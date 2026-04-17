2026 UEFA Avrupa Ligi Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: Satın alma rehberi, fiyatlar, yaklaşan maçlar ve daha fazla bilgi

20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda, kıtanın en iyi iki takımı UEFA Avrupa Ligi kupasını havaya kaldırma hayaliyle sahaya çıkacak.

Ancak öncelikle, buğdayın samandan ayrılması gerekiyor. Yaklaşan yarı finallerin ardından dört takımdan ikisi kalacak. Aston Villa, Premier Lig'den bir diğer takım olan Nottingham Forest ile mücadele edecek, Braga ise SC Freiburg ile kozlarını paylaşacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 20 Mayıs Çarşamba UEFA Avrupa Ligi Finali (21:00 CET) Beşiktaş Stadyumu (İstanbul) Bilet



2026 Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Türkiye'nin İstanbul kentindeki Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak.

Kazanan takım, ulusal liginde henüz hak kazanmamışsa, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Avrupa Ligi şampiyonu, 2026 UEFA Süper Kupası'nda 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile karşılaşma hakkı da kazanacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi yarı finalleri ne zaman oynanacak?

Tarih Maç (başlama saati) Yer Bilet 30 Nisan Perşembe Yarı Final 1. Maç: Nottingham Forest - Aston Villa (20:00 BST) City Ground (Nottingham) Bilet 30 Nisan Perş Yarı Final 1. Maç: Braga - SC Freiburg (21:00 CET) Estadio Municipal (Braga) Biletler 7 Mayıs Perş Yarı Final 2. Maç: Aston Villa - Nottingham Forest (20:00 BST) Villa Park (Birmingham) Bilet 7 Mayıs Perşembe Yarı Final 2. Maç: SC Freiburg - Braga (21:00 CET) Europa-Park Stadyumu (Freiburg) Bilet

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali biletleri nasıl satın alınır

Avrupa Ligi Finali biletleri geleneksel olarak üç yoldan temin edilebilir: katılımcı takımların resmi bilet portalları ve doğrudan UEFA'dan.

Diğer kulüp ve uluslararası turnuvalardaki yoğun talep gören maçlarda olduğu gibi, yönetim organı, UEFA Avrupa Ligi Finali biletlerini geleneksel satış kanalları üzerinden değil, büyük talebi olabildiğince adil bir şekilde yönetmek amacıyla kura yoluyla satmaktadır.

Genel halk için çekiliş başvuruları 16-20 Mart tarihleri arasında açık kaldı ve UEFA, son başvuru tarihinden kısa bir süre sonra kura sistemi ile koltukları tahsis etti.

Taraftarların Avrupa Ligi Finali biletlerini satın alması için en güvenli yol resmi kulüp portalları ve UEFA'dır, ancak bu büyük etkinliğe katılmak isteyenler, son dakika koltuklarını garantilemek için en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri de değerlendirebilirler.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali biletleri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi Finali 2026 için resmi bilet fiyatları 40 € ile 240 € arasında değişmektedir ve aşağıdaki şekilde kademelendirilmiştir:

Fans First: 40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır)

40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır) Kategori 3: 65 €

65 € Kategori 2: 160 €

160 € Kategori 1: 240 €

Bilet dağılımı, iki finalist (her biri yaklaşık 12.000 bilet alacak), UEFA çekilişi yoluyla genel halka ve sponsorlar ile yayıncıları içeren "UEFA ailesi" arasında paylaştırılmaktadır.

Daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için nerede kalınır?

Beşiktaş JK'nın ev sahipliği yaptığı Beşiktaş Stadyumu, yaklaşık 42.500 kişilik kapasitesiyle dünya standartlarında bir arenadır. İnanılmaz atmosferiyle tanınan stadyum, daha önce 2019 UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yapmış olup, Boğaz'ın pitoresk kıyılarında yer almaktadır.

İstanbul, Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki lüks otellerden Kadıköy veya Sultanahmet'teki daha uygun fiyatlı seçeneklere kadar çok çeşitli konaklama imkanları sunar. Beşiktaş Stadyumu merkezi bir konumda yer alır ve şehrin birçok bölgesinden kolayca ulaşılabilir.