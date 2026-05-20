Play-off tablosu son aşamasına geldi, tarih yazıldı ve 2026 NBA Finalleri için sahne resmen hazır.

Doğu Konferansı, ezici bir üstünlükle şampiyonunu çoktan belirlerken, Batı Konferansı şu anda Larry O'Brien Kupası için oynama onuruna kimin sahip olacağını belirleyecek, yüksek riskli ve başa baş bir savaşın içinde.

GOAL, The Mecca ve ötesinde gerçekleşecek bu yüksek riskli seriye bilet temin etme konusunda tüm ayrıntıları sunuyor.

2026 NBA Finalleri'nin kesinleşen programı nedir?

Lig, yedi maçlık şampiyonluk serisinin takvimini resmi olarak açıkladı.

Programlamayı optimize etmek ve 12 Haziran'da ABD ile Paraguay arasında oynanacak ve büyük heyecanla beklenen 2026 FIFA Dünya Kupası gece maçı ile program çakışmasını önlemek için NBA, Finalleri özel bir takvimle düzenledi.

Tüm maçlar saat20:30 ET / 17:30 PT'de başlayacak ve ABC kanalında ülke çapında canlı olarak yayınlanacak. Potansiyel Batı temsilcilerinin her ikisi de normal sezonu New York'tan daha iyi bir rekorla tamamladığından, Batı Konferansı Şampiyonu ev sahibi avantajı elde edecek.

1. Maç: 3 Haziran Çarşamba — New York Knicks @ Batı Konferansı Şampiyonu (OKC veya San Antonio)

2. Maç: 5 Haziran Cuma — New York Knicks @ Batı Şampiyonu (OKC veya San Antonio)

3. Maç: 8 Haziran Pazartesi — Batı Şampiyonu @ New York Knicks (Madison Square Garden)

4. Maç: 10 Haziran Çarşamba — Batı Şampiyonu @ New York Knicks (Madison Square Garden)

Maç 5*: 13 Haziran Cumartesi — New York Knicks @ Batı Şampiyonu (OKC veya San Antonio)

6. Maç*: 16 Haziran Salı — Batı Şampiyonu @ New York Knicks (Madison Square Garden)

7. Maç*: 19 Haziran Cuma — New York Knicks @ Batı Şampiyonu (OKC veya San Antonio)

*Gerekirse

NBA Finalleri 2026 biletleri nasıl satın alınır?

Birincil Piyasalar

Ticketmaster, serinin resmi bilet satış portalıdır.

Madison Square Garden'da oynanacak Knicks'in ev sahibi olduğu maçlar (3., 4. ve 6. maçlar) için perakende biletler, Doğu Konferansı şampiyonluğunun ilan edilmesinin hemen ardından satışa sunuldu ve dakikalar içinde tükendi.

Batı Konferansı Finalleri'nin sona ermesinden sonraki 12 saat içinde Batı Konferansı maçları için birincil biletler satışa sunulacaktır.

İkincil Piyasalar

Gişe satış dönemini kaçıran taraftarlar için StubHub, SeatGeek ve Vivid Seats gibi güvenilir bilet satış siteleri, maça girebilmenin en güvenilir yoludur.

Şu anda Madison Square Garden için koltuklarınızı ayırtabilir veya tercih ettiğiniz takım bir üst tura çıkamazsa %100 geri ödeme sunan Batı ev sahibi için biletlerinizi garantileyebilirsiniz.

Mecca Uygulaması Uyarısı

New York taraftarları, maç günlerinde resmi takım uygulamasını takip etmelidir; çünkü maçın başlamasından 2-3 saat önce, salon tarafından ara sıra geç satışa sunulan biletler olabilir.

2026 NBA Finalleri biletleri ne kadar?

Knicks'in 27 yıl sonra ilk kez en büyük sahneye dönmesiyle, Manhattan'daki bilet talebi tüm zamanların spor rekorlarını kırıyor.

Bilet Kategorisi Batı Şampiyonu TBD (OKC / SAS) Madison Square Garden (NYC) Üst Kat / "Get-In" 450 $ – 750 1.100 $ – 1.850 $+ Alt Kat Kenar Koltukları 1.400 $ – 3.200 3.500 $ – 7.500 Saha Kenarı / VIP Deneyimi 15.000 $+ 30.000 $ – 65.000 $+

Eğer seyahat etmeye istekli bir Knicks taraftarıysanız, deplasmanda oynanacak 1. veya 2. maçı izlemek için uçakla gitmek, uçak bileti ve konaklama masraflarını da hesaba katsanız bile, Madison Square Garden’da alt katta tek bir bilet satın almaktan genel olarak çok daha ucuza gelecektir.

NBA Finalleri nerede oynanacak?

Madison Square Garden (New York City): Bu Haziran ayında spor dünyasının tartışmasız merkezi. Knicks, benzeri görülmemiş bir ivme yakaladı ve 3. Maç için "Mekke" olarak adlandırılan bu mekanın biletlerinin, basketbol tarihinin en pahalı ve yıldızlarla dolu biletleri olacağı tahmin ediliyor.

Paycom Center veya Frost Bank Center (Batı Şampiyonu henüz belli değil): Batı'nın en değerli mücevheri, 3 Haziran'da açılış törenine ev sahipliği yapacak. İster Oklahoma City'nin Loud City'sinin kulakları sağır eden akustiği olsun, ister San Antonio'nun düşmanca, tecrübeli kalesi olsun, ortam kesinlikle elektriklenecek.

Finallere Giden Yol: Son Durum

Doğu Konferansı Şampiyonu

New York Knicks, Cleveland Cavaliers'ı 4-0'lık ezici bir galibiyetle tahtından indiren 11 maçlık galibiyet serisiyle, playoffları tam bir ustalık dersine dönüştürdü.

Doğu Konferansı Finalleri MVP'si Jalen Brunson'ın liderliğindeki New York, son derece dinlenmiş ve tamamen sağlıklı bir durumda ve Batı'dan kim çıkarsa çıksın, fiziksel basketbol stilini sergilemek için bekliyor.

Batı Konferansı Finalleri (Seri 2-2 Beraber)

New York dinlenirken, Batı tam bir savaş alanı olmaya devam ediyor.

Sıralamada birinci olan Oklahoma City Thunder ve ikinci sıradaki San Antonio Spurs, bu akşam Oklahoma City'de oynanacak kritik 5. maça doğru bir çıkmaza girmiş durumda.

Shai Gilgeous-Alexander ve Thunder, ev sahasında geçiş ritmini yeniden kazanmak için mücadele ederken, 4. maçta 33 sayılık bir savunma şaheseri sergileyen Victor Wembanyama, Silver and Black'i nihai sahneye bir adım daha yaklaştırmaya çalışıyor.