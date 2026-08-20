Beyzbolun en büyük sahnesi bu ekimde geri dönüyor; 2026 World Series'in 23 Ekim Cuma günü başlaması planlanıyor. American League ve National League Championship Series'in kazananları, Commissioner's Trophy için yedi maç üzerinden oynanacak seride karşı karşıya gelecek ve tüm maçlar FOX'ta canlı yayınlanacak. Eşleşme, ALCS ve NLCS ekim ortasında tamamlanana kadar kesinleşmeyecek, ancak Los Angeles Dodgers olağanüstü bir üst üste üçüncü şampiyonluğu tamamlama yolunda play-off'lara bahis şirketlerinin favorisi olarak giriyor.

Bu yılın play-off'ları normalden daha erken başlıyor; Wild Card turu 29 Eylül'de başlayacak ve 2000'den bu yana ilk kez NBC'de yayınlanacak. Dodgers'ın üst üste üçüncü şampiyonluğu, Yankees'in bunu 1998 ile 2000 arasında başarmasından bu yana MLB'de bir ilk olacak ve güncel oranlarda takım, Yankees, Brewers, Red Sox ve Braves ile birlikte en güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Oraya hangi takım ulaşırsa ulaşsın, eşleşme belli olur olmaz biletlere talep patlıyor. GOAL, tarihler, fiyatlar ve World Series biletlerinin şu anda tam olarak nereden alınacağı konusunda ihtiyacınız olan her şeye sahip.

2026 World Series ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Konum Biletler 23 Ekim Cuma World Series 1. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler 24 Ekim Cumartesi World Series 2. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler 26 Ekim Pazartesi World Series 3. maç Rakip takımın sahası (TBC) Biletler 27 Ekim Salı World Series 4. maç Rakip takımın sahası (TBC) Biletler 28 Ekim Çarşamba* World Series 5. maç Rakip takımın sahası (TBC) Biletler 30 Ekim Cuma* World Series 6. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler 31 Ekim Cumartesi* World Series 7. maç 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takımın sahası (TBC) Biletler

*Yalnızca gerekirse oynanacaktır. Seri 2-3-2 formatını takip eder; 2026 normal sezonunda daha iyi dereceye sahip takım 1, 2, 6 ve 7. maçlara ev sahipliği yapar. Katılacak iki takım, ALCS ve NLCS 19-20 Ekim haftasında sona erene kadar kesinleşmeyecek, bu nedenle kesin eşleşmeler ve ilk atış saatleri için tarihe yaklaştıkça tekrar kontrol edin.

2026 World Series biletleri nereden alınır?

World Series biletlerini resmi kanallar üzerinden bulmak zordur. Play-off bilet planları büyük ölçüde ekimden çok önce her takımın sezonluk kombine sahiplerine satılır ve bir kulüp elendiğinde kalan biletler saatler içinde tükenir. Bu da yeniden satış pazarını çoğu taraftar için gerçekçi seçenek haline getirir ve StubHub başlamak için doğru yerdir.

StubHub'ın 2026 World Series ilanları şimdiden yayında ve iki finalist League Championship Series'in ardından kesinleştiğinde hızla dolacak

Takım, maç, fiyat veya oturma bölgesine göre arama yapın ve fiyatların bir seri öncesindeki günlerde nasıl değiştiğini takip edin

Her satın alma, StubHub 'ın FanProtect Guarantee güvencesi kapsamındadır; böylece geçerli bir bilet alırsınız ya da paranız iade edilir

Mobil biletler doğrudan telefonunuza aktarılır; bu da taraftarlara ALCS/NLCS'nin bitişi ile 1. maç arasında ne kadar az zaman kaldığı düşünüldüğünde önemlidir

Fiyat alarmlarını Championship Series sona erene kadar beklemek yerine şimdi kurun; çünkü eşleşme belli olduğunda iyi koltuklar hızla tükenir

2026 World Series biletleri ne kadar?

World Series bilet fiyatları, finale hangi iki takımın kaldığına bağlı olarak büyük ölçüde değişir ve eşleşme kesinleşene kadar nihai rakamı bilmenin bir yolu yoktur. Yakın dönem geçmişi faydalı bir rehber sunuyor:

2023 (daha küçük pazar takımları): ortalama bilet yaklaşık 685 dolar

2024 (iki dev taraftar kitlesi): 1. maç için giriş fiyatı 1.300 doların üzerine çıktı, seri ortalaması 1.400 dolara yaklaştı

2025: giriş fiyatları mekâna bağlı olarak 650-900 dolar aralığına daha yakındı

2026 için kabaca bir rehber olarak:

En ucuz ayakta izleme ve üst kat koltukları: talebin daha düşük olduğu bir eşleşmede yaklaşık 600-900 dolar

Büyük pazar eşleşmesi: giriş fiyatlarının 1.000-2.000 doların üzerine ya da daha fazlasına çıkması

Home plate arkasındaki veya dugout'ların yanındaki premium koltuklar: özellikle olası bir 7. maç için düzenli olarak beş haneli rakamlara çıkar

StubHub, eşleşme kesinleştikten sonra biletler satışa çıktığında sürekli olarak en geniş ilan yelpazesini ve doğrulanmış en düşük giriş fiyatını sunar; ayrıca bütçenize göre filtreleme yaparak mevcut en ucuz koltuğu saniyeler içinde bulabilirsiniz. Seriye yaklaşıldığında StubHub, ayrı ek seçenekler aramadan tam Fall Classic deneyimini yaşamak isteyen taraftarlar için premium oturma alanını yiyecek, içecek ve otopark geçişleriyle bir araya getiren hospitality ve VIP paketlerini de listeler.

World Series hakkında bilmeniz gereken her şey

World Series, Major League Baseball'un American League ve National League flama kazananları arasında oynanan şampiyonluk serisidir. İlk kez 1903'te oynanan organizasyon, kazananına Commissioner's Trophy verilen, Kuzey Amerika'daki büyük profesyonel sporlarda kesintisiz devam eden en eski şampiyonadır. New York Yankees, 27 şampiyonlukla bunu diğer tüm franchise'lardan daha fazla kazanmıştır.

2026 edisyonu standart yedi maç üzerinden 2-3-2 formatını takip ediyor: normal sezonda daha iyi dereceye sahip takım 1, 2 ve gerekirse 6 ile 7. maçlara ev sahipliği yaparken, diğer takım 3, 4 ve olası 5. maça ev sahipliği yapar. Bu yılın play-off takvimi ekim ayına sıkıştırıldı; Wild Card turu 29 Eylül'de, Division Series 3 Ekim'de ve Championship Series 11 Ekim'de başlıyor, ardından World Series 23 Ekim'de açılıyor. Tüm maçlar Amerika Birleşik Devletleri'nde FOX'ta yayınlanırken, İspanyolca yayın ve dijital yayın kapsamı için FOX Deportes ve FOX One da yer alıyor.

Ekim öncesi öne çıkan ana hikâye, Dodgers'ın üst üste üçüncü şampiyonluk arayışı; bunu en son 1998'den 2000'e kadar üst üste üç kez şampiyon olan Yankees başarmıştı. Los Angeles yeniden oraya ulaşır mı ya da Brewers, Red Sox veya Braves gibi yeni bir ekip mi öne çıkar, fark etmeksizin GOAL bu sayfayı Championship Series sona erer ermez kesinleşen eşleşme, saha ve bilet bilgileriyle güncellemeye devam edecek.