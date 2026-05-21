Panama World Cup 2026 tickets

2026 Panama Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Panama, Dünya Kupası'na geri döndü ve siz de onların maçlarını izlemek için biletlerinizi şimdiden alabilirsiniz

Panama, 17 Haziran'da Toronto'daki BMO Field'da Gana ile oynayacağı maçla 2026 Dünya Kupası elemelerine başlayacak.

Bu yaz, kırmızı dalga (Marea Roja) kuzeye doğru yayılacak. Panama (ve taraftarları), etkileyici bir eleme kampanyasının ardından 2026 Dünya Kupası'na kendinden emin bir ruh haliyle gidiyor.

2018'de son kez dünya sahnesine çıktıklarında tüm maçlarını kaybeden Panama, Toronto ve East Rutherford'daki Dünya Kupası grup maçlarında puan toplamaya hevesli olacak.

GOAL, Panama'nın maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinizi ve biletlerin fiyatlarını da içeren en güncel 2026 Dünya Kupası bilet bilgilerini sizlere sunacak.

Panama'nın 2026 Dünya Kupası Maçları

2022 Dünya Kupası elemelerini kaçıran Panama, bu sefer kendini kanıtlamak isteyecektir.

İşte onları bekleyen L Grubu maçları:

Tarih

Maç

Yer

Biletler

17 Haziran Çarşamba    

Gana - Panama       

BMO Field, Toronto

Bilet

23 Haziran Salı    

Panama - Hırvatistan     

BMO Field, Toronto

Biletler

27 Haziran Cumartesi    

Panama - İngiltere    

MetLife Stadyumu, East Rutherford

Biletler

Panama Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı ve erken Rastgele Seçim Çekilişleri dahil) sona ermiştir. Rekor düzeyde talep nedeniyle, ilk aşamalarda biletlerin ilk satışa sunulması artık son derece sınırlıdır.

Bilet satışlarının mevcut durumu şöyledir:

  • Son Dakika Satış Aşaması: Bu aşama şu anda devam etmektedir ve ilk gelen ilk alır esasına göre işler. Çekilişlerin aksine, bu işlemler gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilir. Bu, FIFA’dan doğrudan bilet satın alabileceğiniz son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı: Bu, taraftarların doğrulanmış biletleri nominal değerinden alıp satabilecekleri tek yetkili platformdur. Turnuva sonuna kadar açık kalacaktır.
  • İkincil Pazar Yerleri: Taraftarlar, StubHub gibi platformlarda da bilet bulabilirler. Bunlar, yüksek talep gören eleme maçları için genellikle en iyi seçeneklerdir, ancak fiyatlar nominal değerden farklı olabilir. Satın almadan önce daima ikincil sitenin Şartlar ve Koşullarını kontrol edin.

Panama Dünya Kupası biletleri ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori

Grup Aşaması

Son 32 - Çeyrek Finaller

Yarı Final ve Final

Kategori 1

250 $ - 400 $

600 $ - 1.200

1.500 $ - 6.730

Kategori 2

150 $ - 280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210

Kategori 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Kategori 4

60 - 120

150 $ - 350 $

400 $ - 2.030

2026 Dünya Kupası'nda Panama'dan ne beklenebilir?

Panama için olumlu bir dönem oldu. 2025 CONCACAF Uluslar Ligi finalinde Meksika'ya 2-1 yenildikten sonra, Los Canaleros 13 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı, ta ki Ocak ayında yine Meksika'ya yenilene kadar.

Panama, yenilmezlik serilerine alışmaya başladı. Takım, 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alarak, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerini yenilgisiz tamamladı.

Jose Fajardo ve Jose Luis Rodriguez, Panama'nın 2026 Dünya Kupası'na giden yolda en çok gol atan oyuncular oldular ve bu yazki turnuvada da kilit rol oynayacaklar. Toplamda 354 milli maça çıkan deneyimli üçlü, Eric Davis ve Amir Murillo (defans) ile orta saha kaptanı Anibal Godoy da önemli roller üstlenecek.

2020 yılından bu yana Panama milli takımının başına geçen Thomas Christiansen, takımının 2018'deki Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında olduğu gibi gol yeme lüksüne sahip olmadığını çok iyi biliyor. O zamanlar, grup aşamasındaki üç maçta toplam 11 gol yemişlerdi. En ağır yenilgileri ise İngiltere'ye karşı aldıkları 6-1'lik mağlubiyetti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Haziran 2022'de, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Aşağıda, turnuvanın düzenleneceği şehirleri ve stadyumları inceleyebilirsiniz:

Ülke

Stadyum (Şehir)

Kapasite

Kanada

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

Meksika

Estadio Banorte (Meksiko)

83.000


Estadio Akron (Guadalajara)

48.000


Estadio BBVA (Monterrey)

53.500

Amerika Birleşik Devletleri

Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)

75.000


Gillette Stadyumu (Foxborough)

65.000


AT&T Stadyumu (Dallas)

94.000


NRG Stadyumu (Houston)

72.000


Arrowhead Stadyumu (Kansas City)

73.000


SoFi Stadyumu (Inglewood)

70.000


Hard Rock Stadyumu (Miami)

65.000


MetLife Stadyumu (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)

69.000


Levi's Stadyumu (San Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000