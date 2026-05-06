Tüm gözler, 30 Mayıs Cumartesi günü Puskás Aréna'da PSG ile Arsenal'in UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya geleceği Budapeşte'ye çevrilmiş durumda.

GOAL, Budapeşte'de düzenlenecek 2026 Şampiyonlar Ligi Finali biletini alarak futbol hayallerinizi nasıl gerçekleştirebileceğiniz konusunda size rehberlik etsin.

2026 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl satın alınır?

Arsenal ve Paris Saint-Germain arasındaki final maçı kesinleştiği için, tüm bilet dağıtım süreçleri başladı.

Şampiyonlar Ligi Finali biletlerinizi çeşitli yollarla temin edebilirsiniz:

Resmi Kulüp Bilet Satışı: Arsenal ve PSG’nin her birinin elinde yaklaşık 16.800 bilet bulunuyor. Arsenal’in öncelikli satış dönemleri bugün, 7 Mayıs’ta başlarken, PSG sadık aboneleri için aşamalı bir sistem uyguluyor.

UEFA Yeniden Satış Portalı: Mart ayındaki çekilişi kaçırdıysanız, diğer taraftarlar tarafından iade edilen nominal değerli biletleri satın almanın tek güvenli yolu Resmi UEFA Yeniden Satış Platformu'dur.

Resmi Konaklama: Daha yüksek bütçeye (3.500 € ve üzeri) sahip olanlar için, premium lounge erişimi de dahil olmak üzere, UEFA Konaklama portalı üzerinden garantili koltuklar hala mevcuttur.

Nötr Kapasite: Finalistler için ayrılan 34.000 biletin dışında, Puskás Aréna'daki kalan koltuklar UEFA halka açık çekilişine ve uluslararası futbol ailesine tahsis edildi.

İkincil Pazar: Finalde yerinizi garantilemek için son dakika biletleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi Finali çekilişi nasıl işliyor?

Final maçına olan talep çok yüksek olduğundan, UEFA biletleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre satmamaktadır.

Adil bir sistem sağlamak için UEFA, genel halk için bir kura (çekiliş) sistemi kullanır.

İşte bilmeniz gereken her şey:

Başvuru Dönemi

Taraftarlar genellikle aylar öncesinden resmi UEFA bilet portalı üzerinden bilet başvurusu yapar (bu yıl için son başvuru tarihi 19 Mart 2026'ydı).

Kura

Başvuru süresi sona erdikten sonra, tüm geçerli başvurular rastgele sıralanır.

Başarılı başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirimde bulunulur ve biletlerini satın almaları için çok sınırlı bir süre verilir (kişi başına en fazla iki bilet).

Mobil Biletleme

Tüm biletler, yalnızca UEFA Mobil Biletler uygulaması aracılığıyla teslim edilir.

Bu, yetkisiz yeniden satışı önlemek ve sadece gerçek taraftarların stadyuma girebilmesini sağlamak için alınan bir güvenlik önlemidir.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maçın oynanacağı stadyum, turnuvanın aşaması ve karşılaşacak takımlar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Resmi çekilişle bir koltuk ayırtma şansına sahipseniz, 2026 PSG - Arsenal finali bilet fiyatları şöyledir:

Kategori Fiyat Taraftarlar Öncelikli 70 Kategori 3 180 Kategori 2 650 Kategori 1 950

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını ve mevcut biletler için StubHub gibi ikincil siteleri takip edin.

PSG - Arsenal maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna'da oynanacak.

2019 yılında resmi olarak açılan Puskás Aréna, önemli uluslararası maçlar için yaklaşık 65.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir.

Macaristan milli futbol takımının ev sahibi stadyumu olan bu tesis, kısa sürede Orta Avrupa'daki önemli futbol etkinliklerinin merkezi haline gelmiştir.

2025/26 Şampiyonlar Ligi'nin önemli tarihleri nelerdir?

Grup Aşaması : 16 Eylül 2025 – 28 Ocak 2026

Eleme Turları : 17–18 ve 24–25 Şubat 2026

Son 16 Turu : 10–11 ve 17–18 Mart 2026

Çeyrek finaller : 7–8 ve 14–15 Nisan 2026

Yarı finaller : 28–29 Nisan ve 5–6 Mayıs 2026

Final : 30 Mayıs 2026 Cumartesi – Puskás Aréna, Budapeşte

Final maçı saat 18:00 CEST'te başlayacak.