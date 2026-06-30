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2026 Meksika Dünya Kupası biletlerini son dakikada nasıl satın alabilirsiniz: Meksika stadyum bilgileri, Meksika - Ekvador maçı, fiyatlar ve daha fazlası

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Dünya Kupası
Meksika

Dünya Kupası heyecanı Meksika’yı sarmış durumda ve siz de ev sahibi ülkelerin nasıl bir performans sergileyeceğini izlemek için orada olabilirsiniz

Doğru: Meksika, 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına katılmaya hak kazandı.

Meksika için ise riskler daha da yüksek: Efsanevi Estadio Azteca'nın ev sahipliği yaptığı bu ülke, dünyanın en büyük futbol turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeye hazır. El Tri taraftarlarının coşkulu tezahüratlarının ötesinde, Meksika toprakları yedi adet daha heyecan dolu grup maçına ev sahipliği yapacak.

GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.

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Meksika'nın 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

TarihMaçStadyumSon Skor/ Biletler
11 Haziran 2026Meksika - Güney AfrikaEstadio Azteca, Mexico City2-0
18 Haziran 2026Meksika - Güney Kore Akron Stadyumu, Guadalajara1-0
24 Haziran 2026Çek Cumhuriyeti - MeksikaEstadio Azteca, Meksiko0-3
1 Temmuz 2026Meksika - EkvadorEstadio Azteca, MeksikoBiletler

2026 Meksika Dünya Kupası ne zaman?

TarihMaçMekan (Meksika)Bilet
11 Haziran 2026Meksika - Güney AfrikaEstadio Azteca, Mexico CityBilet
15 Haziran 2026Güney Kore - Çek CumhuriyetiEstadio BBVA, MonterreyBiletler
17 Haziran 2026Özbekistan - KolombiyaEstadio Azteca, MeksikoBiletler
18 Haziran 2026Meksika - Güney KoreEstadio Akron, GuadalajaraBiletler
21 Haziran 2026Güney Kore - Güney AfrikaBBVA Stadyumu, MonterreyBiletler
23 Haziran 2026Kolombiya - Demokratik Kongo CumhuriyetiAkron Stadyumu, GuadalajaraBiletler
23 Haziran 2026Uruguay - İspanyaEstadio Akron, GuadalajaraBiletler
24 Haziran 2026Meksika - Çek CumhuriyetiEstadio Azteca, Mexico CityBiletler
27 Haziran 2026Grup Maçı (A Grubu)Estadio BBVA, MonterreyBiletler
30 Haziran 2026Son 32 MaçıEstadio Azteca, MeksikoBiletler
30 Haziran 202632'li Tur MaçıEstadio Akron, GuadalajaraBiletler
3 Temmuz 202632'li Tur MaçıBBVA Stadyumu, MonterreyBiletler
6 Temmuz 2026Son 16 MaçıEstadio Azteca, Mexico CityBilet

2026 Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
  • Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

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Meksika 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735 $
Son 32 Turu105 $ - 750 $
Son 16 Turu170 $ - 980 $ 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu Puan Durumu

TakımOynananGalibiyetBeraberlikMağlubiyetAtılan golGYGol farkıPuan
Meksika (Q)220030+36
Güney Kore21012203
Çek Cumhuriyeti201123-11
Güney Afrika201113-21

Meksika Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro

Teknik direktör Javier "El Vasco" Aguirre'nin önderliğinde, Meksika milli futbol takımı, yaklaşan ev sahibi turnuvası için 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile birlikte oldukça rekabetçi A Grubu'na düşen El Tri, deneyimli Avrupalı oyuncular, Liga MX'in seçkin yıldızları ve dünya sahnesinde parlamaya hazır heyecan verici genç yeteneklerden oluşan müthiş bir kadroya sahip.

Yıldızlarla dolu kadronun belkemiğini, savunmanın sağlam direği Edson Álvarez, tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa (tarihi bir şekilde altıncı kez Dünya Kupası kadrosuna seçildi) ve Feyenoord’un ölümcül golcüsü Santiago Giménez oluşturuyor.

İster El Tri’nin eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Meksiko ve Guadalajara’da oynanacak devasa A Grubu maçları için yerel bilet durumunu kontrol ediyor olun, işte Meksika’yı temsil eden 26 kişilik resmi kadro:

Meksika’nın Resmi Dünya Kupası Kadrosu

PozisyonOyuncuŞu Anki Kulübü
KalecilerGuillermo OchoaAVS Futebol SAD
 Carlos AcevedoSantos Laguna
 Raúl RangelChivas
Defans oyuncularıJohan VásquezGenoa
 César MontesLokomotiv Moskova
 Edson ÁlvarezWest Ham United
 Jesús GallardoToluca
 Israel ReyesClub América
 Jorge SánchezCruz Azul
 Mateo ChávezChivas
Orta saha oyuncularıLuis ChávezDinamo Moskova
 Érik LiraCruz Azul
 Álvaro FidalgoClub América
 Orbelín PinedaAEK Atina
 Gilberto MoraClub Tijuana
 Brian GutiérrezChicago Fire
 Luis RomoCruz Azul
 Obed VargasSeattle Sounders
ForvetlerSantiago GiménezFeyenoord
 Raúl JiménezFulham
 Roberto AlvaradoChivas
 César HuertaPumas UNAM
 Julián QuiñonesAl-Qadsiah
 Alexis VegaToluca
 Armando GonzálezChivas
 Guillermo MartínezPumas UNAM

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 BBVA Stadyumu (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123