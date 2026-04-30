2026 UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerini nasıl alabilirsiniz: Yarı final rövanş maçları, Arsenal - Atlético Madrid, Bayern Münih - Paris Saint-Germain ve daha fazlası

Bu sezon Avrupa'daki heyecan verici maçları kaçırmak istemiyorsanız, zamanınız daralıyor

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri geride kalırken, Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasında zafere ulaşmak için artık sadece dört takım kaldı. 

Heyecan verici iki maçlı yarı finalde Arsenal, Atletico Madrid ile, Bayern Münih ise son şampiyon Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. 

Kazananlar, 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena'da Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek.

Avrupa futbolu hayallerinizi gerçeğe dönüştürme fırsatını kaçırmayın. GOAL, yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları ve bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi size anlatacak.

Yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

TarihMaçMekanBiletler
5 Mayıs Salı Yarı Final 2. Maç: Arsenal - Atlético Madrid (20:00 BST) Emirates Stadyumu (Londra) Bilet
6 Mayıs Çarşamba Yarı Final 2. Maç: Bayern Münih - Paris Saint-Germain (21:00 CET) Allianz Arena (Münih) Bilet
30 Mayıs CumartesiUEFA Şampiyonlar Ligi Finali (18:00 CET)Puskas Arena (Budapeşte)Bilet

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri nasıl alınır

UEFA Şampiyonlar Ligi finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. 

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasına katılan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır. Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeniz ve biletinizi oradan satın almanız gerekmektedir. 

Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında kapasite her zaman sınırlıdır ve talep genellikle mevcut bilet sayısını aşar.

Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini satın almanın en güvenli yolu kulüplerin resmi internet siteleri olsa da, maçlara gitmek isteyenler, son dakika biletlerini garantilemek için en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maçın oynanacağı stadyum, turnuvanın aşaması ve rakip takım gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını belirler ve fiyatlar, turnuvada ilerledikçe artar.

Yaklaşan yarı final ilk maçları için resmi fiyatlar şu şekildedir:

  • Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 70 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Atletico Madrid - Arsenal: 35 €'dan başlayan fiyatlarla

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını, mevcut biletler için ise StubHub gibi ikincil siteleri takip edin.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonları kimlerdir?

YılKazananİkinciSkorYer
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Münih)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadyumu (Londra)
2023Manchester CityInter Milan1-0Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MünihParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lizbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadyumu (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadyumu (Kiev)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadyumu (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (penaltılar)San Siro (Milano)

