2026 NBA Batı Konferansı Finalleri biletleri nasıl alınır: Maç başlangıç saatleri ve yaklaşan maçlar

Batı Konferansı'ndaki mücadele zirveye ulaştı. 18 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla Batı Konferansı Yarı Finalleri resmen sona erdi ve hayallerdeki eşleşme gerçekleşti. Batı'nın en iyi iki takımı, gümüş Oscar Robertson Kupası ve NBA Finalleri'ne garantili bir bilet için kıyasıya bir mücadeleye hazırlanıyor.

Bu gece, en üst sıradaki Oklahoma City Thunder, gürültülü Paycom Center'da merakla beklenen 1. maç için 2. sıradaki San Antonio Spurs'u ağırlayacak.

GOAL, bu devlerin karşılaşması için bilet temin etme konusunda bilmeniz gereken her şeyi, tam seri programı, takım haberleri ve ikincil piyasa fiyatları dahil olmak üzere sunuyor.





2026 NBA Batı Konferansı Finalleri: Program

Seri, standart 2-2-1-1-1 formatına göre oynanacak ve en üst sıradaki Thunder, 1., 2., 5. ve 7. maçlarda ev sahibi avantajı elde edecek.

1. Maç: 18 Mayıs Pazartesi — 20:30 (ET) | Paycom Center, Oklahoma City

2. Maç: 20 Mayıs Çarşamba — 20:30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

3. Maç: 22 Mayıs Cuma — 20:30 ET | Frost Bank Center, San Antonio

4. Maç: 24 Mayıs Pazar — 20:00 ET | Frost Bank Center, San Antonio

Maç 5*: 26 Mayıs Salı — 20:30 ET | Paycom Center, Oklahoma City

6. Maç*: 28 Mayıs Perşembe — 20:30 ET | Frost Bank Center, San Antonio

7. Maç*: 30 Mayıs Cumartesi — 20:00 ET | Paycom Center, Oklahoma City *Gerekirse

NBA Batı Konferansı Finalleri 2026 biletleri nasıl satın alınır?

Birincil Pazar: Ticketmaster, her iki takımın da resmi bilet satış ortağıdır. Açılış maçlarının tek maçlık biletleri, Spurs’un hafta sonu şampiyonluğunu garantilemesinin hemen ardından satışa sunuldu ve normal fiyat üzerinden neredeyse tamamen tükendi.

İkincil Pazar: StubHub , SeatGeek ve Vivid Seats gibi platformlar, bu aşamada en güvenilir giriş yolunu sunmaktadır ve tüm maçlar için doğrulanmış yeniden satış biletleri mevcuttur (tamamen iade edilebilir acil durum esasına göre oynanmamış maçlar dahil).

Takım Portalları: Taraftarlar, resmi takım uygulamalarını takip ederek son anda satışa çıkan biletleri takip etmelidir. Ancak, hem Oklahoma City hem de San Antonio'da çok sayıda sezonluk bilet sahibi olması nedeniyle, genel gişede bilet neredeyse hiç bulunmamaktadır.

2026 NBA Batı Konferansı Finalleri biletleri ne kadar?

İki tarihi küçük pazar basketbol kültürünün en parlak ışıklar altında çatışmasıyla, ikincil piyasa talebi bilet fiyatlarını sezonun en yüksek seviyesine çıkarmıştır.

Bilet Kategorisi Paycom Center (OKC) Frost Bank Center (SAS) Üst Kat / "Giriş" 325 $ – 480 295 $ – 460 Alt Kat Yanlar 680 $ – 1.450 640 $ – 1.390 Saha Kenarı / VIP 5.500 $+ 5.000 $+

Profesyonel İpucu: Daha uygun fiyatlı biletler arıyorsanız, San Antonio’daki Frost Bank Center’da oynanacak 3. ve 4. maçların erken satışlarına göz atmak, Oklahoma City’deki yüksek talep gören açılış maçlarına kıyasla yaklaşık %10 ila %15 tasarruf etmenizi sağlayabilir.

Batı Konferansı'nın şu anki durumu nedir?

(1) OKC Thunder (Batı Konferansı Finalleri'ne giden yol: 8–0): Konferans şampiyonu, Los Angeles Lakers'ı 4–0'lık hızlı bir seriyle eledikten sonra bu playoff'larda kusursuz bir 8–0'lık performans sergiledi. Shai Gilgeous-Alexander (115–110 biten 4. maçta 35 sayı) ve muhteşem bir destek rotasyonu, Thunder'ın inanılmaz derecede dinlenmiş ve gerçek bir dev gibi çalışmasını sağladı.

(2) San Antonio Spurs (BatıKonferansı Fin alleri'ne giden yol: 8–4): Spurs, fiziksel mücadelede üstün olan Minnesota Timberwolves'u 4–2 yenerek 2017'den bu yana ilk kez Batı Konferansı Finalleri'ne katılmayı garantiledi. 4. maçta oyundan atılmasıyla gündeme gelen Victor Wembanyama , intikam almak için geri döndü ve geçen Cuma günü oynanan 6. maçta 139–109'luk dev bir deplasman galibiyetine katkıda bulunarak seriyi bitirdi.

Draft Lottery ve WNBA Güncellemesi

Batı Konferansı Finalleri gündemin merkezindeyken, ligin yeniden yapılanma sürecindeki takımları NBA Draft Çekilişi'nin sonuçlarına uyum sağlamaya çalışıyor. Washington Wizards, çekilişte resmi olarak 1 numaralı seçme hakkını ve muhtemelen fenomen AJ Dybantsa'yı seçme hakkını elde etti. Bu arada, WNBA'in 30. yıl dönümü sezonu hafta sonu heyecan verici bir şekilde başladı. Paige Bueckers ve Azzi Fudd'ın Dallas Wings'in en önemli arka saha güçleri olarak sahneye çıkması, sezonun en önemli olaylarından biri oldu.







