2026 UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerini nasıl alabilirsiniz: Eleme turu bilgileri, yaklaşan maçlar, fiyatlar ve daha fazlası

İşte önümüzdeki dönemde oynanacak bazı önemli Avrupa maçlarında nasıl yer alabilirsiniz

Şampiyonlar Ligi, gergin geçen eleme turlarının ardından Avrupa’nın seçkin takımlarını bir araya getiren Son 16 Turu ile bu Mart ayında en heyecanlı aşamasına giriyor. 

Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi devler, çeyrek final turlarına doğru ilerlerken kupayı kazanma yolunda yerlerini başarıyla garantiledi.

Bu heyecanı yerinde yaşamak istiyorsanız, GOAL'da yaklaşan maçlar ve bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi aşağıda bulabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinirezerveedinŞimdi rezerve edin

Yaklaşan UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

Not: Aşağıdaki programda, maçların başlama saatleri önce GMT, ardından ev sahibi takımın yerel saati ile gösterilmiştir.

TarihMaçYerBiletler
14 Nisan SalıAtlético Madrid - Barcelona (20:00)Riyadh Air Metropolitano (Madrid)Bilet
 Liverpool - Paris Saint-Germain (20:00)Anfield (Liverpool)Bilet
15 Nisan ÇarşambaFC Bayern Münih - Real Madrid (20:00)Allianz Arena (Münih)Biletler
 Arsenal - Sporting CP (20:00)Emirates Stadyumu (Londra)Biletler
28 Nisan SalıYarı Final 1: İlk Maç (20:00)BelirlenecekBilet
29 Nisan ÇarşambaYarı Final 2: İlk Maç (20:00)BelirlenecekBilet
05 Mayıs SalıYarı Final 2: İkinci Maç (20:00)BelirlenecekBilet
06 Mayıs ÇarşambaYarı Final 1: 2. Maç (20:00)BelirlenecekBilet
30 Mayıs CumartesiUEFA Şampiyonlar Ligi FinaliPuskás Aréna (Budapeşte)Bilet

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü nedir?

Bu sezonun Şampiyonlar Ligi eleme turları, Haziran ortasında başladı. Dolayısıyla, turnuvanın tamamı neredeyse on iki ay sürüyor ve final, Mayıs sonunda Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Kalan tur tarihleri şöyle:

  • 20-21 Ocak: Lig Aşaması (7. Maç Günü)
  • 28 Ocak: Lig Aşaması (8. Maç Günü)
  • 17-18 Şubat: Eleme turu play-off'ları (1. maç)
  • 24-25 Şubat: Eleme turu play-off'ları (2. maç)
  • 10-11 Mart: Son 16 Turu (1. maç)
  • 17-18 Mart: Son 16 Turu (İkinci Maç)
  • 7-8 Nisan: Çeyrek finaller (1. maç)
  • 14-15 Nisan: Çeyrek finaller (2. maç)
  • 28-29 Nisan: Yarı finaller (1. maç)
  • 5-6 Mayıs: Yarı finaller (2. maç)
  • 30 Mayıs: Final

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri nasıl satın alınır

UEFA Şampiyonlar Ligi finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. Bunun yerine, biletler bu sezonun turnuvasında yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır. Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeniz ve biletinizi oradan satın almanız gerekir.

Resmi kulüp portalları, taraftarların Şampiyonlar Ligi biletlerini satın alması için en güvenli yol olsa da, maçlara katılmak isteyenler, son dakika biletlerini garantilemek için en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin oynadığı, maçın yapıldığı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Örneğin, Real Madrid veya Arsenal’in yer aldığı bir yarı final maçı, Limassol’da Pafos’u izlemek için oynanan grup aşaması maçından çok daha pahalı olacaktır.

Kulüpler genellikle sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatlarını belirler. Bir takım eleme turlarına yükselirse, rakip, yer ve talebe bağlı olarak belirli maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin. StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerinde biletler şu anda 60 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.

