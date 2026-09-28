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NFL London games 2024Getty Images
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2026 NFL Londra maçları için son dakika bileti nasıl alınır? Philadelphia Eagles-Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts-Washington Commanders, maç programı ve daha fazlası

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NFL London 2026'ya nasıl katılacağınızı mı merak ediyorsunuz? Ekim ayındaki maçlar öncesinde biletleri tam olarak nereden alabileceğinizi biliyoruz.

NFL Londra 2026 serisi bu ekimde başlıyor. Yaz aylarındaki ilk genel bilet satışını kaçırmış olsanız bile yer bulmanız hâlâ mümkün. 

NFL, Jacksonville Jaguars ve Washington Commanders'ı ev sahibi takımlar olarak açıkladı. EverBank Stadium 1,4 milyar dolarlık yenilemeden geçerken Jaguars, tarihinde ilk kez yurt dışında art arda iki hafta iç saha maçı oynayacak.

NFL Londra biletlerini ayırtınBilet ayırtın

NFL Londra 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih ve saat (BST)TakımlarStadyumBiletler
4 Ekim Pazar (14.30)Indianapolis Colts - Washington CommandersTottenham Hotspur StadiumBilet ayırtın
11 Ekim Pazar (14.30)Philadelphia Eagles - Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur StadiumBilet ayırtın
18 Ekim Pazar (14.30)Houston Texans - Jacksonville JaguarsWembley StadiumBilet ayırtın

NFL Londra 2026 biletleri nereden alınır?

Genel bilet satışı sona erdi, ancak şu resmî kanallar üzerinden doğrulanmış biletler hâlâ temin edilebilir:

  • Resmî NFL Birleşik Krallık Portalı: Genel satış biletlerinin başlıca adresi. Bildirim almak için şimdi kaydolun.
  • Jacksonville Jaguars'ın resmî sitesi: Jaguars, Wembley'deki maç için kendi bilet kontenjanlarını ve Union Jax üyeliklerini sıklıkla kendisi yönetiyor.
  • Ticketmaster UK: Uluslararası Seri'nin resmî bilet satış ortağı.
  • On Location/VIP ağırlama hizmeti: NFL'in resmî ağırlama hizmeti sağlayıcısı, yerini erkenden garantilemek isteyenler için Öncelikli Erişim depozito programını başlattı.

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NFL Londra biletleri ne kadar olacak?

2026 Londra Serisi'nin bilet fiyatları, oturma kategorisine, stadyuma ve maça yönelik talebe göre değişiyor. 

Birleşik Krallık'taki resmî bilet satış platformlarında listelenen tüm fiyatlara zorunlu ücretler dâhil. Dolayısıyla aşağıda gördüğünüz tutar, ödeme sırasında ödeyeceğiniz nihai toplamdır:   

  • Üst tribün / Kısıtlı görüş: 60–105 £
  • Orta tribün / Bitiş bölgeleri: 115–190 £
  • Alt tribün / Yan çizgi: 195–360 £
  • Ağırlama hizmeti & VIP: 450–2.000+ £

NFL uluslararası maçları ne zaman oynanacak?

Yedi ülkede dokuz uluslararası maçın planlandığı 2026, NFL'in küresel erişimi açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak. 

Bu maçlar arasında Avustralya ve Fransa'da ilk kez oynanacak normal sezon karşılaşmaları da yer alıyor.

NFL Londra maçlarına bilet alan Birleşik Krallık'taki taraftarlar, normal sezon Amerikan futbolunun heyecan verici atmosferini ve üst düzey sporcu performanslarını yerinde izleyebilecek. Maç günü deneyiminize mobil cihazlardan maç içi özel bahisler ve touchdown yapan oyuncu bahislerini de eklemek istiyorsanız özel bir uygulama indirmeniz önemli. Modern cihazlarda kullanılabilen en iyi bahis uygulamaları için uzman seçimlerimize göz atın.

2026 NFL uluslararası maçlarının ev sahibi stadyumları

Tarih ve başlama saatiKarşılaşma (deplasman - ev sahibi)Stadyum ve konumBilet durumu
10 Eylül Perşembe (10.35 AEST)San Francisco 49ers - Los Angeles RamsMelbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Avustralya Bilet ayırtın
27 Eylül Pazar (17.25 BRT)Baltimore Ravens - Dallas CowboysMaracanã Stadium Rio de Janeiro, Brezilya Bilet ayırtın
4 Ekim Pazar (14.30 BST)Indianapolis Colts - Washington CommandersTottenham Hotspur Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet ayırtın
11 Ekim Pazar (14.30 BST)Philadelphia Eagles - Jacksonville JaguarsTottenham Hotspur Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet ayırtın
18 Ekim Pazar (14.30 BST)Houston Texans - Jacksonville JaguarsWembley Stadium Londra, Birleşik Krallık Bilet ayırtın
25 Ekim Pazar (14.30 CEST)Pittsburgh Steelers - New Orleans SaintsStade de France Paris, Fransa Bilet ayırtın
8 Kasım Pazar (15.30 CET)Cincinnati Bengals - Atlanta FalconsSantiago Bernabéu Stadium Madrid, İspanya Bilet ayırtın
15 Kasım Pazar (15.30 CET)New England Patriots - Detroit LionsAllianz Arena (FC Bayern Munich Stadium) Münih, Almanya Bilet ayırtın
22 Kasım Pazar (19.20 CST)Minnesota Vikings - San Francisco 49ersEstadio Banorte Meksiko, Meksika Bilet ayırtın

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