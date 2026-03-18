2026 UEFA Avrupa Ligi maçları için son dakika biletlerini nasıl alabilirsiniz: Önemli maçlar, takım bilgileri ve daha fazlası

İlk maçların sonuçları belli oldu; 18 ve 19 Mart’ta oynanacak rövanş maçları, İstanbul’daki finale giden yolda hangi sekiz takımın kalacağını belirleyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanına tanık olma fırsatını kaçırmayın. Biletleri nereden alacağınız ve neler bekleyeceğiniz konusunda GOAL size rehberlik etsin.

Yaklaşan UEFA Avrupa Ligi maçları

Not: Maçların başlama saatleri önce GMT, ardından ev sahibi takımın yerel saati ile gösterilmiştir.

Tarih Maç (İkinci Ayak) Yer Biletler 18 Mart Çarşamba Braga - Ferencváros (15:30 / 15:30) Braga Belediye Stadyumu (Braga) Bilet 19 Mart Perşembe Lyon - Celta Vigo (17:45 / 18:45) Groupama Stadyumu (Lyon) Bilet Midtjylland - Nottingham Forest (17:45 / 18:45) MCH Arena (Herning) Bilet Freiburg - Genk (17:45 / 18:45) Europa-Park Stadyumu (Freiburg) Bilet Aston Villa - Lille (20:00 / 20:00) Villa Park (Birmingham) Bilet Porto - Stuttgart (20:00 / 20:00) Estádio do Dragão (Porto) Bilet Real Betis - Panathinaikos (20:00 / 21:00) Estadio Benito Villamarín (Sevilla) Bilet Roma - Bologna (20:00 / 21:00) Stadio Olimpico (Roma) Biletler

*Not: Çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, bu maçların tamamlanmasının ardından kesinleşecek; bir sonraki kura çekimi 20 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi 2025/26 takvimi nedir?

Bu sezonun Avrupa Ligi eleme turları Haziran ortasında başladı. Dolayısıyla, turnuva toplamda yaklaşık on iki ay sürecek ve final Mayıs ayında İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak. Kalan tur tarihleri şu şekildedir:

22 Ocak: Lig Aşaması (7. Maç Günü)

29 Ocak: Lig Aşaması (8. Maç Günü)

19 Şubat: Eleme turu play-off maçları (1. maç)

26 Şubat: Eleme turu play-off'ları (2. maç)

12 Mart: Son 16 Turu (1. maç)

19 Mart: Son 16 Turu (İkinci Maç)

9 Nisan: Çeyrek finaller (1. maç)

16 Nisan: Çeyrek finaller (2. maç)

30 Nisan: Yarı finaller (1. maç)

7 Mayıs: Yarı final (2. maç)

20 Mayıs: Final

UEFA Avrupa Ligi maç biletleri nasıl satın alınır

UEFA Avrupa Ligi finali dışında, Avrupa Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız. Bunun yerine, biletler mevcut turnuvada yarışan takımlar arasında kulüp bazında satılmaktadır. Katılmak istediğiniz maç için ilgili kulübün web sitesini ziyaret etmeniz ve biletinizi oradan satın almanız gerekir. Bazı durumlarda, biletlerinizi garantilemek için kulüp üyesi olmanız gerekebilir.

Talep genellikle mevcut kontenjanı aşar, bu nedenle taraftarlar StubHub gibi platformlarda ikincil piyasadan Avrupa Ligi biletleri satın alabilirler.

UEFA Avrupa Ligi maç biletleri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi biletlerinin fiyatı, maçın hangi turda oynandığı, katılan kulüpler ve maçın oynanacağı yer gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilir.

Örneğin, Aston Villa’nın Villa Park’ta oynayacağı bir çeyrek final maçı, Go Ahead Eagles’ın ev sahibi olduğu ‘De Adelaarshorst’ stadyumunda oynanacak bir lig maçı biletlerinden daha pahalı olacaktır.

UEFA Avrupa Ligi bilet fiyatları genellikle Avrupa kampanyasının başlangıcında, ilk maçlardan önce kulüpler tarafından belirlenir. Takımın ne kadar ilerleyeceğine ve rakiplerinin kim olacağına bağlı olarak, gelecek maçların fiyatları artabilir.

Biletlerin mevcudiyeti ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin. StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerinde Avrupa Ligi maç biletleri şu anda 34 €'dan başlayan fiyatlarla satışta.