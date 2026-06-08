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2026 Norveç Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Norveç
E. Haaland

Norveç, dünya sahnesinde yeniden boy gösteriyor; işte onları canlı izlemenin yolları

Erling Haaland hayranları, bu yaz Dünya Kupası'nda bu İskandinav golcü yıldızını izleme fırsatı bulacakları için adeta coşku içinde. Massachusetts ve New Jersey'de oynanacak Norveç maçları için yerinizi ayırtmayı sakın kaçırmayın.

Norveç, 25 yılı aşkın bir süredir büyük turnuvalara katılamadığı için, birçok kişi Haaland ve takım arkadaşlarını dünyanın en büyük spor şöleninde izleme şansını asla yakalayamayacağını düşünüyordu. Ancak, muhteşem bir eleme kampanyasının ardından, bu yaz çok sayıda Norveçli taraftar Kuzey Amerika'ya akın edecek.

Norveç grup aşamasını zorlu bir mücadeleyle geçecek mi? Bunu öğrenmek için orada olabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

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Norveç'in 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

TarihMaç (Yerel saatle başlama saati)MekanBilet
16 Haziran SalıNorveç - Irak (18:00)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet
22 Haziran PazartesiNorveç - Senegal (20:00)MetLife Stadyumu (East Rutherford)Bilet
26 Haziran CumaNorveç - Fransa (15:00)Gillette Stadyumu (Foxborough)Bilet

2026 Dünya Kupası Norveç maç biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Norveç Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735
Son 32105 $ - 750
Son 16170 $ - 980 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775
Yarı finaller 420 $ - 3.295
Final2.030 $ - 7.875

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2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Inglewood) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu (Miami Gardens)64.091 
 MetLife Stadyumu (East Rutherford)78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi's Stadyumu (Santa Clara)69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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