2026 UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerini nasıl alabilirsiniz: Yarı final rövanş maçı, Bayern Münih - Paris Saint-Germain, final bilet fiyatları ve daha fazlası

Bu sezon Avrupa'da yaşanacak heyecan verici maçları kaçırmak istemiyorsanız, zamanınız daralıyor

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalleri geride kalırken, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında zafere giden yol heyecan verici bir doruk noktasına ulaştı.

Arsenal, dün gece Emirates'te 1-0 galip gelerek Atlético Madrid'i toplamda 2-1 yenerek finale yükselmeyi garantiledi. 

Şimdi tüm gözler bu gece Allianz Arena'ya çevrilmiş durumda. Bayern Münih, bu heyecan verici ikinci maçta, son şampiyon Paris Saint-Germain'e karşı az farkla geride olduğu durumu tersine çevirmeye çalışacak.

Kazanan takım, 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'e katılacak.

Avrupa futbol hayallerinizi gerçeğe dönüştürme şansını kaçırmayın. GOAL, yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları ve bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

TarihMaçMekanBiletler
5 Mayıs Salı Yarı Final 2. Maç: Arsenal - Atlético Madrid (20:00 BST) Emirates Stadyumu (Londra) Bilet
6 Mayıs Çarşamba Yarı Final 2. Maç: Bayern Münih - Paris Saint-Germain (21:00 CET) Allianz Arena (Münih) Biletler
30 Mayıs CumartesiUEFA Şampiyonlar Ligi Finali (18:00 CET)Puskas Arena (Budapeşte)Bilet

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri nasıl satın alınır

UEFA Şampiyonlar Ligi finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. 

Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasına katılan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır. Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeniz ve biletinizi oradan satın almanız gerekmektedir. 

Şampiyonlar Ligi eleme maçlarının kapasitesi her zaman sınırlıdır ve talep genellikle mevcut bilet sayısını aşar.

Taraftarlar için Şampiyonlar Ligi biletlerini satın almanın en güvenli yolu kulüplerin resmi portalları olsa da, maçlara katılmak isteyenler, son dakika biletlerini temin etmek için en iyi fırsatı sunabilecek StubHub gibi ikincil satış sitelerini de değerlendirebilirler.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maçın oynanacağı stadyum, turnuvanın aşaması ve rakip takım gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Kulüpler genellikle sezon başında lig aşaması için UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatlarını belirler ve fiyatlar, turnuvada ilerledikçe artar.

Yaklaşan yarı final ilk maçları için resmi fiyatlar şu şekildedir:

  • Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 70 €'dan başlayan fiyatlarla
  • Atletico Madrid - Arsenal: 35 €'dan başlayan fiyatlarla

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını, mevcut biletler için ise StubHub gibi ikincil siteleri takip edin.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonları kimler?

YılKazananİkinciSkorYer
2025Paris Saint-GermainInter Milan5-0Allianz Arena (Münih)
2024Real MadridBorussia Dortmund2-0Wembley Stadyumu (Londra)
2023Manchester CityInter Milan1-0Atatürk Olimpiyat Stadyumu (İstanbul)
2022Real MadridLiverpool1-0Stade de France (Saint-Denis)
2021ChelseaManchester City1-0Estadio do Dragao (Porto)
2020Bayern MünihParis Saint-Germain1-0Estadio da Luz (Lizbon)
2019LiverpoolTottenham Hotspur2-0Metropolitano Stadyumu (Madrid)
2018Real MadridLiverpool3-1NSC Olimpiyskiy Stadyumu (Kiev)
2017Real MadridJuventus4-1Millennium Stadyumu (Cardiff)
2016Real MadridAtletico Madrid 5-3 (penaltılar)San Siro (Milano)

