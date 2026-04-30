2026 NBA Konferans Yarı Finalleri biletleri nasıl alınır: Tahmini başlangıç tarihi, yaklaşan maçlar ve takip edilmesi gereken takımlar

Konferans Yarı Finalleri, ilk tur serilerinin ne kadar çabuk sonuçlanacağına bağlı olarak, 2 Mayıs 2026 gibi erken bir tarihte başlaması planlanıyor.

Larry O'Brien Kupası'na giden yol daralıyor. 2026 NBA Playoffları'nın ilk turu sona yaklaşırken, heyecan giderek artıyor.

Riskler daha yüksek olamazdı. OKC Thunder, San Antonio Spurs ve Boston Celtics gibi güçlü takımlar bir üst tura çıkmanın eşiğinde ve ev sahibi saha üstünlüğünü korumaya çalışıyor.

Bu arada, Detroit Pistons ve Houston Rockets, her topun bir sonraki maça kalıp kalmayacaklarını ya da sezon sonu tatillerine çıkmak üzere evlerine dönüp dönmeyeceklerini belirleyeceği, yüksek riskli mücadelelerin içinde bulunuyor.

2026 NBA Konferans Yarı Finalleri ne zaman oynanacak?

2026 NBA Konferans Yarı Finalleri'nin 2 Mayıs ile 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında başlaması öngörülüyor.

NBA esnek bir playoff takvimi uyguladığından, her serinin kesin başlangıç tarihi tamamen ilk turun tamamlanmasına bağlıdır.

Program: Birinci tur serisi 4 veya 5 maçta çabuk biterse, NBA ivmeyi korumak için yarı finallerin başlangıç tarihini 2 Mayıs'a çekebilir. Ancak, birden fazla seri 7. maça kadar uzarsa, Yarı Finaller muhtemelen 4 Mayıs'ta başlayacaktır.

Format: Her seri 2-2-1-1-1 format ına göre oynanır. Sıralamada üstte yer alan (normal sezonda daha iyi performans gösteren) takım 1., 2., 5. ve 7. maçlara ev sahipliği yaparken, sıralamada altta yer alan takım 3., 4. ve 6. maçlara ev sahipliği yapar.

2026 NBA Konferans Yarı Finalleri biletleri nasıl satın alınır?

Birincil biletler genellikle Ticketmaster üzerinden satılır. Ancak, bu koltuklar genellikle maçlar resmi olarak onaylanana kadar satışa sunulmaz. Bu, serideki her iki takım da bir sonraki tura yükseldiğinde, satın almak için genellikle çok dar bir zaman aralığınız olduğu anlamına gelir.

StubHub gibi ikincil platformlar da TBD listelerini bulmanıza yardımcı olabilir. Bu, taraftarların rakip takım henüz belli olmadan belirli ev sahibi maçları (ör. "Ev Sahibi Maçı 1") için biletlerini garantilemelerine olanak tanır.

Taraftarlar, Pistons, Celtics ve Thunder takımlarının resmi portallarını yakından takip etmelidir. Bu üst sıralarda yer alan takımlar büyük olasılıkla 1. ve 2. maçlara ev sahipliği yapacaklarından, biletleri en hızlı şekilde tükenecektir.

2026 NBA Konferans Yarı Finalleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Turnuva ilerledikçe fiyatlarda önemli bir artış bekleniyor. 2026 Konferans Yarı Finalleri biletlerinin standart tribün koltukları için 150 ila 500 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

Pazar konumu, fiyatlandırmada büyük rol oynar:

Standart Bilet Piyasası (Orlando, Cleveland): Genellikle 150 ile 250 dolar arasında "giriş" fiyatları bulabilirsiniz.

Premium Pazarlar (NYC, Los Angeles): Bilet fiyatları 300 - 600 dolar ve üzeri olduğundan, daha yüksek bir ücret ödemeniz gerekecektir.

Saha Kenarı/Premium Club: En üst düzey bir deneyim arayanlar için, playoffların bu aşamasında saha kenarı koltukların fiyatları genellikle 2.000 doları aşar .

Fiyatlar genellikle ilk turdan itibaren iki hatta üç katına çıkar, özellikle de Knicks ile Celtics arasında olası bir karşılaşma gibi önemli maçlar gerçekleşirse.

2026 NBA Konferans Yarı Finalleri: İzlenmesi Gereken Takımlar

Eşleşmeler netleşmeye başladıkça, birkaç arena basketbol dünyasının merkez üssü haline gelmeye hazırlanıyor:

Paycom Center (Oklahoma City): Thunder , tüm sezon boyunca dominant bir performans sergiledi. Lakers/Rockets serisinin galibini ağırlayacak olan takımın en büyük favorisi konumundalar, bu da OKC'yi ligin en zorlu (ve en gürültülü) deplasman ortamlarından biri haline getiriyor.

KIA Center (Orlando Magic): Playoffların favorilerinden biri olan Detroit Pistons ile karşılaşan Magic, seride 3-1 önde olduğu için tarihi bir sürpriz yapmasına sadece bir galibiyet kaldı.

Madison Square Garden (New York City): "Mekke"deki bir playoff maçından daha çok arzu edilen bir bilet yoktur. Knicks turu geçerse, ligin tamamında en yüksek bilet talebi ve en yüksek ikincil piyasa fiyatları beklenebilir.

NBA Konferans Yarı Finalleri biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

Biletler genellikle eşleşmelerin belirlenmesinden sonraki 24 saat içinde satışa çıkar, ancak resmi duyuruyu beklemeyin, hemen aramaya başlayın.

Birçok sezonluk bilet sahibi, tahmini ev sahibi avantajı temelinde sitelerde yedek biletlerini listeler.

Takımınızın turu geçeceğinden eminseniz, bu listeleri erken satın almak, bazen ilk turun son düdüğü çaldığı anda meydana gelen büyük fiyat artışından sizi kurtarabilir.