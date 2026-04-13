2026 UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerini nasıl alabilirsiniz: Eleme turu bilgileri, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

Şampiyonlar Ligi, gergin geçen eleme turlarının ardından Avrupa’nın seçkin takımlarını bir araya getiren Son 16 Turu ile bu Mart ayında en heyecanlı aşamasına giriyor.

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi devler, çeyrek final turlarına doğru ilerlerken kupayı kazanma yolunda yerlerini başarıyla garantiledi.

Yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

Not: Aşağıdaki programda, maçların başlama saatleri önce GMT, ardından ev sahibi takımın yerel saati ile gösterilmiştir.

Tarih Maç Yer Biletler 14 Nisan Salı Atlético Madrid - Barcelona (20:00) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Bilet Liverpool - Paris Saint-Germain (20:00) Anfield (Liverpool) Bilet 15 Nisan Çarşamba FC Bayern Münih - Real Madrid (20:00) Allianz Arena (Münih) Biletler Arsenal - Sporting CP (20:00) Emirates Stadyumu (Londra) Biletler 28 Nisan Salı Yarı Final 1: İlk Maç (20:00) Belirlenecek Bilet 29 Nisan Çarşamba Yarı Final 2: İlk Maç (20:00) Belirlenecek Bilet 05 Mayıs Salı Yarı Final 2: İkinci Maç (20:00) Belirlenecek Bilet 06 Mayıs Çarşamba Yarı Final 1: 2. Maç (20:00) Belirlenecek Bilet 30 Mayıs Cumartesi UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Puskás Aréna (Budapeşte) Bilet

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü nedir?

Bu sezonun Şampiyonlar Ligi eleme turları, Haziran ortasında başladı. Dolayısıyla, turnuvanın tamamı neredeyse on iki ay sürüyor ve final, Mayıs sonunda Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Kalan tur tarihleri şöyle:

20-21 Ocak: Lig Aşaması (7. Maç Günü)

28 Ocak: Lig Aşaması (8. Maç Günü)

17-18 Şubat: Eleme turu play-off'ları (1. maç)

24-25 Şubat: Eleme turu play-off'ları (2. maç)

10-11 Mart: Son 16 Turu (1. maç)

17-18 Mart: Son 16 Turu (İkinci Maç)

7-8 Nisan: Çeyrek finaller (1. maç)

14-15 Nisan: Çeyrek finaller (2. maç)

28-29 Nisan: Yarı finaller (1. maç)

5-6 Mayıs: Yarı finaller (2. maç)

30 Mayıs: Final

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri nasıl satın alınır

UEFA Şampiyonlar Ligi finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasında yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır. Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeniz ve biletinizi oradan satın almanız gerekir.

Resmi kulüp portalları, taraftarların Şampiyonlar Ligi biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da, maçlara katılmak isteyenler, son dakika biletlerini garantilemek için en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin oynadığı, maçın yapıldığı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Örneğin, Real Madrid veya Arsenal’in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol’da Pafos’u izlemek için oynanan grup aşaması maçından çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin. StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerinde biletler şu anda 60 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.