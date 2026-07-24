2026 UEFA Süper Kupası biletlerini nasıl alabilirsiniz: PSG - Aston Villa biletleri, Salzburg maçları için son dakika fiyatları ve daha fazlası

Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile Avrupa Ligi şampiyonu arasında her yıl oynanan UEFA Süper Kupası, 12 Ağustos’ta Avusturya’da düzenlenecek.

On iki ay önce, Ligue 1'in devleri Süper Kupa'da Tottenham'a karşı zorlu bir mücadele vermişti. Nuno Mendes, galibiyet penaltısını gole çevirerek PSG taraftarlarını coşturmuştu. Luis Enrique'nin takımının bu kez de rakibi yine bir İngiliz takımı olacak; Aston Villa, Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kazandığı çarpıcı Avrupa Ligi finali zaferinin ardından bu ivmeyi sürdürmek amacıyla Avusturya'ya geliyor.

GOAL, UEFA Süper Kupa biletleri hakkında nereden satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlasını içeren tüm detayları sizlere aktarıyor.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Süper Kupa - Final Red Bull Arena

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa biletleri nasıl alınır?

UEFA Süper Kupa biletleri için genel başvuru dönemi, 16 Haziran'da UEFA sitesi üzerinden resmen başladı. Bu ilk aşama 23 Haziran'a kadar sürdü ve tarafsız taraftarlara kura sistemi ile 9.000 bilet tahsis edildi.

Kulüpler açısından bakıldığında, her iki takıma da 7.000'er bilet tahsis edildi. Aston Villa'nın özel bilet satış dönemi 25 Haziran'da başladı; PSG ise biletlerinin dağıtımını ve satışını yine Haziran ortasından sonuna kadar kendi bünyesinde koordine etti.

Genel halka yönelik resmi bilet başvuruları ve kulüpler tarafından koordine edilen satış dönemleri artık sona ermiş olsa da, UEFA Bilet Yeniden Satış platformu veya Ticombo gibi doğrulanmış ikincil satış kanalları aracılığıyla bilet temin edilebilir.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maç biletlerinin fiyatı ne kadar?

UEFA Süper Kupa maçının resmi nominal bilet fiyatları 30 € ile 150 € arasında değişmekte olup, dağılımı şu şekildedir:

Fans First (Kulüp Tahsisleri): 30 €

Kategori 3: 50 €

Kategori 2: 90 €

Kategori 1: 150 €

Erişilebilirlik Biletleri: 30 € (ücretsiz refakatçi koltuğu dahildir)

Ek bilgi için maç tarihine yaklaştıkça kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını takip edin; mevcut bilet durumunu öğrenmek için Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de kontrol edin.

UEFA Süper Kupa: Paris Saint-Germain - Aston Villa maçı nerede oynanacak?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena (UEFA kulüp futbol etkinlikleri için Stadion Salzburg olarak da bilinir), Salzburg'un bir banliyösü olan Wals-Siezenheim'da bulunan bir futbol stadyumudur. 2003 yılında resmi olarak açılmış olan stadyum, Avusturya Bundesliga takımı FC Red Bull Salzburg'un ana sahasıdır.

Red Bull Arena'nın resmi kapasitesi 30.188 olsa da, stadyumun konfigürasyonu oynanan müsabakanın türüne göre değişiklik gösterir. 2026 UEFA Süper Kupası için kapasitenin 28.500 olması planlanmaktadır.

Bu stadyumda ilk kez büyük bir UEFA kulüpler finali düzenlenecek olsa da, Euro 2008 sırasında Yunanistan'ın grup aşamasındaki üç maçına da ev sahipliği yapmıştı. Yunanistan, o dönemde Avrupa şampiyonu unvanını elinde tutuyordu.

Son dönemdeki UEFA Süper Kupa şampiyonları kimlerdir?

Yıl Şampiyonlar İkinci Skor 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (penaltılar) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (penaltılar) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (penaltılar) 2020 Bayern Münih Sevilla 2-1 (uzatmalar) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (penaltılar) 2018 Atlético Madrid Real Madrid 4-2 (uzatmalar) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (uz.)

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PSG Son 2 maçları AVL 1 Galibiyet 0 Beraberlikler 1 Galibiyet Aston Villa 3 - 2 Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain 3 - 1 Aston Villa 5 Gol sayısı 4 2,5 gol üzeri maçlar 2/2 Her iki takım da gol attı 2/2

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