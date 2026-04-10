2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl alınır: Takımlar, fiyatlar ve daha fazla bilgi

2025/26 Şampiyonlar Ligi sezonu tüm hızıyla devam ediyor ve tüm gözler, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Puskás Aréna'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ev sahipliği yapacağı Budapeşte'ye çevrilmiş durumda.
GOAL, Budapeşte'de düzenlenecek 2025 Şampiyonlar Ligi Finali biletini alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.
2026 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?
Yaklaşan Şampiyonlar Ligi 2026 maçları
|Tarih
|Maç
|Yer
|Biletler
|14 Nisan Salı
|Atletico Madrid - Barcelona (20:00)
|Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
|Bilet
|Liverpool - Paris Saint-Germain (20:00)
|Anfield (Liverpool)
|Bilet
|15 Nisan Çar
|Arsenal - Sporting CP (20:00)
|Emirates Stadyumu (Londra)
|Bilet
|Bayern Münih - Real Madrid (20:00)
|Allianz Arena (Münih)
|Biletler
|28 Nisan Salı
|PSG/Liverpool - Real Madrid/Bayern (20:00)
|TBC
|Bilet
|29 Nisan Çarşamba
|Barcelona/Atletico - Sporting/Arsenal (20:00)
|TBC
|Bilet
|5 Mayıs Salı
|Sporting/Arsenal - Barcelona/Atletico (20:00)
|TBC
|Bilet
|6 Mayıs Çarşamba
|Real Madrid/Bayern - PSG/Liverpool (20:00)
|TBC
|Bilet
|30 Mayıs Cumartesi
|UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (20:00)
|Puskás Aréna (Budapeşte)
|Bilet
2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin önemli tarihleri nelerdir?
- Grup Aşaması: 16 Eylül 2025 – 28 Ocak 2026
- Eleme Turları: 17–18 Şubat ve 24–25 Şubat 2026
- Son 16 Turu: 10–11 ve 17–18 Mart 2026
- Çeyrek finaller: 7–8 ve 14–15 Nisan 2026
- Yarı finaller: 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026
- Final: 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Puskás Aréna, Budapeşte
Final maçı saat 18:00 CEST'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nereden alınır?
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri geleneksel olarak üç yoldan temin edilebilir:
- Maçı oynayacak iki takımın resmi bilet portalları.
- Doğrudan UEFA'dan.
- StubHub gibi ikincil satıcılar.
Şampiyonlar Ligi 2026 biletleri nasıl satın alınır?
Yakında başlayacak olan, daha yüksek riskli eleme turları yaklaşırken, yaklaşan maçlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini şimdiden ayırtmak isteyebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi Finali bilet çekilişi nasıl işliyor?
Diğer kulüp ve uluslararası turnuvalardaki yüksek talep gören maçlara benzer şekilde, yönetim kurulu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini geleneksel satış kanalları üzerinden değil, genellikle Nisan ayında çekiliş yoluyla satmaktadır.
64.500 biletin toplam 38.700'ü taraftarlar ve genel halkın satın alması için ayrılır.
Finale yükselen iki takım, her biri 18.000 bilet alırken, kalan biletler dünya çapındaki taraftarlara satışa sunulur.
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?
UEFA tarafından belirlenen 2025 Şampiyonlar Ligi Finali için standart resmi bilet fiyatları şu şekildedir:
- Kategori 4 veya "Fans First" kategorisi: 90 € (102 $) - takımların taraftarları için ayrılmıştır
- Kategori 3: 180 € (205 $)
- Kategori 2: 650 € (738 $)
- Kategori 1: 950 € (1.080 $)
Genel enflasyon artışını göz önünde bulundurursak, taraftarlar 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için fiyatların daha da artmasını bekleyebilirler. Fiyatlar, finale hangi kulüplerin çıkacağına bakılmaksızın aynı olacak, ancak bazı takımlar sadakat göstergesi olarak taraftarlarına ayrılan biletlerin maliyetini sübvanse edebilir.
Genel halka açık konaklama paketleri de mevcuttur, ancak bunlar son derece sınırlıdır ve çok daha yüksek maliyetlidir. Fiyatlar, ortak salona erişim için kişi başı 5.900 € (6.700 $) ile özel loca için 12.900 € (14.660 $) arasında değişmektedir.
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?
2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın Budapeşte kentindeki muhteşem Puskás Aréna'da oynanacak.
2019 yılında resmi olarak açılan Puskás Aréna, önemli uluslararası maçlarda yaklaşık 65.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir. Macaristan milli futbol takımının ev sahibi stadyumu olarak hizmet veren tesis, kısa sürede Orta Avrupa’daki önemli futbol etkinliklerinin merkezi haline gelmiştir.
2025/26 Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımlar yer alıyor?
- İngiltere: Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Tottenham, Newcastle
- İtalya: Napoli, Inter, Atalanta, Juventus
- İspanya: Barcelona, Real Madrid, Atleti, Athletic Club, Villarreal
- Almanya: Bayern Münih, Leverkusen, Frankfurt, B. Dortmund
- Fransa: Paris, Marsilya, Monako
- Hollanda: PSV, Ajax
- Portekiz: Benfica*, Sporting CP
- Belçika: Club Brugge, Union SG
- Türkiye: Galatasaray
- Çekya: Slavia Prag
- Norveç: Bodø/Glimt
- Yunanistan: Olympiacos
- Danimarka: Kopenhag
- Kıbrıs: Pafos
- Azerbaycan: Karabağ
- Kazakistan: Kairat Almatı