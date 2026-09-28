NFL Londra 2026 serisi bu ekimde başlıyor. Yaz aylarındaki ilk genel bilet satışını kaçırmış olsanız bile yer bulmanız hâlâ mümkün.

NFL, Jacksonville Jaguars ve Washington Commanders'ı ev sahibi takımlar olarak açıkladı. EverBank Stadium 1,4 milyar dolarlık yenilemeden geçerken Jaguars, tarihinde ilk kez yurt dışında art arda iki hafta iç saha maçı oynayacak.

NFL Londra biletlerini ayırtınBilet ayırtın

NFL Londra 2026 maç takvimi nasıl?

Tarih ve saat (BST) Takımlar Stadyum Biletler 4 Ekim Pazar (14.30) Indianapolis Colts - Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium Bilet ayırtın 11 Ekim Pazar (14.30) Philadelphia Eagles - Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium Bilet ayırtın 18 Ekim Pazar (14.30) Houston Texans - Jacksonville Jaguars Wembley Stadium Bilet ayırtın

NFL Londra 2026 biletleri nereden alınır?

Genel bilet satışı sona erdi, ancak şu resmî kanallar üzerinden doğrulanmış biletler hâlâ temin edilebilir:

Resmî NFL Birleşik Krallık Portalı: Genel satış biletlerinin başlıca adresi. Bildirim almak için şimdi kaydolun.

Genel satış biletlerinin başlıca adresi. Bildirim almak için şimdi kaydolun. Jacksonville Jaguars'ın resmî sitesi: Jaguars, Wembley'deki maç için kendi bilet kontenjanlarını ve Union Jax üyeliklerini sıklıkla kendisi yönetiyor.

Jaguars, Wembley'deki maç için kendi bilet kontenjanlarını ve Union Jax üyeliklerini sıklıkla kendisi yönetiyor. Ticketmaster UK: Uluslararası Seri'nin resmî bilet satış ortağı.

Uluslararası Seri'nin resmî bilet satış ortağı. On Location/VIP ağırlama hizmeti: NFL'in resmî ağırlama hizmeti sağlayıcısı, yerini erkenden garantilemek isteyenler için Öncelikli Erişim depozito programını başlattı.

NFL Londra biletlerini ayırtınBilet ayırtın

NFL Londra biletleri ne kadar olacak?

2026 Londra Serisi'nin bilet fiyatları, oturma kategorisine, stadyuma ve maça yönelik talebe göre değişiyor.

Birleşik Krallık'taki resmî bilet satış platformlarında listelenen tüm fiyatlara zorunlu ücretler dâhil. Dolayısıyla aşağıda gördüğünüz tutar, ödeme sırasında ödeyeceğiniz nihai toplamdır:

Üst tribün / Kısıtlı görüş: 60–105 £

60–105 £ Orta tribün / Bitiş bölgeleri: 115–190 £

115–190 £ Alt tribün / Yan çizgi: 195–360 £

195–360 £ Ağırlama hizmeti & VIP: 450–2.000+ £

NFL uluslararası maçları ne zaman oynanacak?

Yedi ülkede dokuz uluslararası maçın planlandığı 2026, NFL'in küresel erişimi açısından dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak.

Bu maçlar arasında Avustralya ve Fransa'da ilk kez oynanacak normal sezon karşılaşmaları da yer alıyor.

NFL Londra maçlarına bilet alan Birleşik Krallık'taki taraftarlar, normal sezon Amerikan futbolunun heyecan verici atmosferini ve üst düzey sporcu performanslarını yerinde izleyebilecek. Maç günü deneyiminize mobil cihazlardan maç içi özel bahisler ve touchdown yapan oyuncu bahislerini de eklemek istiyorsanız özel bir uygulama indirmeniz önemli. Modern cihazlarda kullanılabilen en iyi bahis uygulamaları için uzman seçimlerimize göz atın.

2026 NFL uluslararası maçlarının ev sahibi stadyumları