2026 Stanley Kupası Finalleri biletlerini nasıl alabilirsiniz: Nereden satın alınır, NHL tahminleri ve daha fazlası

Dünyanın dört bir yanındaki buz hokeyi hayranları, NHL sezonunun heyecan verici final aşamasına hazırlanıyor. Nisan ayında başlayan NHL Playoffları, Haziran ayında gerçekleşecek nefes kesici Stanley Cup Finalleri ile doruğa ulaşacak.

Sezon sonu şöleninde hangi takımlar karşı karşıya gelirse gelsin, bugün biletlerinizi rezerve ederek bu hızlı tempolu hokey mücadelesini yakından izleyebilirsiniz.

ABD spor takviminin en büyük etkinliklerinden birini kaçırmayın. GOAL, biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli Stanley Cup bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

2026 Stanley Cup Finalleri ne zaman?

2026 Stanley Kupası Finalleri'nin Haziran ayının ilk haftasında başlaması planlanıyor. 7 maçlık seri sonuna kadar giderse, olası '7. Maç' en geç 21 Haziran'da oynanacak.

NHL, Playoff'ların bir önceki turu olan Konferans Finalleri tamamlanana kadar Stanley Kupası'nın kesin fikstürünü kesinleştirmeyecek.

2026 Stanley Cup Finalleri biletleri nasıl satın alınır

Stanley Cup Finalleri için resmi biletler genellikle Mayıs sonu veya Haziran başında Konferans Finalleri sona erdikten sonra satışa çıkar. Bu biletler, NHL'nin resmi bilet satış platformu olan Ticketmaster'dan veya katılımcı takımların web sitelerinden satın alınabilir.

Hayranlar, NHL Playoff ve Stanley Cup biletlerini resmi kanallardan satın almanın yanı sıra, StubHub gibi ikincil piyasadan da temin etme seçeneğine sahiptir.

NHL Playoffları 2026'nın programı ve formatı nedir?

32 takımın her birinin 82 maç oynadığı NHL normal sezonunun ardından, en iyi 16 takım (Doğu Konferansı'ndan 8 takım ve Batı Konferansı'ndan 8 takım) playoff turnuvası olan NHL Playoff'larına yükselir.

Bu takımlardan 12'si, yani dört bölümün her birinde ilk 3'te yer alanlar, otomatik olarak play-off'lara katılmaya hak kazanır. "Wild-card" olarak bilinen kalan dört yer (her konferanstan iki tane), en yüksek puana sahip sonraki takımlar tarafından doldurulur.

Playofflar, 7 maçlık serilerden oluşan dört tura ayrılmıştır. Bunlar şu şekildedir:

İlk Tur: (diğer adıyla Konferans Çeyrek Finalleri) - Sekiz eşleşme, bölüm sıralamaları ve wild-card sıralamalarına göre belirlenir.

İkinci Tur: (diğer adıyla Konferans Yarı Finalleri veya Bölge Finalleri) - Kalan sekiz takım, bölge şampiyonu belirlemek için kendi bölge gruplarında karşı karşıya gelir.

Konferans Finalleri: Son dört takım, Doğu Konferansı veya Batı Konferansı şampiyonu olmak için yarışır.

Stanley Cup Finalleri: İki konferansın galibi, Stanley Cup şampiyonu olma hakkı için karşı karşıya gelir.

2026 Stanley Cup Finalleri biletleri ne kadar?

2026 Stanley Cup Finalleri için maç biletlerinin, eşleşmeye, mekana ve koltuk konumuna bağlı olarak yaklaşık 400 $'dan itibaren değişmesi bekleniyor. Katılımcılar kesinleştiğinde daha fazla ayrıntı açıklanacaktır.

Örnek olarak, 2025 Stanley Cup Finalleri için maç başına yaklaşık başlangıç fiyatları şöyleydi:

Maç Başlangıç Fiyatı (yaklaşık) 1. Maç 563 2. Maç 406 3. Maç 470 4. Maç 505 5. Maç 1.002 6. Maç 887

2026 Stanley Cup Finalleri için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

Stanley Cup Finalleri için resmi konaklama seçeneklerinin aşağıdaki paketleri içermesi bekleniyor:

Özel Süitler: Cam kenarında oturma alanı veya catering hizmeti eklenebilen özel süit kiralama (konuk başına 75–150 $).

Elit Salonlar: Birinci sınıf yemekler ve özel hizmet sunan özel konuk salonlarına erişim.

Taraftar Deneyimleri: Bazı paketler VIP tailgate partileri, mekan turları, oyuncu imza günleri ve koleksiyonluk hediyelik eşyaları içerebilir.

2026 Stanley Kupası Finallerinden ne beklemeli

NHL playofflarına girerken kesin olan bir şey var: Florida Panthers, üçüncü yıl üst üste Stanley Cup'ı kaldıramayacak. 2024 ve 2025 şampiyonu, normal sezon maçlarının neredeyse yarısını kaybettikten sonra playofflara kalmayı başaramadı.

Edmonton Oilers, Florida'nın bu sezon başarısız olmasından dolayı rahat bir nefes alacak. Panthers arka arkaya kazandığı zaferlerin ardından kutlama yaparken, Kanadalı takım iki yıl üst üste ikinci olarak bitirerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Kris Knoblauch'un Oilers'ı playoff'lara katılmayı garantiledi ve 1990'dan bu yana ilk Stanley Kupası şampiyonluğunu ararken üçüncü kez şanslarının yaver gideceğini umuyor.

Ancak uzun vadeli başarı açısından Edmonton'un, Kanada'dan gelen diğer takımları yakalamak için önünde uzun bir yol var. Oilers toplamda beş Stanley Cup şampiyonluğu kazanmış olsa da, Montreal Canadiens 24 şampiyonlukla genel sıralamada zirvede yer alıyor.

Bahis şirketleri, Colorado Avalanche ve Tampa Bay Lightning'in şampiyonluğa ulaşma şansının en yüksek olduğunu belirtiyor. Tampa Bay, 2020 ve 2021'de üstünlük kurdu, ancak 2022'de onları tahttan indiren Colorado tarafından durduruldu. Avalanche, bu sezonun en iyi normal sezon rekoruna sahip ve playofflarda da bu formunu sürdürmeyi umuyor.

Son Stanley Kupası şampiyonları kimler?