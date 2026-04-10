2026 Mısır Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

Mo Salah, Trezeguet ve Omar Marmoush gibi isimlerin yer aldığı bir takımdan her zaman heyecan verici bir performans bekleyebilirsiniz; Mısırlı taraftarlar ise bu yaz Kuzey Amerika’daki dünya sahnesinde diğer oyuncuların da parlamasını umut ediyor.

Dünya Kupası'nda Firavunlar'ı izlemek için bilet bulmak zor olacak, ancak henüz umudunuzu kaybetmeyin. Seattle ve Vancouver'daki grup maçları için nasıl bilet alabileceğinizi öğrenin.

Mısır, bu yaz Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini alabilecek mi? GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere sunuyor.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey

Guadalajara, Mexico City ve Monterrey Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

Tarih Maç (Yerel saatle başlama saati) Yer Biletler 15 Haziran Pazartesi Mısır - Belçika (12:00) Lumen Field (Seattle) Bilet 21 Haziran Pazar Mısır - Yeni Zelanda (18:00) BC Place (Vancouver) Bilet 26 Haziran Cuma Mısır - İran (20:00) Lumen Field (Seattle) Bilet

Mısır, 2018 Dünya Kupası'ndaki (futbolun bu küresel şenliğine en son katıldıkları turnuva) açılış maçının ardından pişmanlık duydu. Yekaterinburg'da Uruguay karşısında iyi bir performans sergilemelerine rağmen, Jose Maria Gimenez'in son dakikalarda attığı kafa golü Güney Amerikalıların galibiyetini garantiledi. Firavunlar daha sonra ev sahibi Rusya'ya 3-1 yenildi ve Suudi Arabistan'a 2-1 yenilerek turnuvadan sessiz sedasız elendi.

Hossam Hassan, Dünya Kupası'nda üst üste beşinci mağlubiyetini önlemek amacıyla Kuzey Amerika'ya gidiyor. Yaz kampanyasına Seattle'da Belçika ile oynayacakları maçla başlayacaklar. Kırmızı Şeytanlar, son zamanlarda katıldıkları birçok kıtasal ve küresel turnuvada beklentileri karşılayamadı, ancak formda oldukları günlerde, yetenekli oyuncularından oluşan kadrosuyla her yerde, her takımı yenebilirler.

Firavunlar daha sonra G Grubu'ndaki ikinci maçları için sınırın kuzeyine, Kanada'ya geçerek Yeni Zelanda ile karşılaşacak. Mısır gibi, Yeni Zelanda takımı da Dünya Kupası'ndaki galibiyetsiz serisini sonlandırmak amacıyla Kuzey Amerika'ya geliyor. All Whites, 2010'da Dünya Kupası'na son kez katıldığında, grup aşamasındaki tüm maçlarını berabere tamamladıktan sonra turnuvadan elenmişti.

Mısır, Seattle'a geri dönerek İran ile grup maçlarını tamamlayacak. Team Melli, önceki altı Dünya Kupası katılımında da grup aşamasında elenmişti. Ayrıca Katar 2022'deki grup maçlarından birinde altı gol yediler, bu da Firavunlar'a umut verecektir.

2026 Dünya Kupası'nda Mısır'dan ne beklemeli?

1934 yılında Dünya Kupası'na ilk kez katılmış olmasına rağmen, şaşırtıcı bir şekilde bu, Mısır'ın bu küresel turnuvaya dördüncü kez katılışı olacak ve daha da şaşırtıcı olanı, henüz bir galibiyet alamamış olmaları.

Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki şanssızlığını kırdığını görmek için orada olduğunuzu söylemek çok önemli bir an olacak ve bu yaz gerçekleşebilir. Maç biletlerinizi bir an önce ayırtmanız için bir neden daha.

Hossam Hassan’ın Mısır takımı, Dünya Kupası elemelerini yenilgisiz tamamladı; sekiz galibiyet, iki beraberlik aldı ve sadece iki gol yedi. Mo Salah ve Trezeguet en golcü oyuncular oldular; Liverpool efsanesi 9 gol attı (bu, Mısır'ın toplam 20 golünün neredeyse yarısıydı) ve Al Ahly oyuncusu da 5 gol attı. Mısırlı taraftarlar, öncü rol oynayan bu 30'lu yaşlarındaki iki oyuncunun yaz için gol vuruşlarını hazırlamış olmasını diliyor olacak.

Mısır'ın 2026 Dünya Kupası biletleri ne zaman satılacak?

Taraftarlar, şu andan itibaren Haziran ayında başlayacak turnuvaya kadar FIFA web sitesi üzerinden Mısır'ın oynayacağı maçların biletlerini satın almak için çeşitli fırsatlara sahip olacak.

"Visa Ön Satış Çekilişi" (Eylül) ve "Erken Bilet Çekilişi" (Ekim) gibi çeşitli satış aşamaları halihazırda gerçekleştirilmiş olsa da, aşağıda gösterildiği gibi birkaç tane daha yapılacak:

Rastgele Seçim Çekilişi

2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı ve grup maçları belli oldu. Bilet satışlarının bir sonraki aşaması 11 Aralık'ta başlayacak ve 13 Ocak'a kadar sürecek.

Bu aşamada taraftarlar, belirli maçlar için başvuru yapabilecek. Biletler sabit fiyattan satılacak ve başvurusu kabul edilenlere Şubat ayında bilet kazanıp kazanmadıkları bildirilecek.

Son Dakika Satış Aşaması

Turnuvaya yaklaştıkça (2026 ilkbaharı), taraftarlar kalan biletleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre satın alabilecek.

FIFA, kaç bilet satışa sunulacağını veya hangi maçlar için olacağını açıklamadı, ancak biletlerin sınırlı sayıda olacağı ve hızlı bir şekilde tükeneceği tahmin edilebilir.

Bilet satın almak için resmi FIFA bilet portalını ziyaret etmeniz ve bir hesap açmanız gerekir. Ardından FIFA hesabınıza giriş yapıp biletlerin durumunu kontrol edebilirsiniz.

İkincil Piyasalar

Etkinlik tarihi yaklaştıkça ve biletler tükenirse (ki bu büyük olasılıkla gerçekleşecektir), taraftarlar StubHub gibi web sitelerindeki ikincil pazara da başvurabilirler; burada taraftarlardan taraftarlara bilet satışı, değişken fiyatlarla gerçekleştirilecektir.

Mısır 2026 Dünya Kupası biletleri nereden alınır?

Mısır maçları için bilet almanın en güvenilir yolu, tüm Dünya Kupası biletlerinin ilk olarak satışa sunulduğu resmi FIFA bilet portalıdır.

Hayranlar, erken ön satışlar, rastgele seçim çekilişleri ve daha sonra ilk gelen ilk alır esasına göre satışlar gibi çeşitli satış aşamalarına katılmak için bir FIFA ID'si oluşturmalıdır.

İlk satışların yanı sıra, FIFA kendi resmi Yeniden Satış ve Takas Pazarı'nı da işletmektedir. Bu, biletlerini yeniden satmak veya tükenmiş biletleri satın almak isteyen taraftarlar için FIFA tarafından onaylanan tek platformdur.

Yeniden satış platformundaki biletler, özellikle maçlar yaklaştıkça genellikle sınırlı ve düzensizdir, ancak birincil satış aşamaları dışında bilet satın almak için en güvenli seçenek olmaya devam etmektedir. Meksika'daki taraftarlar için, özel bir Değişim Pazarı (Mercado de Intercambio), aynı resmi güvenlik önlemleri altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmektedir.

FIFA’nın resmi satış dönemlerini kaçıranlar ya da belirli tarihler veya şehirler için bilete ihtiyaç duyanlar için, StubHub veya Ticombo gibi ikincil bilet satış siteleri de Dünya Kupası biletlerini listeleyecektir. Bu platformlar daha fazla esneklik sunar, ancak talep odaklı yeniden satış piyasaları nedeniyle genellikle çok daha yüksek fiyatlarla hizmet verir.

Üçüncü taraf pazar yerlerini değerlendiren taraftarlar, gayri resmi satıcıların orijinallik, devretme geçerliliği ve şişirilmiş fiyatlandırma ile ilgili riskler taşıdığı için dikkatli davranmalıdır. Yalnızca güçlü alıcı garantileri ve net iade politikaları olan saygın platformlara güvenmek önemlidir.

Mısır 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Mısır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı; alt tribünde yer alır.

Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 3: Esas olarak üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Kategori 4: En uygun fiyatlı olanıdır ve diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

Sahne Bilet fiyat aralığı Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç) 60 - 620 Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 Son 32 105 $ - 750 Son 16 170 $ - 980 Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $ Yarı finaller 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875

Mısır 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Mısır maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz.

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

Grup Aşaması: Ev sahibi olmayan herhangi bir ülkenin 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)

Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir maç

Konaklama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

İstediğiniz stadyumda tüm maçları izleyin.

Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir

Tüm maç günleri ve aşamalar geçerlidir

Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Salonu, VIP, Kupa Salonu, Şampiyonlar Kulübü, FIFA Pavyonu

Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.

3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı

Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir

Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir

Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu

Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En özel seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için Özel Süitler ve Platin Erişim seçenekleri de mevcuttur.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın sahaları hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri ABD'de). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz: