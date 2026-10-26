Beyzbolun en büyük sahnesi bu ekimde geri dönüyor; 2026 Dünya Serisi bu hafta sona erecek.

Milwaukee Brewers ile Tampa Bay Rays karşı karşıya geliyor. Böylece Dünya Serisi’ni ilk kez kazanan bir takımın şampiyonluğunu göreceğiz. İster kritik üçüncü maçı izlemek ister hafta sonu oynanabilecek bir şampiyonluk maçında yerinizi almak isteyin, beyzbol tarihine canlı tanıklık etmek için zaman daralıyor.

Resmî satış kanallarındaki biletler haftalar önce tükendi. Her iki takımın bulunduğu bölgede de yerel talep kulüp rekorlarını kırıyor. İşte bu gözde biletlerden kalanları nasıl alabileceğiniz.

2026 Dünya Serisi ne zaman?

Tarih ve saat Karşılaşma Yer Biletler 26 Ekim Pazartesi Dünya Serisi 3. maç: Milwaukee Brewers, Tampa Bay Rays deplasmanında Tropicana Field, Florida Biletler 27 Ekim Salı Dünya Serisi 4. maç: Milwaukee Brewers, Tampa Bay Rays deplasmanında Tropicana Field, Florida Biletler 28 Ekim Çarşamba* Dünya Serisi 5. maç: Milwaukee Brewers, Tampa Bay Rays deplasmanında Tropicana Field, Florida Biletler 30 Ekim Cuma* Dünya Serisi 6. maç: Tampa Bay Rays, Milwaukee Brewers deplasmanında American Family Field, Milwaukee Biletler 31 Ekim Cumartesi* Dünya Serisi 7. maç: Tampa Bay Rays, Milwaukee Brewers deplasmanında American Family Field, Milwaukee Biletler

*Yalnızca gerekirse oynanır. Seri 2-3-2 formatında düzenlenir. 2026 normal sezonunda daha iyi dereceyi elde eden takım 1, 2, 6 ve 7. maçlara ev sahipliği yapar.

2026 Dünya Serisi biletleri nereden alınır?

Bu aşamada resmî kanallardan Dünya Serisi bileti bulmak neredeyse imkânsız.

Play-off bilet paketlerinin büyük bölümü haftalar önce kombine sahiplerince alındı. Maçlar bu hafta oynanırken ikincil bilet piyasalarında da hareketlilik hızla artıyor.

Milwaukee’deki iç saha maçlarının biletleri: American Family Field’da oynanacak 6 ve 7. maçların bilet ilanları yayında.

Tampa Bay’deki iç saha maçlarının biletleri: Rays’in ALCS’de Cleveland’ı yenmesinin ardından Tropicana Field’da oynanacak 3, 4 ve 5. maçların bilet ilanları yayına girdi.

Seri devam ederken son dakika biletleri arıyorsanız en iyi seçeneğiniz, doğrulanmış ikincil bilet satış platformları. Satın alma işlemini tamamlamadan önce bilet devri kurallarını ve hüküm ve koşulları mutlaka kontrol edin.

2026 Dünya Serisi biletleri ne kadar?

Dünya Serisi’nde ikincil piyasadaki bilet fiyatları, takımların bulunduğu pazarların büyüklüğünden ve şampiyonluk hasretlerinin süresinden büyük ölçüde etkileniyor.

Milwaukee’nin 44 yıl sonra ilk kez Dünya Serisi’ne ulaşmasıyla Wisconsin genelindeki yerel talep şimdiden kulüp rekorlarını kırıyor.

Son yıllardaki fiyatlar bir karşılaştırma zemini sunuyor:

2023: Daha küçük pazarlardan gelen iki takımın mücadelesinde bilet başına ortalama fiyat yaklaşık 685 dolardı.

2024: Büyük pazarlardan iki takımın karşı karşıya geldiği tarihî Dodgers-Yankees eşleşmesinde ilk maçın en düşük bilet fiyatı 1.300 doların, seri genelindeki ortalama ise 1.400 doların üzerine çıktı.

2025: Daha dengeli eşleşmelerde en düşük bilet fiyatları 650 ile 900 dolar arasında seyretti.

2026 için beklenen fiyat aralıkları:

Ayakta izleme alanları ve üst tribün koltukları: İlk maçlar için yaklaşık 650–950 dolar.

Önemi yüksek maçlar ve hafta sonu maçları: En düşük bilet fiyatlarının 1.200 doları aşıp 1.800 dolara ulaşması bekleniyor. Bu durum özellikle Milwaukee’deki 1 ve 2. maçlar için geçerli.

Kulüp bölümü ve oyuncu kulübesi yakınındaki koltuklar: Özellikle 6 ve 7. maçlarda şampiyonluğun belirlenebileceği durumlarda fiyatlar düzenli olarak dört ila beş haneli tutarlara ulaşıyor.

Dünya Serisi hakkında bilmeniz gereken her şey

Dünya Serisi, Major League Baseball’un Amerikan Ligi ve Ulusal Lig şampiyonları arasında oynanan şampiyonluk serisidir. İlk kez 1903’te düzenlenen seri, Kuzey Amerika’nın önde gelen profesyonel sporlarında kesintisiz devam eden en eski şampiyonluk organizasyonudur. Kazanan takıma Commissioner’s Trophy verilir. New York Yankees, 27 şampiyonlukla bu kupayı diğer tüm takımlardan daha fazla kazandı.

2026 organizasyonu, yedi maç üzerinden dört galibiyete ulaşan takımın kazanacağı standart 2-3-2 formatını izliyor: Normal sezonda daha iyi dereceyi elde eden takım 1 ve 2. maçlara, gerekirse 6 ve 7. maçlara ev sahipliği yapıyor. Diğer takım ise 3 ve 4. maçlara, oynanması hâlinde de 5. maça ev sahipliği yapıyor. Bu yılın play-off takvimi ekim ayına sıkıştırılmış durumda. Wild Card turu 29 Eylül’de, Division Series 3 Ekim’de ve Championship Series 11 Ekim’de başlıyor. Dünya Serisi’nin ilk maçı ise 23 Ekim’de oynanıyor. ABD’de tüm maçlar FOX’ta yayımlanıyor. İspanyolca yayın ve internet üzerinden izleme seçenekleri de sırasıyla FOX Deportes ve FOX One’da sunuluyor.