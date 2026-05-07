2026 UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerini nasıl alabilirsiniz: PSG - Arsenal, final bilet fiyatları, çekiliş tarihleri ve daha fazlası

Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasında zafere giden yol, heyecan dolu bir doruk noktasına ulaştı. PSG, 30 Mayıs’ta Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali’nde Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

İlk maçta 1-1 berabere kalan Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Atletico'yu 1-0 mağlup ederek Bukayo Saka'nın attığı kritik gol sayesinde toplamda 2-1'lik bir galibiyet elde etti.

Paris Saint-Germain, Bayern Münih'in şiddetli geri dönüşünü engellemeyi başardı. Ev sahibi takımın oyuncusu Harry Kane'in son dakikadaki kahramanlıklarına rağmen maç 1-1 berabere bitti ve PSG, ilk maçtaki yüksek skorlu galibiyetinin ardından toplamda 6-5'lik üstünlükle bir üst tura yükseldi.

GOAL, Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini nasıl alacağınızla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç Mekan Bilet 30 Mayıs Cumartesi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali (18:00 CET) Puskas Arena (Budapeşte) Bilet

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl satın alınır?

Arsenal ile Paris Saint-Germain arasındaki final maçı kesinleştiği için, tüm bilet dağıtım süreçleri başladı.

Şampiyonlar Ligi Finali biletlerinizi almanın çeşitli yolları bulunmaktadır:

Resmi Kulüp Çekilişleri: Arsenal ve PSG'nin her birinin yaklaşık 16.800 bileti bulunmaktadır; Arsenal'in öncelikli satış dönemi bugün, 7 Mayıs'ta başlarken, PSG sadık aboneleri için bir "Wave" sistemi kullanmaktadır.

UEFA Yeniden Satış Portalı: Mart ayındaki çekilişi kaçırdıysanız, diğer taraftarlar tarafından iade edilen biletleri nominal değerinden satın almanın tek güvenli yolu Resmi UEFA Yeniden Satış Platformu'dur.

Resmi Konaklama: Daha yüksek bütçeye (3.500 € ve üzeri) sahip olanlar için, UEFA Konaklama portalı üzerinden premium lounge erişimi de dahil olmak üzere garantili koltuklar hala mevcuttur.

Nötr Kapasite: Finalistler için ayrılan 34.000 bilet dışında, Puskás Aréna'daki kalan koltuklar UEFA halka açık çekilişine ve uluslararası futbol ailesine tahsis edildi.

İkincil Pazar: Finalde yerinizi garantilemek için son dakika biletleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi çekilişi nedir?

Final maçına olan talep çok yüksek olduğundan, UEFA biletleri ilk gelen ilk alır esasına göre satmamaktadır.

Adil bir süreç sağlamak amacıyla UEFA, genel kamuoyu için kura (çekiliş) sistemi kullanmaktadır.

İşte bilmeniz gereken her şey:

Başvuru Dönemi

Taraftarlar genellikle aylar öncesinden resmi UEFA bilet portalı üzerinden bilet başvurusu yapar (bu yıl için son başvuru tarihi 19 Mart 2026'ydı).

Kura

Başvuru süresi sona erdikten sonra, tüm geçerli başvurular rastgele sıralanır.

Başarılı başvuru sahiplerine e-posta yoluyla bildirimde bulunulur ve biletlerini satın almaları için çok sınırlı bir süre verilir (kişi başına en fazla iki bilet).

Mobil Biletleme

Tüm biletler, yalnızca UEFA Mobil Biletler uygulaması aracılığıyla teslim edilir.

Bu, yetkisiz yeniden satışı önlemek ve sadece gerçek taraftarların stadyuma girebilmesini sağlamak için alınan bir güvenlik önlemidir.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maçın oynanacağı stadyum, turnuvanın aşaması ve rakip takım gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Resmi çekilişle bir koltuk ayırtma şansına sahipseniz, 2026 PSG - Arsenal finali bilet fiyatları şöyledir:

Kategori Fiyat Taraftar Önceliği 70 Kategori 3 180 Kategori 2 650 Kategori 1 950

Biletlerin mevcut durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını ve mevcut biletler için StubHub gibi ikincil siteleri takip edin.

