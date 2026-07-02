Norveç’in futbol dünyasında yaşadığı çarpıcı yükseliş, İskandinav ekibinin Dünya Kupası’nda 16’lı turda beş kez şampiyon olan Brezilya’ya karşı oynayacağı heyecan verici karşılaşmaya hazırlanırken muhteşem bir zirveye ulaşıyor.

Neredeyse otuz yıldır ilk kez Dünya Kupası eleme turlarında mücadele eden Norveç, Fildişi Sahili'ni 32'li turda 2-1 mağlup ederek, maçın son dakikalarında attığı belirleyici gol sayesinde bu aşamaya yükseldi.

Martin Ødegaard’ın yaratıcı ustalığı ve takımın simgesi Erling Haaland’ın acımasız bitiriciliğiyle güçlenen bu modern nesil, dünya sahnesinde yerlerini hak ettiklerini resmen kanıtladı.

Norveç 2026 Dünya Kupası maç programı

Tarih (maç başlama saati) Maç Stadyum Son Skor/ Biletler 16 Haziran Salı Norveç - Irak Gillette Stadyumu (Foxborough) 4-1 22 Haziran Pazartesi Norveç - Senegal MetLife Stadyumu (East Rutherford) 3-2 26 Haziran Cuma Norveç - Fransa Gillette Stadyumu (Foxborough) 1-4 30 Haziran Salı 32'li Tur: Fildişi Sahili - Norveç Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu), Arlington, Teksas 1-2 5 Temmuz Pazar Son 16 Turu: Brezilya - Norveç MetLife Stadyumu (New York/New Jersey Stadyumu) Bilet Satın Al

2026 Dünya Kupası Norveç maç biletleri nasıl alınır?

İşte bilmeniz gerekenler:

Son Dakika Satış Aşaması , 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır.

, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve satın alma işlemi anında onaylanmaktadır. Bu, FIFA'dan doğrudan resmi bilet satın alabilmek için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Norveç’in finale giden yolu

1. 32'li Tur

Rakip: Fildişi Sahili

Fildişi Sahili Tarih / Yer: 30 Haziran 2026 Salı, Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu)

2. Son 16 Turu

Norveç, Fildişi Sahili'ni yenerse, kuzeye giderek 76 numaralı maçın (Brezilya - Japonya) galibi ile karşılaşacak.

Olası Rakip: Brezilya veya Japonya

Brezilya veya Japonya Tarih / Yer: 4 Temmuz 2026 Cumartesi, New York New Jersey Stadyumu (MetLife Stadyumu)

3. Çeyrek Final

Son 16 turunu geçmeleri halinde son sekize kalacaklar ve burada Meksika, Ekvador, İngiltere veya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yer aldığı grubun galibi ile karşılaşacaklar.

Olası Rakip: İngiltere, Meksika, Ekvador veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti

İngiltere, Meksika, Ekvador veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti Tarih / Yer: 9 Temmuz 2026 Perşembe, Los Angeles Stadyumu (SoFi Stadyumu)

4. Yarı Final

Çeyrek finallerde galip gelen Erling Haaland ve takımı, şampiyonluk maçına sadece bir adım uzaklıkta olacak ve turnuva tablosunun sol alt köşesinden çıkan takımla karşılaşacak.

Olası Rakip: Fransa, Almanya, Arjantin veya İspanya

Fransa, Almanya, Arjantin veya İspanya Tarih / Yer: 14 Temmuz 2026 Salı, Dallas Stadyumu (AT&T Stadyumu)

5. FIFA Dünya Kupası Finali

En büyük sahne. Norveç, turnuva tablosunun tam karşı tarafında yer alan güçlü takımlardan galip gelenle karşılaşacak.

Olası Rakip: ABD, Hollanda, Belçika, İtalya veya Portekiz

ABD, Hollanda, Belçika, İtalya veya Portekiz Tarih / Yer: 19 Temmuz 2026 Pazar, New York New Jersey Stadyumu (MetLife Stadyumu)

2026 Norveç Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı. Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının bilet fiyatları 6.730 $'a kadar çıkabilir.

Aşağıda, turnuvanın mevcut aşamaları için tahmini fiyat aralıkları yer almaktadır:

Kategori Grup Aşaması Son 32 - Çeyrek Finaller Yarı Final ve Final Kategori 1 250 $ - 400 $ 600 $ - 1.200 1.500 $ - 6.730 $ Kategori 2 150 $ - 280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Kategori 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Kategori 4 60 $ - 120 $ 150 $ - 350 $ 400 $ - 2.030 $

Fildişi Sahili - Norveç Yetişkin Erkekler Karşı Karşıya Maç Sonuçları

Metrik Fildişi Sahili Norveç Oynanan Maçlar 1 1 Galibiyet 0 0 Beraberlik 1 1 Atılan Goller 1 1

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman yapılacak?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 39 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuvaya ilk kez 48 takım katılacak ve üç ülke ortaklaşa ev sahipliği yapacak.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Kanada: Toronto ve Vancouver

Toronto ve Vancouver Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklanmıştı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: