2026 Paraguay Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Yaz aylarında Dünya Kupası için Kuzey Amerika'ya gidecek Paraguay taraftarları için en iyi seçenek batı bölgesi; zira takımın grup aşamasındaki üç maçı da Kaliforniya'da oynanacak. Ancak işlerin kolay olmayacağının da farkındalar, özellikle de turnuvaya ev sahibi ülkelerden biri olan ABD ile oynayacakları açılış maçı göz önüne alındığında.
Paraguay'ın Avrupa'da forma giyen oyuncuları Antonio Sanabria (Cremonese) ve Julio Enciso (Strasbourg), takımlarının başarılı eleme kampanyası sırasında golcü olarak parlamış olabilirler, ancak MLS'deki yıldızlarından Miguel Almiron (Atlanta United) ve Andres Cubas (Vancouver Whitecaps) da hayati roller oynadılar ve yaz geldiğinde Kuzey Amerika'nın ilgi odağı olacaklar.
GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.
Paraguay'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları takvimi nedir?
|Tarih
|Maç (Yerel saatle başlama saati)
|Mekan
|Bilet
|12 Haziran Cuma
|ABD - Paraguay (18:00)
|SoFi Stadyumu (Los Angeles)
|Bilet
|19 Haziran Cuma
|Türkiye - Paraguay (21:00)
|Levi's Stadyumu (San Francisco)
|Bilet
|25 Haziran Perşembe
|Paraguay - Avustralya (19:00)
|Levi's Stadyumu (San Francisco)
|Bilet
2026 Paraguay Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- 1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Paraguay 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
Paraguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
- Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
- Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
- Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
- Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.
Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:
|Sahne
|Bilet fiyat aralığı
|Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)
|60 - 620
|Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları)
|75 - 2.735
|Son 32
|105 $ - 750
|Son 16
|170 $ - 980
|Çeyrek finaller
|275 $ - 1.775
|Yarı finaller
|420 $ - 3.295
|Final
|2.030 $ - 7.875
2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'dan ne beklemeli?
Paraguay, 1930'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda oynayan on üç ülkeden biri olabilir, ancak yıllar boyunca sadece ara sıra turnuvaya katılabildi. 1986 Meksika'da eleme turlarına kalması unutulmaz bir anıydı, ancak 1998'e kadar Dünya Kupası'nın düzenli katılımcıları arasına giremediler. 1998, beyaz-kırmızılıların arka arkaya dört kez katıldıkları turnuvanın ilkiydi.
Bu dört ardışık kampanyanın üçünde Paraguay, grubundan çıkmayı başardı ve ilerleyişi 2010 Güney Afrika'da zirveye ulaştı; burada son 8'e kalarak, daha sonra şampiyon olacak İspanya'ya sadece 1-0 yenildi.
Ancak Los Guaranies bu başarıyı devam ettiremedi ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratarak sonraki Dünya Kupalarına katılamadı. Tabii, şimdiye kadar öyleydi. Bu yaz Paraguay için çok önemli bir dönem olacak ve 2030 Dünya Kupası sırasında Asuncion'da Dünya Kupası'nın 100. yıl dönümü maçı ev sahipliği yapacakları için, Kuzey Amerika'da kendilerini iyi bir şekilde göstermeye istekli olacaklar.
Paraguay, ABD topraklarında oynadığı tüm 2024 Copa America grup maçlarını kaybetmesine rağmen, kalan 2026 Dünya Kupası eleme maçları öncesinde etkileyici bir geri dönüş yaptı. Yeni teknik direktör Gustavo Alfaro yönetiminde, Eylül 2024 ile Haziran 2025 arasında Brezilya, Arjantin ve Uruguay’ı evinde mağlup ettiği maçların da yer aldığı 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
Paraguay 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?
Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Paraguay maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.
Paketler şu şekilde sunulmaktadır:
Tek Maç
- Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)
- Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç
- Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
Mekan Serisi
- Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.
- Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
- Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir
- Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu
- Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
Takımımı Takip Et
- Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında canlı olarak izleyin.
- 3 grup aşaması maçı ve 1 son 32 turu maçı
- Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
- Takımımı Takip Et seçeneği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir
- Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu
- Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla
En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.
2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve ABD'deki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.
Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:
- Kanada: Toronto ve Vancouver
- Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
- Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle
2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileri?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksika
|Estadio Banorte (Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Boston)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu, Houston
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu, Miami
|64.091
|MetLife Stadyumu, New York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|65.827
|Levi's Stadyumu, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123