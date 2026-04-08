2026 Türkiye Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

2026 FIFA Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’da düzenlenecek olmasıyla Türkiye, dünyanın en büyük sahnesinde bir kez daha parlamaya hazır.

48 takıma çıkarılan katılımcı sayısı, daha fazla heyecan, daha fazla gol ve Türkiye milli takımının tarihi 2002 performansının büyüsünü yeniden yaşama fırsatı için zemin hazırladı.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve takımın geri kalanının dünyaya meydan okumasını izlemeye hazır mısınız? GOAL, 2026 Türkiye Dünya Kupası biletlerinizi garantilemeniz için size en kapsamlı rehberi sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek ve dünya çapında bir futbol maratonu olacak. Bu turnuva, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada olmak üzere üç ülkenin ev sahipliği yaptığı ilk turnuva olmasıyla tarihi bir dönüm noktasıdır.

Toplam 104 maç, 16 ikonik ev sahibi şehirde oynanacak. Etkinliğin büyüklüğü, taraftarların favori takımlarını canlı izlemek için her zamankinden daha fazla şansa sahip olacağı anlamına geliyor. Üç ülkedeki ev sahibi şehirler şunlardır:

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey (New York), Philadelphia, San Francisco ve Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey (New York), Philadelphia, San Francisco ve Seattle. Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey.

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey. Kanada: Toronto ve Vancouver.

Türkiye 2026 Dünya Kupası takvimi

Tarih Maç Mekan Biletler 13 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place (Vancouver, Kanada) Bilet 19 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadyumu (Santa Clara, Kaliforniya) Bilet 25 Haziran 2026 ABD - Türkiye SoFi Stadyumu (Inglewood, Kaliforniya) Bilet

2026 Türkiye Dünya Kupası biletleri nasıl alınır

Dünya Kupası biletlerini garantilemek biraz planlama gerektirir, ancak bu heyecanı kaçırmamanızı sağlayacak birkaç yol vardır.

Resmi FIFA Satış Aşamaları

FIFA genellikle üç ana satış aşaması ile çalışır. Son aşama olan Son Dakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir.

Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır.

Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Yeniden Satış ve İkincil Piyasalar

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil satış sitelerinin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Türkiye 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları, çeşitli bütçelere uygun olacak şekilde belirlenmiştir, ancak talep doğal olarak premium koltukların fiyatlarını etkileyecektir. Biletler genellikle dört kategoriye ayrılır:

Kategori 1: Alt ve orta katların orta bölgelerinde bulunan en iyi koltuklar. En iyi manzarayı sunan bu koltuklar, en pahalı olanlardır.

Alt ve orta katların orta bölgelerinde bulunan en iyi koltuklar. En iyi manzarayı sunan bu koltuklar, en pahalı olanlardır. Kategori 2: Çoğunlukla köşelerde veya Kategori 1 bölümlerinin arkasında yer alır ve manzara ile fiyat arasında mükemmel bir denge sunar.

Çoğunlukla köşelerde veya Kategori 1 bölümlerinin arkasında yer alır ve manzara ile fiyat arasında mükemmel bir denge sunar. Kategori 3: Üst katlarda veya sahadan daha uzakta bulunan koltuklar.

Üst katlarda veya sahadan daha uzakta bulunan koltuklar. Kategori 4: En uygun fiyatlı koltuklar olup, genellikle ev sahibi ülkenin yerel sakinleri için ayrılır, ancak genel satış sırasında bazıları uluslararası taraftarlar için de satışa sunulur.

Türkiye taraftarları için grup aşaması maçlarının en ucuz biletlerinin 60 ila 70 ABD doları civarında olması bekleniyor. Ancak, önemli maçlar veya Estadio Azteca ya da SoFi Stadium gibi efsanevi stadyumlardaki koltuklar için fiyatlar daha yüksek olacaktır.

Turnuva Aşaması Tahmini Fiyat Aralığı (USD) Grup Aşaması 60 - 650 Son 32 100 - 800 Son 16 150 $ - 1.000 $ Çeyrek Finaller 200 $ - 1.500 $ Yarı Final 350 $ - 3.000 $ Final 1.000 $ - 8.000 $+

Ağırlama Paketleri

Dünya Kupası'nı en üst düzey konforla yaşamak isteyen taraftarlar için konaklama paketleri mevcuttur. Bu paketler sadece bir koltuktan daha fazlasını sunar; tam bir VIP deneyimi yaşatır. Seçenekler genellikle şunları içerir:

Maç Deneyimi: Kategori 1 bilet, birinci sınıf yiyecek ve içecek servisi ve hatıra hediyeleri dahildir.

Kategori 1 bilet, birinci sınıf yiyecek ve içecek servisi ve hatıra hediyeleri dahildir. Konukseverlik Salonları: Maç öncesinde, sırasında ve sonrasında özel salonlara erişim.

Maç öncesinde, sırasında ve sonrasında özel salonlara erişim. Özel Süitler: Lüksün zirvesi olan bu seçenek, gruplara özel hizmet ve stadyumun en iyi manzarasını sunan özel bir alan sağlar.

Konukseverlik fiyatları genellikle grup aşaması maçları için kişi başı 1.500 ABD dolarından başlar ve New Jersey'deki final için 10.000 ABD dolarını aşabilir.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları nelerdir?

2026 Dünya Kupası için seçilen mekanlar, tarihi futbol katedrallerinden modern mimari harikalara kadar uzanan dünya standartlarında mekanlardır.