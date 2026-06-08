Eylül ayının sonlarına doğru Seville canlanıyor ve hem yerli halk hem de ziyaretçiler için bu kutlamaların en önemli özelliği, simgesel La Maestranza'da düzenlenen boğa güreşi gösterileri.

Boğa güreşleri Mart ayından Ekim ayına kadar düzenlense de, en heyecanla beklenen ve en çok ilgi gören gösteriler, hareketli Feria de San Miguel sırasında gerçekleşir.

GOAL, biletlerin fiyatları ve nereden temin edilebileceği dahil olmak üzere, Seville boğa güreşi sezonunun son etkinlikleri için bilet satın alma konusunda ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sunar.

Yaklaşan Seville boğa güreşi 2026 programı

Tarih Etkinlik ve Torerolar Biletler 11 Haziran 2026 Perşembe Corpus Christi: Novillada (Gelecek Vaat Eden Genç Boğa Güreşçileri) - Manuel Olivero, Nacho Torrejón ve Sergio Rollón. Bilet Haziran sonu – Temmuz 2026 (Perşembe günleri) Yaz Gecesi Serisi: Novilladas sin picadores - Genç çırakların sergilendiği gece etkinlikleri (genellikle saat 21:00'de) Bilet 24 Eylül 2026 Perşembe Feria de San Miguel: Novillada - Olga Casado, Garibay ve Dominguez Bilet 25 Eylül 2026 Cuma Feria de San Miguel: Corrida de Toros - José María Manzanares, Alejandro Talavante ve Juan Ortega'nın katılımıyla Bilet 26 Eylül 2026 Cumartesi Feria de San Miguel: Boğa Güreşi - Emilio de Justo, Roca Rey ve Pablo Aguado'nun katılımıyla Bilet 27 Eylül 2026 Pazar Feria de San Miguel (Büyük Final): Boğa Güreşi - Morante de la Puebla, Daniel Luque ve Borja Jiménez'in katılımıyla Bilet

Boğa güreşi nedir?

2026 Ekim ortası: Hayır Festivali Biletler

Bugün bildiğimiz şekliyle boğa güreşi, İspanya'nın köy meydanlarında başlamış ve 18. yüzyılın sonlarında Endülüs'ün Ronda kasabasında boğa güreşi arenası inşa edilmesiyle resmileşmiştir. O zamandan itibaren, boğanın girişi, pikador, banderilleros ve son olarak matador (boğa güreşçisi) gibi belirli bir olay dizisi izlenmeye başlanmıştır.

Şu anda Endülüs'te 70'den fazla boğa güreşi arenası bulunmaktadır, ancak uzun boğa güreşi geleneği ile Seville, bu geleneksel ritüeli deneyimlemek için İspanya'nın önde gelen şehirlerinden biridir.

Sevilla'daki Plaza de Toros de la Maestranza, dünyanın en eski ve en prestijli boğa güreşi arenalarından biridir.

2026'da Seville'deki en büyük boğa güreşi etkinlikleri nelerdir?

Her gün veya her hafta düzenlenmese de, Seville'deki resmi boğa güreşi sezonu Mart sonundan Ekim 2026'ya kadar sürer.

Takvimdeki en prestijli ve en çok beklenen etkinlikler, iki büyük yıllık festival etrafında yoğunlaşmaktadır: Feria de Abril ve Feria de San Miguel.

Feria de Abril (21 Nisan – 26 Nisan 2026): Paskalya zamanlamasıyla doğrudan bağlantılı olan 2026 Nisan Fuarı, tamamen Nisan ayında gerçekleşir. Bu hafta boyunca düzenlenen günlük boğa güreşleri , yılın en seçkin carteles (programlar/kadrolar) ve ünlü boğaları içerir.

Paskalya zamanlamasıyla doğrudan bağlantılı olan 2026 Nisan Fuarı, tamamen Nisan ayında gerçekleşir. Bu hafta boyunca düzenlenen günlük boğa güreşleri yılın en seçkin carteles (programlar/kadrolar) ve ünlü boğaları içerir. Feria de San Miguel (Eylül sonu): Eylül sonundaki bu yüksek profilli gösteriler, Seville boğa güreşi sezonunun en üst düzeyinin büyük finali niteliğindedir. 2026'da, üç ana hafta sonu etkinliği 25 Eylül Cuma, 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günleri gerçekleşir.

2026 Seville boğa güreşi biletleri ne kadar?

Sevilla boğa güreşi bilet fiyatları, 2026 takvimindeki belirli etkinlik (örneğin, yoğun sezon olan Feria de Abril veya San Miguel Fuarı), hangi tanınmış matadorların katıldığı ve arenada hangi koltukta oturduğunuz gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir.

Genel satış fiyatları, küçük etkinlikler (novilladas) için yaklaşık 14 € ile 30 € arasında, önde gelen festival dövüşleri için ise 32 € ile 200 €'nun üzerinde değişebilir. Yoğun yerel ve uluslararası turist talebi nedeniyle fiyatlar hızla dalgalanmaktadır.

Her boğa güreşi arenası üç farklı alana ayrılmıştır ve her birinde bilet fiyatları aşağıdaki gibi değişmektedir:

Gölgeli alan (sombra): En iyi koltuklar her zaman bu alandadır. Ancak bunlar aynı zamanda en pahalı koltuklardır.

En iyi koltuklar her zaman bu alandadır. Ancak bunlar aynı zamanda en pahalı koltuklardır. Güneş ve gölge alanı (sol y sombra): Etkinlik devam ettikçe, bu bölümdeki koltuklar daha gölgeli hale gelir. Orada oturursanız, başlangıçta güneşe maruz kalmanız muhtemeldir ve konumuna bağlı olarak daha sonra gölgede kalırsınız.

Etkinlik devam ettikçe, bu bölümdeki koltuklar daha gölgeli hale gelir. Orada oturursanız, başlangıçta güneşe maruz kalmanız muhtemeldir ve konumuna bağlı olarak daha sonra gölgede kalırsınız. Güneşli alan (sol): Bu koltuklar en ucuz olanlardır, çünkü görüşünüz göz kamaştırıcı güneş ışığından etkilenebilir ve sıcaklık deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Sevilla boğa güreşi 2026 biletleri nasıl satın alınır?

Boğa güreşi biletlerini almak, bekleyip taquilla'dan (boğa güreşi bilet gişesi) satın alırsanız zor bir iş olabilir.

Katılmak istediğiniz etkinliğe bağlı olarak, saatlerce kuyrukta bekleme riski vardır ve bilet gişesi görevlileriyle doğru bir şekilde iletişim kuramazsanız, nerede oturmak istediğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Ayrıca, bilet almayı ertelerseniz, biletlerin tamamen tükenmiş olma riski de vardır.

Biletler, boğa güreşlerinin programı belirlenir belirlenmez satışa çıkar ve resmi tarihler yılın başlarında yayınlanır. Boğa güreşi biletlerinizi ne kadar erken satın alırsanız, en iyi koltukları seçme şansınız o kadar artar.

Çeşitli nedenlerden dolayı çevrimiçi satın alma daha akıllıca bir seçenek olabilir. Birincisi, bilet gişesindeki uzun kuyrukları önleyerek zaman kazanırsınız.

Ayrıca, boğa güreşi arenası koltuk planını dikkatlice inceleyerek bütçenize uygun en iyi biletleri seçebilirsiniz. Katılacağınız boğa güreşinin tarihini ve saatini önceden bilmek, Seville'deki diğer etkinliklerinizi ve rezervasyonlarınızı son dakika telaşı veya çakışmalar olmadan planlamanıza da olanak tanır.

Sevilla boğa güreşinin formatı nasıldır?

Geleneksel bir corrida de toros (boğa güreşi) etkinliğinde standart format 6 boğa ve 3 matador'dan oluşur.

Her matador iki boğayla dövüşür ve gösterinin tamamı 90 ila 150 dakika (yaklaşık 2 ila 2,5 saat) sürer.

Arenada göreceğiniz başlıca katılımcılar şunlardır:

Matadorlar: Boğa güreşinin ana oyuncularıdır. Altın işlemeli traje de luces ("ışıklar kostümü") giymeye izin verilen tek kişidir. Boğanın hücumlarını yönlendirmek ve sonunda onu estetik bir şekilde yenmekten sorumludur. İyi bir matador, hem bir atlet hem de bir sanatçı olarak kabul edilir ve büyük bir çeviklik, zarafet ve koordinasyon sergiler.

Boğa güreşinin ana oyuncularıdır. Altın işlemeli traje de luces ("ışıklar kostümü") giymeye izin verilen tek kişidir. Boğanın hücumlarını yönlendirmek ve sonunda onu estetik bir şekilde yenmekten sorumludur. İyi bir matador, hem bir atlet hem de bir sanatçı olarak kabul edilir ve büyük bir çeviklik, zarafet ve koordinasyon sergiler. Picadores: Matadorun muhtemelen en önemli müttefikleridir ve sadece dövüşün ilk aşamasında görev alırlar. At sırtındaki picador, pica (mızrak) kullanarak boğanın gücünü test eder ve boğanın hangi tarafı tercih ettiğine dair ipuçları verir.

Matadorun muhtemelen en önemli müttefikleridir ve sadece dövüşün ilk aşamasında görev alırlar. At sırtındaki picador, pica (mızrak) kullanarak boğanın gücünü test eder ve boğanın hangi tarafı tercih ettiğine dair ipuçları verir. Banderilleros: Bu torerolar temelde dövüş boyunca matador'a yardım ederler. Her şeyden önce, boğa arenaya girdiğinde, matador boğanın mizacını değerlendirirken onlar hayvanı çekmek için capotes'lerini (renkli kumaşlar) sallarlar. Traje de luces'leri her zaman gümüş veya siyah renkte işlemelidir.

Bu torerolar temelde dövüş boyunca matador'a yardım ederler. Her şeyden önce, boğa arenaya girdiğinde, matador boğanın mizacını değerlendirirken onlar hayvanı çekmek için capotes'lerini (renkli kumaşlar) sallarlar. Traje de luces'leri her zaman gümüş veya siyah renkte işlemelidir. Mozo de espadas: Mozo de espadas veya mozo de estoques, kılıç taşıyıcısıdır. Boğa güreşi sırasında koridordan matador'a yardım eder ve ona ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanı sağlar. Boğa güreşi kutlaması öncesinde matador'u giydirir ve tüm ekipmanın düzenlenmesinden sorumludur.

Sevilla boğa güreşleri nerede yapılır?

Sevilla boğa güreşi etkinlikleri, 18. yüzyıla kadar uzanan zengin bir tarihe sahip olan La Maestranza'da düzenlenir.

İspanya'nın en eski ve en önemli boğa güreşi arenalarından biri olarak kabul edilen bu mekan, önemli bir kültürel ve tarihi simgedir. Hatta Bizet'in Carmen operasında da ölümsüzleştirilmiştir. La Maestranza, "Catedral del Toreo" olarak da bilinir ve bir corrida'nın (boğa güreşi) heyecan verici atmosferini yaşamak için mükemmel bir yerdir.

Arena 14.000 seyirci kapasitesine sahiptir ve büyüklüğüne rağmen, akustiği sayesinde nerede oturursanız oturun her şeyi duyabilirsiniz. Torero (boğa güreşçisi) olağanüstü bir performans sergilerse, seyircilerin omuzlarında havaya kaldırılır ve Puerta del Príncipe (Prens Kapısı) üzerinden dışarı taşınır.