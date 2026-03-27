2026 Tunus Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Tunus, üst üste üçüncü kez ve toplamda yedinci kez Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanıyor ve Afrika'nın en disiplinli ve organize kadrolarından birini dünya sahnesine taşıyor.

2022'de Fransa'ya karşı tarihi bir zafer kazanan Tunuslu taraftarlar, takımlarının nihayet grup aşaması lanetini kırıp eleme turlarına yükselip yükselemeyeceğini görmek için her zamankinden daha heyecanlı.

Sabri Lamouchi'nin oyuncuları tarih yazabilecek mi? GOAL, en ucuz biletleri nasıl bulacağınız ve çevrimiçi olarak nereden satın alabileceğiniz dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek tarihi bir etkinlik olacak.

Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve ABD, Meksika ve Kanada'daki 16 şehirde düzenlenecek.

Toplam 104 maç oynanacak ve bu da her zamankinden daha fazla futbol keyfi vaat ediyor. Tunus, F Grubu'na yerleştirildi ve yolculuğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin kalbine doğru yola çıkmadan önce Meksika'nın canlı futbol atmosferinde başlayacak.

2026 Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Meksika: Mexico City, Guadalajara, Monterrey.

Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco, Seattle.

Kanada: Toronto, Vancouver.

Tunus'un 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel Saat) Mekan Bilet 15 Haziran Pazartesi Tunus - Playoff Galibi (02:00) Monterrey Stadyumu (Meksika) Bilet 20 Haziran Cumartesi Tunus - Japonya (22:00) Monterrey Stadyumu (Meksika) Biletler 25 Haziran Perşembe Tunus - Hollanda (19:00) Kansas City Stadyumu (ABD) Bilet

Tunus'un Monterrey'deki açılış maçı turnuvanın gidişatını belirleyecek. Ardından, 20 Haziran'da Japonya ile oynanacak maç, FIFA Dünya Kupası tarihindeki 1.000. maç olması nedeniyle bir dönüm noktası olacak.

Kartaca Kartalları daha sonra, turnuvadaki kaderlerini belirleyebilecek Hollanda ile oynayacakları büyük karşılaşma için Kansas City'ye uçacak.

2026'da Tunus'tan ne beklemeli?

Sabri Lamouchi'nin yönetiminde Tunus, savunma gücü olarak ününü korudu.

Elemeler sırasında Kartaca Kartalları, 10 maçta tek bir gol bile yememe gibi olağanüstü bir başarıya imza attı.

Montassar Talbi ve kalede istikrarlı performans gösteren Aymen Dahmen'in dayanak noktası olduğu bu savunma sağlamlığı, F Grubu'ndaki en önemli silahları olacak.

Orta sahada Ellyes Skhiri takımın kalbi olmaya devam ederken, Hannibal Mejbri zorlu savunmaları aşmak için gereken yaratıcı kıvılcımı sağlıyor.

Efsanevi Youssef Msakni kariyerinin sonuna yaklaşsa da, liderliği, tecrübeli oyuncularla Avrupa'nın en iyi liglerinde oynayan hırslı genç yetenekleri bir araya getiren kadro için paha biçilmez olmaya devam ediyor.

2026 Tunus Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Tribünlerdeki yerinizi garantilemenin iki ana yolu vardır: resmi FIFA portalı ve güvenilir ikincil pazar yerleri.

Resmi FIFA Bilet Portalı

FIFA, biletleri birkaç aşamada satışa sunar. Erken çekilişleri kaçırdıysanız, yaklaşan fırsatları takip edin:

Rastgele Seçim Çekilişi: Bu, taraftarların belirli maçlar için başvurduğu ilk aşamadır. Talep arzı aşarsa, kazananları belirlemek için bir çekiliş yapılır.

Bu, taraftarların belirli maçlar için başvurduğu ilk aşamadır. Talep arzı aşarsa, kazananları belirlemek için bir çekiliş yapılır. Son Dakika Satışları: 2026 ilkbaharında turnuvanın başlamasına yaklaştıkça, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılacaktır.

2026 ilkbaharında turnuvanın başlamasına yaklaştıkça, kalan biletler ilk gelen ilk alır esasına göre satılacaktır. Taraftar Giriş Seviyesi: FIFA, Tunus gibi turnuvaya katılmaya hak kazanan takımların sadık taraftarları için özel olarak 60 dolarlık bir giriş seviyesi getirmiştir. Bu biletler, ulusal futbol federasyonu tarafından yönetilir.

İkincil Piyasalar

Resmi sitede biletler tükenmişse veya artık mevcut olmayan belirli bir bilet kategorisi arıyorsanız, taraftarlar StubHub gibi ikincil satış platformlarına bakabilirler.

Bu platformlardaki fiyatlar talebe göre değişebilir, ancak yüksek talep gören maçlar için son dakika bilet bulma şansını en iyi şekilde sunar.

2026 Tunus Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Tüm biletler için birincil kaynak FIFA.com/tickets'tir.

Resmi satış dönemlerine katılmak için bir FIFA ID oluşturmanız gerekir. FIFA ayrıca, maça katılamayan taraftarlar için resmi bir Yeniden Satış Platformu sunarak, diğer kişilerin biletleri nominal değerinden satın almasına olanak tanır.

Daha fazla esneklik isteyen veya resmi satış dönemlerini kaçıran taraftarlar için StubHub, diğer taraftarlardan bilet satın alabileceğiniz ikincil bir platform sunar.

2026 Tunus Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Biletler dört kategoriye ayrılmıştır. Kategori 4 en uygun fiyatlı olanıdır, ancak genellikle ev sahibi ülkenin vatandaşlarına ayrılmıştır.

Uluslararası taraftarlar genellikle en uygun fiyatlı biletler için Kategori 3'ü tercih eder.

Grup Aşaması maçları için tahmini fiyat aralıkları aşağıdaki gibidir:

Kategori Yer Tahmini Fiyat (USD) Taraftar Girişi Kale arkası (Belirlenmiş taraftarlar) 60 Kategori 3 Üst katlar 140 $ - 185 Kategori 2 Köşeler ve orta-üst katlar 380 $ - 430 $ Kategori 1 Yan taraflar (Alt katlar) 450 $ - 600

*Not: Fiyatlar, talebe ve mekanın özelliklerine göre dinamik olarak değişebilir.

Tunus konaklama biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülke (ABD, Meksika ve Kanada) genelinde sunulan, premium biletler, gurme yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Tunus konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Şık bir seyahat deneyimi yaşamak isteyen taraftarlar için aşağıdaki paketler mevcuttur:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin takımının 1 maçı (Monterrey veya Kansas City'deki Tunus maçları için mükemmel).

Eleme Turları: 32'li Tur / 16'lı Tur / Bronz Madalya Maçı: Herhangi bir 1 maç.

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Tunus, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında seyahat ederken, yeri ne olursa olsun tüm erken aşama maçlarında Tunus'u izleyin.

İçerir: Grup aşamasındaki 3 maçın tamamı ve 32'li turdaki 1 maç.

Konaklama seçenekleri: FIFA Pavyonu.

Kişi başı 6.750 ABD Doları'ndan başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

Seçtiğiniz stadyumda (ör. Estadio Azteca veya Mercedes-Benz Stadyumu) tüm maçları izleyin.

Dahil olanlar: Seçilen mekana bağlı olarak 4-9 maç.

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavyonu.

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

2026 FIFA Dünya Kupası'nın stadyumları hangileridir?