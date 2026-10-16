Beyzbolun en büyük sahnesi bu ekimde geri dönüyor. 2026 World Series, 23 Ekim Cuma günü başlayacak.

National League şampiyonu belli oldu: Milwaukee Brewers, NLCS'de son iki yılın şampiyonu Los Angeles Dodgers'ı dört maçta şaşırtıcı biçimde eledi. Böylece Los Angeles'ın üst üste üçüncü şampiyonluk hedefini sona erdiren Milwaukee, 1982'den bu yana ilk kez World Series'e katılma hakkı kazandı.

Milwaukee şimdi, Cleveland Guardians'ın Tampa Bay Rays karşısında seride 2-1 önde olduğu American League Championship Series'in galibini bekliyor. Major League Baseball'un normal sezondaki en iyi derecesini 103 galibiyet ve 59 mağlubiyetle elde eden Brewers, World Series'de ev sahibi avantajını garantiledi.

2026 World Series ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 23 Ekim Cuma World Series 1. maç: AL şampiyonu (CLE veya TB), deplasmanda Milwaukee Brewers'a karşı American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biletler 24 Ekim Cumartesi World Series 2. maç: AL şampiyonu (CLE veya TB), deplasmanda Milwaukee Brewers'a karşı American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biletler 26 Ekim Pazartesi World Series 3. maç: Milwaukee Brewers, deplasmanda AL şampiyonuna karşı Progressive Field (CLE) veya Tropicana Field (TB) Biletler 27 Ekim Salı World Series 4. maç: Milwaukee Brewers, deplasmanda AL şampiyonuna karşı Progressive Field (CLE) veya Tropicana Field (TB) Biletler 28 Ekim Çarşamba* World Series 5. maç: Milwaukee Brewers, deplasmanda AL şampiyonuna karşı Progressive Field (CLE) veya Tropicana Field (TB) Biletler 30 Ekim Cuma* World Series 6. maç: AL şampiyonu (CLE veya TB), deplasmanda Milwaukee Brewers'a karşı American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biletler 31 Ekim Cumartesi* World Series 7. maç: AL şampiyonu (CLE veya TB), deplasmanda Milwaukee Brewers'a karşı American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Biletler

*Yalnızca gerekirse oynanacak. Seri 2-3-2 formatında düzenleniyor; 2026 normal sezonunda daha iyi dereceyi elde eden takım 1, 2, 6 ve 7. maçlara ev sahipliği yapıyor. Katılacak iki takım, ALCS ve NLCS 19-20 Ekim haftasında tamamlanana kadar kesinleşmeyecek. Bu nedenle eşleşmeler ve maçların başlama saatleri için tarihe yakın bir zamanda bu sayfayı yeniden kontrol edin.

2026 World Series biletleri nereden alınır?

World Series biletlerini resmî kanallardan edinmek zor.

Play-off bilet paketleri büyük ölçüde ekim ayından çok önce takımların kombine sahiplerine satılıyor. Bir takım elendiğinde ise kalan biletler birkaç saat içinde tükeniyor.

Milwaukee'nin ev sahibi olduğu maçların biletleri satışta: Brewers'ın National League şampiyonluğunu garantilemesinin ardından American Family Field'daki 1, 2, 6 ve 7. maçlar için bilet ilanları yayımlandı.

AL şampiyonunun ev sahibi olduğu maçların biletleri bekleniyor: 3, 4 ve 5. maçların bilet ilanları, Cleveland ile Tampa Bay arasındaki ALCS tamamlanır tamamlanmaz yayımlanacak.

Bilet bulmakta zorlanıyorsanız son dakika biletleri için ikincil satış piyasalarına da bakabilirsiniz. Bilet satın alacağınız yeniden satış platformunun hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

2026 World Series biletleri ne kadar?

World Series biletlerinin ikincil piyasadaki fiyatlarını, takımların bulunduğu pazarların büyüklüğü ve şampiyonluk hasretlerinin süresi büyük ölçüde belirliyor.

Milwaukee'nin 44 yıl sonra ilk kez World Series'e ulaşmasıyla Wisconsin genelindeki yerel talep şimdiden kulüp rekorlarını kırıyor.

Son yıllardaki fiyatlar bir karşılaştırma noktası sunuyor:

2023: Daha küçük pazarlardan gelen iki takımın mücadelesinde bilet başına ortalama fiyat yaklaşık 685 dolardı.

2024: Büyük pazarlardan gelen Dodgers ile Yankees arasındaki tarihî eşleşmede 1. maçın en ucuz bilet fiyatı 1.300 doları, seri genelindeki ortalama ise 1.400 doları aştı.

2025: Daha dengeli eşleşmelerde en ucuz bilet fiyatları 650 ile 900 dolar arasında seyretti.

2026 için beklenen fiyat aralıkları:

Ayakta izleme alanları ve üst tribün koltukları: İlk maçlar için yaklaşık 650 ile 950 dolar.

Kritik önemdeki maçlar ve hafta sonu maçları: En ucuz bilet fiyatlarının, özellikle Milwaukee'deki 1 ve 2. maçlarda, 1.200 doların üzerine çıkıp 1.800 dolara ulaşması bekleniyor.

Kulüp bölümü ve oyuncu kulübesi yakınındaki özel koltuklar: Özellikle şampiyonluğun kesinleşebileceği 6 ve 7. maçlarda fiyatları düzenli olarak binlerce, hatta on binlerce dolara ulaşıyor.

World Series hakkında bilmeniz gereken her şey

World Series, American League ve National League şampiyonları arasında oynanan Major League Baseball şampiyonluk serisidir. İlk kez 1903'te düzenlenen organizasyon, Kuzey Amerika'daki büyük profesyonel spor ligleri arasında kesintisiz devam eden en eski şampiyonadır. Kazanana Commissioner's Trophy verilir. New York Yankees, 27 şampiyonlukla bu kupayı diğer tüm takımlardan daha fazla kazanmıştır.

2026 organizasyonu, standart yedi maç üzerinden oynanan ve dört galibiyete ulaşan takımın kazandığı 2-3-2 formatını izliyor. Normal sezonda daha iyi derece elde eden takım 1 ve 2. maçlara, gerekirse 6 ve 7. maçlara ev sahipliği yapıyor. Diğer takım ise 3 ve 4. maçları ve gerekirse 5. maçı kendi sahasında oynuyor. Bu yılın play-off takvimi ekim ayına sıkıştırılmış durumda: Wild Card turu 29 Eylül'de, Division Series 3 Ekim'de, Championship Series 11 Ekim'de ve World Series 23 Ekim'de başlıyor. ABD'de tüm maçlar FOX'ta yayımlanıyor; İspanyolca yayın ve internet üzerinden izleme seçenekleri ise FOX Deportes ve FOX One'da sunuluyor.

Ekim ayına girilirken öne çıkan hikâye, Dodgers'ın üst üste üçüncü şampiyonluk arayışı. Bunu, Yankees'in 1998'den 2000'e kadar kazandığı üç şampiyonluktan bu yana hiçbir takım başaramadı. Los Angeles'ın yeniden şampiyonluğa ulaşıp ulaşmayacağı ya da Brewers, Red Sox veya Braves gibi yeni bir takımın öne çıkıp çıkmayacağı belli olduğunda GOAL, Championship Series biter bitmez bu sayfayı kesinleşen eşleşme, stadyum ve bilet bilgileriyle güncelleyecek.