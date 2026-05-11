2026 UEFA Avrupa Ligi Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: Freiburg - Aston Villa, fiyatlar, Beşiktaş Stadyumu ve daha fazla bilgi

Aston Villa, 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Stadyumu'nda Freiburg ile UEFA Avrupa Ligi Finali'nde karşı karşıya gelecek ve kupayı havaya kaldırma hayali kuruyor.

Aston Villa, Nottingham Forest'a karşı toplamda 4-1'lik etkileyici bir geri dönüşle bu önemli etkinliğe katılma hakkını elde ederken, SC Freiburg ise Braga'yı toplamda 4-3'lük skorla zorlu bir mücadelenin ardından yenerek tarihindeki ilk Avrupa finali biletini aldı.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere UEFA Avrupa Ligi finali bilet satın alma sürecinde size rehberlik etsin.

UEFA Avrupa Ligi Finali: Freiburg - Aston Villa maçı ne zaman?

Ligi Europa - Avrupa Ligi Tupras Stadyumu

Kazanan takım, henüz ulusal liginde hak kazanmamışsa, 2026/27 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı elde edecek.

Avrupa Ligi şampiyonu ayrıca, 2026 UEFA Süper Kupası'nda 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile oynama hakkı kazanacak.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali: Freiburg - Aston Villa biletleri nasıl satın alınır?

Avrupa Ligi Finali biletleri üç ana yoldan temin edilebilir: iki finalistin resmi bilet portalları ve doğrudan UEFA.

UEFA Bilet Çekilişi: Halka açık bilet başvuruları Mart ayı sonunda sona erdi. Başarılı başvuru sahiplerine halihazırda bildirimde bulunulmuş ve kolaylık sistemi aracılığıyla koltukları tahsis edilmiştir.

Kulüp Portalları: Aston Villa ve SC Freiburg'un finalist olduğu kesinleştiğinden, her iki kulübe de yaklaşık 12.000 bilet tahsis edildi. Bu biletler, genellikle sezonluk bilet sahipleri ve üyeler için öncelikli puan sistemine göre, kulüplerin kendi gişelerinden doğrudan satılıyor.

İkincil Siteler: Çekilişi kaçıran veya kulübün öncelik kriterlerini karşılamayan taraftarlar için, LiveFootballTickets ve Ticombo gibi ikincil pazar yerleri, son dakika koltuklarını garantilemek için alternatif bir seçenektir, ancak fiyatlar yüksek talebe bağlı olarak dalgalanabilir.

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali: Freiburg - Aston Villa biletleri ne kadar?

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali için resmi bilet fiyatları 40 € ile 240 € arasında değişmektedir ve aşağıdaki gibi kademelendirilmiştir:

Öncelikli Biletler: 40 € (Freiburg ve Villa taraftarlarına ayrılmıştır)

Kategori 3: 65 €

Kategori 2: 160 €

Kategori 1: 240 €

Kalan kapasite, genel halk (UEFA kura çekimi yoluyla) ve yerel organizatörler, ulusal federasyonlar, ticari ortaklar ve yayıncıları içeren "UEFA ailesi" arasında paylaştırılır.

Ek bilgi için çeşitli kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, mevcut bilet durumu için ise LiveFootballTickets gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Europa League Finali: Freiburg - Aston Villa maçından ne beklemeli?