2.495 £'a ("Rosewater Pavilion") kadar çıkmaktadır. "The Treehouse" ve "Skyview Suites" paketleri şu anda tükenmiştir.

Tahviller

2026-2030 Merkez Kortu: Koltuk başına 116.000 £'dan başlayan fiyatlarla veya bir çift için 232.000 £

Koltuk başına 116.000 £'dan başlayan fiyatlarla veya bir çift için 232.000 £ 2022-2026 1 Numaralı Kort: 21.000 £'dan başlayan fiyatlarla

21.000 £'dan başlayan fiyatlarla 2027-2031 No.1 Court: 73.000 £'dan başlayan fiyatlarla

Wimbledon 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey

Wimbledon'da erkekler teklerde arka arkaya şampiyonlar çıkmıştır. 2018-2022 yılları arasında Novak Djokovic'in şampiyonluğunun ardından 2023 ve 2024'te Carlos Alcaraz'ın zaferi geldi; şimdi ise 2025 şampiyonu Jannik Sinner, Londra'da unvanını korumaya hazırlanıyor.

Sinner, Juan Manuel Cerundolo'ya karşı Fransa Açık'ta yaşadığı şok yenilginin ardından kendini kanıtlaması gereken çok şey var. İtalyan tenisçinin 2. turda aldığı bu yenilgi, 2023'te Roland Garros'ta aynı aşamada elenmesinden bu yana Grand Slam'de yaşadığı en erken elenme oldu.

Jannik Sinner’in Wimbledon zaferi yolundaki çabaları, son iki yıldır Grand Slam’deki başlıca rakibi olan Carlos Alcaraz’ın All England Club’daki bu büyük tenis şölenine katılmayacak olmasıyla daha da güçlendi.

Tenis severler için ne yazık ki, bilek sakatlığı nedeniyle nisan ortasından beri kortlara çıkmayan Alcaraz, Wimbledon'dan çekildiğini açıkladı ve en az ağustos ayına kadar ATP Turu'na dönmesi pek olası görünmüyor.

Bayanlar tekler turnuvası ise daha açık bir yarışa sahne olacak gibi görünüyor. Iga Swiatek, 2025’te Wimbledon şampiyonluğunu kazanarak son sekiz yılda her yıl farklı bir şampiyonun taç giydiği turnuvada sekizinci farklı şampiyon oldu. Polonyalı yıldız şimdi, 2016’da Serena Williams’tan bu yana çim kort turnuvasında arka arkaya iki kez bayanlar şampiyonluğunu kazanan ilk oyuncu olmayı hedefliyor.

Swiatek, 2026'nın en güçlü adaylarından biri olsa da, Aryna Sabalenka'nın Wimbledon turnuvasına şampiyonluk favorisi olarak başlaması bekleniyor. Sabalenka, önceki üç Wimbledon katılımında da bu aşamada elendiği için, bu yıl yarı final lanetini kırmayı umuyor.

Wimbledon 2026 yakınlarında nerede kalınır?

Wimbledon’a ilk kez gidiyorsanız, All England Club’ın yakınındaki Güneybatı Londra’da kalacak bir yer bulabilir ya da başkent ziyaretinizden en iyi şekilde yararlanmak için daha merkezi bir konumda konaklamayı tercih edebilirsiniz.

Londra'nın güneybatısında yürüyerek dolaşmak son derece kolaydır ve yakınlarda çok sayıda tren ve metro durağı bulunması sayesinde şehrin geri kalanına ulaşım çok kolaydır.

Aşağıdaki etkileşimli haritayı kullanarak turnuva sırasında çevrede hangi konaklama seçeneklerinin mevcut olduğunu inceleyebilirsiniz; ayrıca, gitmek istediğiniz tarihlere göre bütçenize uygun seçenekleri görmek için konaklama seçeneklerinin üzerine fareyi getirebilirsiniz.

