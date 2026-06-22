Futbolseverler, bu yaz Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo ve Selecao das Quinas kadrosunun geri kalanını görmek için sabırsızlanıyor.

Portekiz, son on yılda uluslararası sahnede parlayan yıldızlardan biri olmuştur. 2016 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının yanı sıra, 2019 ve 2025 yıllarında da UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olmuştur.

Portekiz'in 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Mekan Bilet 17 Haziran Çarşamba Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (12:00) NRG Stadyumu (Houston) Biletler 23 Haziran Salı Portekiz - Özbekistan (12:00) NRG Stadyumu (Houston) Biletler 27 Haziran Cumartesi Kolombiya - Portekiz (19.30) Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens) Bilet

2026 Portekiz Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Portekiz 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt tribünde yer alır.

En pahalı olanı, alt tribünde yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma göstermiştir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 dolar Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $ Son 32 Turu 105 $ - 750 Son 16 Turu 170 $ - 980 $ Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Dünya Kupası'nda Portekiz'den ne beklemeli?

Gözlerimizi kapatıp kulaklarımızı tıkayabiliriz, ancak önümüzdeki bir yıl içinde kaçınılmaz olarak gerçekleşecek olan olayı engelleyemeyiz. Cristiano Ronaldo, kendisini dünya çapında efsanevi bir figür haline getiren spordan emekli olacak.

2003 yılında Portekiz milli takımında ilk kez forma giyen Ronaldo, takımın başarılı 2026 Dünya Kupası eleme kampanyası sırasında bir kez daha takım arkadaşlarına mükemmel bir örnek oldu. Beş gol atarak takımın gol krallığına yükselen Ronaldo, milli takım kariyerindeki gol sayısını 143'e çıkardı.

Portekiz’in FIFA sıralamasındaki yükselişinin, CR7’nin uluslararası sahneye çıkmasıyla aynı zamana denk gelmesi hiç de şaşırtıcı değil. 2002 Kore/Japonya Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanmadan önce, Portekiz 70 yıllık bir süre zarfında sadece iki Dünya Kupası’na katılmıştı. Portekiz artık dünya sahnesinin önemli aktörlerinden biri; 2002’den bu yana her Dünya Kupası’nda yer aldı ve 2006’da unutulmaz bir şekilde 4. sırada yer aldı.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika’da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Meksiko ve Monterrey

Guadalajara, Meksiko ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: