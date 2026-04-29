2026 Uruguay Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Miami, yaz aylarında Uruguay'ın coşkulu bir atmosfer yaratmasını bekleyebilir. La Celeste'nin Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk iki maçı Hard Rock Stadyumu'nda oynanacağı için, mavi-beyazlı taraftarlar "Amerika'nın Oyun Alanı"na akın edecek.

Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 15 Haziran Pazartesi Suudi Arabistan - Uruguay (18:00) Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 21 Haziran Pazar Uruguay - Yeşil Burun Adaları (18:00) Hard Rock Stadyumu (Miami) Bilet 26 Haziran Cuma Uruguay - İspanya (18:00) Estadio Akron (Guadalajara) Bilet

2026 Uruguay Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Uruguay Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Uruguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı; alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay'dan ne beklemeli?

Kadrosunda Luis Suarez ve Darwin Nunez gibi yetenekli forvetlere sahip olmasına rağmen, Uruguay Katar 2022'de gol bulmakta zorlandı. Turnuvaya Güney Kore ile oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları hayal kırıklığı yaratan bir maçla başladılar ve ardından Portekiz'e 2-0 yenildiler. Mavi-beyazlı taraftarlar, takımlarının grup aşamasındaki son maçında Gana'yı 2-0 yenerek sevinç yaşadı, ancak bu galibiyet çok geç geldi ve Güney Kore'den daha az gol attıkları için bir üst tura yükselemediler.

Uruguay, üst üste ikinci Dünya Kupası turnuvasında da açılış maçında Asyalı bir rakiple karşılaşacak. Bu kez rakip, 2018 Dünya Kupası grup aşamasında da karşılaştıkları Suudi Arabistan. Sekiz yıl önce iki takım arasındaki farkı, Luis Suárez’in ilk yarıda attığı gol belirlemişti. Suudi Arabistan, ilk Dünya Kupası turnuvasında (ABD '94) eleme turlarına yükselmesiyle ünlenmişti, ancak o zamandan bu yana katıldığı beş turnuvada grup aşamasını geçemedi.

Bielsa'nın takımının ikinci rakibi, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları. Mavi Köpekbalıkları, Dünya Kupası'na katılan en küçük ikinci ülke ve bu Atlantik Okyanusu adalıları, Kamerun gibi Afrika futbolunun ağır toplarını geride bırakarak eleme grubunda birinci olarak bu başarıya imza attı.

Uruguay'ın en zorlu grup maçı, İspanya ile oynayacağı son maç olacak. Ancak her iki takım da Meksika topraklarında karşılaşmadan önce eleme turlarına kalmayı garantilemiş olmayı umuyor. Taraflar arasındaki geçmiş karşılaşmalar, Uruguay taraftarları için pek de iç açıcı değil. 1950-2013 yılları arasında oynanan on karşılaşmada Uruguay, İspanya'ya karşı henüz galibiyet alamadı; beş kez kaybetti, diğer beş maçta ise berabere kaldı.

2026 Dünya Kupası Uruguay maçları için konaklama biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren eksiksiz konaklama paketleriyle Uruguay maçlarında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: