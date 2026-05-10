Doğu Konferansı'ndaki güç dengesi yeniden şekillendi ve devlerin karşılaşması için sahne resmen hazır. 18 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla Konferans Yarı Finalleri geride kaldı ve Doğu'da kalan son iki takım, gümüş Bob Cousy Kupası ve NBA Finalleri'ne kalma hakkı için mücadele etmeye hazır.

Larry O'Brien Kupası'na giden yol, büyüleyici bir stil çatışmasına sahne olacak. Postsezonu dominant bir performansla tamamlayan 2 numaralı seri başı New York Knicks, yarın gece Madison Square Garden'da Doğu Konferansı Finalleri'nin 1. maçında yükselişte olan 4 numaralı seri başı Cleveland Cavaliers'ı ağırlayacak.

GOAL, "The Mecca" ve ötesinde gerçekleşecek bu yüksek riskli seriye bilet temin etme konusunda tüm ayrıntıları sunuyor.









2026 NBA Doğu Konferansı Finalleri: Program

Seri, standart 2-2-1-1-1 formatını takip edecek ve maçlar, ABC, ESPN ve Prime Video'da prime time televizyonunu domine etmek için Batı Konferansı Finalleri ile dönüşümlü olarak oynanacak.

1. Maç: 19 Mayıs Salı — 20:30 (ET) | Madison Square Garden, New York

2. Maç: 21 Mayıs Perşembe — 20:30 ET | Madison Square Garden, New York

3. Maç: 23 Mayıs Cumartesi — 20:30 ET | Rocket Arena, Cleveland

4. Maç: 24 Mayıs Pazar — 20:30 ET | Rocket Arena, Cleveland

Maç 5*: 26 Mayıs Salı — 20:00 ET | Madison Square Garden, New York

6. Maç*: 28 Mayıs Perşembe — 20:30 ET | Rocket Arena, Cleveland

7. Maç*: 30 Mayıs Cumartesi — 20:30 ET | Madison Square Garden, New York *Gerekirse





NBA Doğu Konferansı Finalleri 2026 biletleri nasıl satın alınır?

Birincil Pazar: Ticketmaster, perakende biletler için resmi merkez olmaya devam ediyor. MSG'deki 1. ve 2. maçların gişe biletleri, Cavaliers'ın hafta sonu yerini garantilemesinden birkaç dakika sonra tükendi.

İkincil Pazar: Giriş garantisi için StubHub , SeatGeek ve TickPick gibi pazar yerleri en iyi seçeneklerdir. Onaylanmış tüm maçlar için doğrulanmış yeniden satış biletleri ve 5., 6. ve 7. maçlar için şartlı listeler (maç oynanmazsa tam geri ödeme yapılır) şu anda satışta.

Takım Önceliği: Blue & Gold ikincil bekleme listesine kayıtlı Knicks taraftarları, sınırlı sayıda geri alınan takım biletleri için portalını hemen kontrol etmelidir.

2026 NBA Doğu Konferansı Finalleri: Bilet Fiyat Rehberi

Son şampiyon Celtics'in evinden izlediği bu dönemde, Knicks'in Doğu Konferansı Finalleri'ne geri dönmesini görmek isteyenlerin talebi, MSG'deki bilet fiyatlarını tarihi zirvelere çıkardı.

Bilet Kategorisi Rocket Arena (CLE) Madison Square Garden (NYC) Üst Kat / "Giriş" 285 $ – 510 595 $ – 960 $+ Alt Kat Yanlar 650 $ – 1.300 1.600 $ – 3.200 Saha Kenarı / VIP 5.000 12.500 $ – 25.000 $+

Profesyonel İpucu: "Mecca Premium" ücretini ödemeden Konferans Finalleri'nin atmosferini yaşamak istiyorsanız, Rocket Arena'da oynanacak 3. veya 4. maçlar için Ohio'ya seyahat etmek, Manhattan'daki bir koltuktan yaklaşık %50 daha ucuz bir giriş imkanı sunar.





Merkezler: Doğu Konferansı Finalleri Mekanları

Madison Square Garden (New York): Şu anda basketbol dünyasının tartışmasız merkezi. Knicks, bu playoff sezonunda evinde ezici bir üstünlük sergiledi ve 1. maç için ikincil piyasadaki "giriş" fiyatları, komisyonlar hariç 595 dolar seviyesinde sabit kalıyor. Yıldızlarla dolu bir ön sıra ve heyecan verici bir atmosfer bekleyin.

Rocket Arena (Cleveland): Cleveland gerçek bir kaleye dönüştü. 0-2 geriden gelip altı maçta en üst sıradaki Detroit Pistons'ı eleyen Cleveland taraftarları, Rocket Arena'yı gürültü denizine çevirdi. Kuzeydoğu Ohio'daki talep 2018'den bu yana en yüksek seviyede.

NBA Konferans Yarı Finalleri: Doğu Konferansı Özeti