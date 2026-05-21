2026 PSG Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: Puskas Arena bilgileri, Paris Saint-Germain biletlerini nereden alabilirsiniz, fiyatlar ve daha fazlası

Paris Saint-Germain, 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne resmen katılma hakkı kazandı.

Bu, 1996'daki tarihi Kupa Galipleri Kupası zaferinden 30 yıl sonra PSG'nin nihayet Avrupa'yı fethetmesini izleme şansı.

İster Virage Auteuil'in müdavimi olun, ister Paris'in dünya çapındaki diasporasının bir parçası olun, tarih yazılırken orada olma fırsatını kaçırmayın.

GOAL, resmi kulüp portalları ve fiyatlar da dahil olmak üzere Puskás Aréna'da yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair tüm ayrıntıları sunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl satın alınır?

PSG'ye 16.824 bilet tahsis edildi. Taraftarlar, kırmızı ve mavi bir denize dönüşecek olan Puskás Aréna'nın güney tarafını dolduracak.

Biletler kesinlikle kişiye özeldir ve stadyum girişlerinde kimlik gösterilmesi gerekecektir.

Satış Dönemleri:

1. Aşama (Öncelikli Aboneler): En yüksek sadakat puanına sahip sezonluk bilet sahipleri (Abonnement Petit Prince ve Integral) için ayrılmıştır. 11 Mayıs Pazartesi günü saat 13:00’e kadar devam edecektir.

2. Aşama (MyParis Üyeleri ve Diğer Aboneler): MyParis programı üyeleri ve diğer sezonluk bilet sahipleri, 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar resmi çekilişe katılmaya davetlidir.

3. Aşama (Çekiliş Sonuçları): Çekilişi kazananlar, Pazartesi öğleden sonra, ilk gelen ilk alır esasına göre UEFA portalı üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirebilecekleri benzersiz bir kod içeren bir e-posta bildirimi alacaklardır.

4. Aşama (Genel Satış/Bekleme Listesi): Bilet kalması durumunda, 12 Mayıs Salı gününden itibaren bekleme listesindeki kişilere satışa sunulacaktır.

İkincil Piyasalar

Abonné veya MyParis üyesi değilseniz, resmi bilet tahsisinden yararlanmanız zor olacaktır.

Kura sonucu ne olursa olsun Budapeşte'ye gitmeye kararlı olanlar için, StubHub gibi ikincil platformlar son dakika bilet bulmanın bir yolu olabilir, ancak fiyatların maçın tarihi önemini yansıtacağını beklemelisiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

Budapeşte'de düzenlenecek 2026 Şampiyonlar Ligi finali için biletlerin nominal değerleri 70 € ile 950 € arasında değişmektedir.

UEFA, maç için fiyat kademelerini şu şekilde açıkladı:

Kategori 1: 760 € - 950 € (ana tribün ve karşı tribünlerin ortasında yer alan koltuklar)

Kategori 2: 520 € - 650 € (ana tribünlerin köşelerinde veya üst sıralarında yer alan koltuklar)

Kategori 3: 140 € - 180 € (kalelerin arkasında veya sahadan daha uzak köşe bölümlerinde)

Fans First: 70 € (kalelerin hemen arkasında)

Kolay Erişim/Tekerlekli Sandalye: 70 €

Ek bilgi için PSG ve UEFA'nın resmi sitelerini, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub veya Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?

Budapeşte'deki Puskas Arena, 67.215 kişilik kapasitesiyle Macaristan'ın en büyük çok amaçlı stadyumudur.

2017 ile 2019 yılları arasında eski Ferenc Puskas Stadyumu'nun yerine inşa edilen bu stadyum, Macaristan milli futbol takımının resmi ev sahipliği yapmaktadır.

UEFA dört yıldızlı bir stadyum olan Puskas Arena, açılışından bu yana Euro 2020’de oynanan dört maç ve Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan 2020 UEFA Süper Kupa maçı da dahil olmak üzere birçok önemli futbol etkinliğine ev sahipliği yaptı. Daha yakın zamanda ise Sevilla ile Roma arasında oynanan 2023 Avrupa Ligi finaline sahne oldu.

Adından da anlaşılacağı gibi, Puskas Arena, Budapeşte'nin tartışmasız en ünlü ve saygı duyulan futbolcusu Ferenc Puskas'ın adını almıştır. 1950'lerin "Sihirli Macarlar" takımının yıldız oyuncusu olan Puskas, Real Madrid'e katıldığında uluslararası bir fenomen haline geldi ve Los Blancos'un üç Avrupa Kupası kazanmasına yardımcı oldu.