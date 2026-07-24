2026 UEFA Süper Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz: PSG - Aston Villa biletleri, Salzburg maçları için son dakika fiyatları ve daha fazlası

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu arasında her yıl oynanan UEFA Süper Kupası, 12 Ağustos’ta Avusturya’da düzenlenecek.
On iki ay önce, Ligue 1'in devleri Süper Kupa'da Tottenham'a karşı zorlu bir mücadele vermişti. Nuno Mendes, galibiyet penaltısını gole çevirerek PSG taraftarlarını coşturmuştu. Luis Enrique'nin takımının bu kez de rakibi yine bir İngiliz takımı olacak; Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kazandığı çarpıcı Avrupa Ligi finali zaferinin ardından bu ivmeyi sürdürmek amacıyla Avusturya'ya geliyor.
GOAL, UEFA Süper Kupa biletleri hakkında nereden satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlasını içeren tüm detayları sizlere aktarıyor.
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman oynanacak?
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?
UEFA Süper Kupa biletleri için genel başvuru dönemi, 16 Haziran'da UEFA sitesi üzerinden resmen başladı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve tarafsız taraftarlara kura sistemi ile 9.000 bilet tahsis edildi.
Kulüpler açısından bakıldığında, her iki takıma da 7.000'er bilet tahsis edildi. Aston Villa'nın özel bilet satış dönemi 25 Haziran'da başladı; PSG ise biletlerinin dağıtımını ve satışını yine Haziran ortasından sonuna kadar kendi bünyesinde koordine etti.
Genel halka yönelik resmi bilet başvuruları ve kulüpler tarafından koordine edilen satış dönemleri artık sona ermiş olsa da, UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya Ticombo gibi doğrulanmış ikincil satış kanalları aracılığıyla bilet temin edilebilir.
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maç biletlerinin fiyatı ne kadar?
UEFA Süper Kupa maçının resmi nominal bilet fiyatları 30 € ile 150 € arasında değişmekte olup, dağılımı şu şekildedir:
- Fans First (Kulüp Tahsisleri): 30 €
- Kategori 3: 50 €
- Kategori 2: 90 €
- Kategori 1: 150 €
- Erişilebilirlik Biletleri: 30 € (ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)
Ek bilgi için maç tarihine yaklaştıkça kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını takip edin; mevcut bilet durumunu öğrenmek için Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de kontrol edin.
UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı nerede oynanacak?
Red Bull Arena (Salzburg)
Red Bull Arena (UEFA kulüp futbol etkinlikleri için Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. 2003 yılında resmi olarak açılmış olan stadyum, Avusturya Bundesliga takımı FC Red Bull Salzburg'un ana sahasıdır.
Red Bull Arena'nın resmi kapasitesi 30.188 olsa da, stadyumun konfigürasyonu oynanan müsabakanın türüne göre değişiklik gösterir. 2026 UEFA Süper Kupası için kapasitenin 28.500 olması planlanmaktadır.
Bu stadyumda ilk kez büyük bir UEFA kulüpler finali düzenlenecek olsa da, Euro 2008 sırasında Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yapmıştı. Yunanistan, o dönemde Avrupa şampiyonu unvanını elinde tutuyordu.
Son dönemdeki UEFA Süper Kupa şampiyonları kimlerdir?
Yıl
Şampiyonlar
İkinci
Skor
2025
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
4-3 (penaltılar)
2024
Real Madrid
Atalanta
2-0
2023
Manchester City
Sevilla
5-4 (penaltılar)
2022
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
2-0
2021
Chelsea
Villarreal
6-5 (penaltılar)
2020
Bayern Münih
Sevilla
2-1 (uzatmalar)
2019
Liverpool
Chelsea
5-4 (penaltılar)
2018
Atlético Madrid
Real Madrid
4-2 (uzatmalar)
2017
Real Madrid
Manchester United
2-1
2016
Real Madrid
Sevilla
3-2 (uz.)
UEFA Süper Kupası: Paris Saint-Germain - Aston Villa: Bilmeniz gereken her şey
Paris Saint-Germain - Aston Villa Form Durumu
Paris Saint-Germain - Aston Villa: Karşılaşma istatistikleri
Paris Saint-Germain - Aston Villa: Takım haberleri
Paris Saint-Germain vs Aston Villa Muhtemel kadrolar
Teknik direktör
- Luis Enrique