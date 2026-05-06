2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl alınır: TBD - Arsenal maçı, bilet fiyatları ve Puskás Aréna bilgileri

2025/26 Şampiyonlar Ligi sezonu tüm hızıyla devam ediyor ve tüm gözler, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Puskás Aréna'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ev sahipliği yapacağı Budapeşte'ye çevrilmiş durumda.

GOAL, Budapeşte'de düzenlenecek 2025 Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.

2026 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 30 Mayıs Cumartesi, 17:00 TBD - Arsenal: 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Puskás Aréna, Budapeşte Bilet

Yaklaşan Şampiyonlar Ligi 2026 maçları

Tarih Eşleşme Yer Biletler 5 Mayıs Salı Sporting/Arsenal - Barcelona/Atletico (20:00) Emirates Stadyumu, Londra 6 Mayıs Çarşamba Real Madrid/Bayern - PSG/Liverpool (20:00) Allianz Arena, Münih Biletler 30 Mayıs Cumartesi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (20:00) Puskás Aréna, Budapeşte Bilet

2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin önemli tarihleri nelerdir?

Grup Aşaması : 16 Eylül 2025 – 28 Ocak 2026

: 16 Eylül 2025 – 28 Ocak 2026 Eleme Turları : 17–18 Şubat ve 24–25 Şubat 2026

: 17–18 Şubat ve 24–25 Şubat 2026 Son 16 Turu : 10–11 ve 17–18 Mart 2026

: 10–11 ve 17–18 Mart 2026 Çeyrek finaller : 7–8 ve 14–15 Nisan 2026

: 7–8 ve 14–15 Nisan 2026 Yarı finaller : 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026

: 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026 Final: 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Puskás Aréna, Budapeşte

Final maçı saat 18:00 CEST'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nereden alınır?

Getty Images

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri geleneksel olarak üç yoldan temin edilebilir:

Maç için her iki takımın resmi bilet satış siteleri. Doğrudan UEFA üzerinden. StubHub gibi ikincil satıcılar.

Şampiyonlar Ligi Finali bilet çekilişi nasıl işliyor?

Diğer kulüp ve uluslararası turnuvalardaki yüksek talep gören maçlara benzer şekilde, yönetim organı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini geleneksel satış kanalları üzerinden değil, genellikle Nisan ayında çekiliş yoluyla satmaktadır.

64.500 biletin toplam 38.700'ü taraftarların ve genel halkın satın alması için satışa sunulur.

Finale yükselen iki takımın her birine 18.000 bilet verilirken, kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara satışa sunulur.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

UEFA tarafından belirlenen 2025 Şampiyonlar Ligi Finali için standart resmi bilet fiyatları şu şekildedir:

Kategori 4 veya "Fans First" kategorisi: 90 € (102 $) - takımların taraftarları için ayrılmıştır

90 € (102 $) - takımların taraftarları için ayrılmıştır Kategori 3: 180 € (205 $)

180 € (205 $) Kategori 2: 650 € (738 $)

650 € (738 $) Kategori 1: 950 € (1.080 $)

Enflasyondaki genel artış göz önüne alındığında, taraftarlar 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için fiyatların daha da artmasını bekleyebilir. Hangi kulüpler finalde yer alırsa alsın fiyatlar aynı olacak; ancak bazı takımlar, taraftarlarına sadakatlerini göstermek amacıyla bilet tahsis masraflarını sübvanse edebilir.

Genel halka açık konaklama paketleri de mevcuttur, ancak bunlar son derece sınırlıdır ve çok daha yüksek maliyetlidir. Fiyatlar, ortak salona erişim için kişi başı 5.900 € (6.700 $) ile özel loca için 12.900 € (14.660 $) arasında değişmektedir.

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın Budapeşte kentindeki muhteşem Puskás Aréna'da oynanacak.

2019 yılında resmi olarak açılan Puskás Aréna, büyük uluslararası maçlar için yaklaşık 65.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Macaristan milli futbol takımının ev sahibi stadyumu olarak hizmet veren tesis, kısa sürede Orta Avrupa'daki önemli futbol etkinliklerinin merkezi haline gelmiştir.

2025/26 Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar yer alıyor?