2026 Şampiyonluk Playoff biletlerini nasıl alabilirsiniz: EFL biletlerini nereden satın alabilirsiniz, tahminler ve daha fazlası

Championship'te 3. ile 6. sıraları paylaşan ve Premier League'e doğrudan yükselme şansını kaçıran takımlar için play-offlar, bir umut ışığı niteliğinde. Wembley Stadyumu'na gitme ihtimalinin de olması nedeniyle, bu dönem taraftarlar için de sezonun en heyecan verici zamanlarından biri.

Takımlar, ligde hayati önem taşıyan sıralamaları elde etmek için mücadele ederken, Championship sezonunun muhteşem bir finaline hazırız. Heyecan arttıkça maç biletlerine olan talep de artıyor.

Sezon sonundaki heyecan verici mücadeleleri izleme fırsatını kaçırmayın. GOAL, biletlerin fiyatları ve nereden temin edilebileceği dahil olmak üzere tüm Championship playoff bilet bilgilerini sizlere sunuyor.

2026 Championship Playoffları ne zaman?

Championship normal sezonu 2 Mayıs Cumartesi günü sona eriyor (League 1 ve League 2 ile birlikte).

Championship playofflarının programı ise şu şekildedir:

Tarih Maç (BST) Mekan Biletler 8 Mayıs, Cuma Yarı Final, 1. Maç: 6. - 3. (20:00) TBC Bilet 9 Mayıs Cumartesi Yarı Final, 1. Maç: 5. - 4. (12.30) TBC Bilet 11 Mayıs Pazartesi Yarı Final, 2. Maç: 3. - 6. (20:00) TBC Bilet 12 Mayıs Salı Yarı Final, 2. Maç: 4. - 5. (20:00) TBC Bilet 23 Mayıs Cumartesi Final: TBC - TBC (15:00) Wembley Stadyumu (Londra) Bilet

Şampiyonluk Playoff Finali Mekan: Wembley Stadyumu

Yüz yılı aşkın süredir ulusal ve uluslararası futbolun odak noktası olan Wembley Stadyumu gibi bir mekan dünyada pek az bulunur.

21. yüzyılın başlarında yeniden inşa edilen stadyum, rugby, boks ve NFL gibi birçok başka spor dalına ev sahipliği yapmış, ayrıca sayısız önemli müzik konserine de sahne olmuştur.

2017 yılında 98.000 kişilik dev bir kalabalık, Adele'nin burada verdiği konseri izlemiştir.

Yaklaşan 2026 Şampiyonası Maçları

Aşağıdakiler, önümüzdeki haftalarda oynanacak ve ligde yükselme durumunu etkileyebilecek bazı önemli Championship maçlarıdır:

Tarih Maç (BST) Mekan Biletler 18 Nisan Cumartesi Millwall - Queens Park Rangers (12.30) The Den (Londra) Bilet Bristol City - Norwich City (15.00) Ashton Gate (Bristol) Bilet Swansea City - Southampton (15:00) Swansea.com Stadyumu (Swansea) Bilet 19 Nisan Pazar Ipswich Town - Middlesbrough (12:00) Portman Road (Ipswich) Bilet 21 Nisan Salı Norwich City - Derby County (19:45) Carrow Road (Norwich) Bilet Southampton - Bristol City (19:45) St Mary's Stadyumu (Southampton) Biletler 25 Nisan Cumartesi Queens Park Rangers - Derby County (15:00) Loftus Road (Londra) Biletler 26 Nisan Pazar Coventry City - Wrexham (12:00) Coventry Building Society Arena (Coventry) Biletler 28 Nisan Salı Southampton - Ipswich Town (19:45) St Mary's Stadyumu (Southampton) Biletler 2 Mayıs Cumartesi Hull City - Norwich City (12.30) MKM Stadyumu (Kingston upon Hull) Bilet Ipswich Town - Queens Park Rangers (12.30) Portman Road (Ipswich) Bilet Wrexham - Middlesbrough (12.30) Racecourse Ground (Wrexham) Biletler

2026 Şampiyonluk Playoff biletleri nasıl alınır

2026 Şampiyonluk Playoff yarı finalleri için resmi biletler, maçlar kesinleştiğinde yarışan kulüplerin siteleri üzerinden satın alınabilir.

Final maçından farklı olarak, yarı final maçları tarafsız bir sahada değil, katılan takımların kendi sahalarında oynanır.

Wembley Stadyumu'nda oynanacak Championship playoff finali için biletler, yarı finallerin ardından belirlenen iki kulüp tarafından doğrudan satılır. Her kulüp, kendi taraftarlarına satmak üzere belirli sayıda bilet tahsis edilir.

Hem Şampiyonluk playoff yarı finalleri hem de finali için kulüpler genellikle biletleri aşamalı olarak satışa çıkarır ve sezonluk bilet sahiplerine ve üyelere öncelik tanır.

Taraftarlar, Championship playoff biletlerini resmi kanallardan satın almanın yanı sıra, StubHub gibi ikincil piyasadan da temin etme seçeneğine sahiptir.

2026 Şampiyonluk Playoff biletleri ne kadar?

2026 Şampiyonluk play-off finalinin resmi detayları henüz onaylanmamış olsa da, geçen yıl Wembley Stadyumu'ndaki fiyatlar iyi bir referans noktası oluşturmaktadır ve şu şekildeydi:

Bölüm Fiyat Kategori 1 105 Kategori 2 82 £ Kategori 3 67 £ Kategori 4 54 Kategori 5 37

65 yaş ve üstü taraftarlar, 16 yaş ve altı çocuklar ve genç yetişkinler (17-21) için indirimli fiyatlar mevcuttu.

Şampiyonluk playoff yarı finalleriyle ilgili bilgiler, katılımcılar kesinleşene kadar bilinmeyecek olsa da, bu sezonki ortalama Şampiyonluk maçı bilet fiyatlarına göre yetişkin biletlerinin 25 ile 50 sterlin arasında değişmesi bekleniyor.

Ek bilgi için yarışan kulüplerin resmi bilet portallarını ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

2026 Şampiyonluk Playoff'u için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

2026 Championship playoff finaliyle ilgili olarak, katılımcılar belli olmadan biletlerinizi garantilemek istiyorsanız, resmi konaklama paketlerini satın alabilirsiniz. Experiences by Wembley Stadium, taraftarlara maç günü için en üst düzeyde bir deneyim sunar.

Ayrıca konserler, NFL ve boks gibi büyük etkinliklerin biletlerine öncelikli erişim dahil olmak üzere bir dizi özel üye avantajı da bulunmaktadır.

2.730 £ ile 13.458 £ arasında değişen altı farklı üyelik seçeneği bulunmaktadır:

İç Çember

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Özel Locası

2026 Şampiyonluk Playoffları'ndan ne beklemeli?

Sunderland, geçen Mayıs ayında Wembley Stadyumu'nda oynanan 2025 Şampiyonluk Play-off Finali'nde Sheffield United'ı 2-1 mağlup ederek dokuz sezon aradan sonra ilk kez Premier Lig'e yükseldi.

Süper yedek Tommy Watson'ın 95. dakikada attığı golle Black Cats, epik bir geri dönüşe imza attı.

Bu, Sunderland'ın ilk Championship playoff başarısı olsa da, yıllar boyunca diğer kulüpler de sezon sonu mücadelelerindeki kahramanlıklarıyla ün kazandılar. 2013'te Crystal Palace, Kevin Phillips'in uzatmalarda attığı golle Wembley'de Watford'u 1-0 yendiğinde, Eagles, playoff yoluyla İngiltere'nin en üst ligine dördüncü kez yükseldi.

Son zamanlardaki Championship Playoff finalleri, tek gol farkla kazanılan gergin ve nefes kesici maçlar olma eğilimindeydi. Ancak 1998'de, Sunderland'ın o sefer ikinci sırada kalmak zorunda kaldığı, gelmiş geçmiş en iyi Championship playoff finallerinden birine tanık olmuştuk.

Üç kez öne geçmesine rağmen, Sunderland kararlı Charlton Athletic takımını yenemedi. Addicks efsanesi Clive Mendonca, uzatmaların 103. dakikasında attığı golle skoru 4-4'e getirerek maçı penaltılara taşıdı. 13 kusursuz penaltı atışının ardından, Michael Gray Sunderland adına penaltıyı kaçırdı ve bu da Charlton'un gerçekten destansı bir mücadelenin ardından yükselmesini sağladı.

Son Championship Playoff şampiyonları kimler?