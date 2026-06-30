Doğru: Meksika, 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına katılmaya hak kazandı.
Meksika için ise riskler daha da yüksek: Efsanevi Estadio Azteca'nın ev sahipliği yaptığı bu ülke, dünyanın en büyük futbol turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeye hazır. El Tri taraftarlarının coşkulu tezahüratlarının ötesinde, Meksika toprakları yedi adet daha heyecan dolu grup maçına ev sahipliği yapacak.
GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.
Meksika'nın 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?
|Tarih
|Maç
|Stadyum
|Son Skor/ Biletler
|11 Haziran 2026
|Meksika - Güney Afrika
|Estadio Azteca, Mexico City
|2-0
|18 Haziran 2026
|Meksika - Güney Kore
|Akron Stadyumu, Guadalajara
|1-0
|24 Haziran 2026
|Çek Cumhuriyeti - Meksika
|Estadio Azteca, Meksiko
|0-3
|1 Temmuz 2026
|Meksika - Ekvador
|Estadio Azteca, Meksiko
|Biletler
2026 Meksika Dünya Kupası ne zaman?
|Tarih
|Maç
|Mekan (Meksika)
|Bilet
|11 Haziran 2026
|Meksika - Güney Afrika
|Estadio Azteca, Mexico City
|Bilet
|15 Haziran 2026
|Güney Kore - Çek Cumhuriyeti
|Estadio BBVA, Monterrey
|Biletler
|17 Haziran 2026
|Özbekistan - Kolombiya
|Estadio Azteca, Meksiko
|Biletler
|18 Haziran 2026
|Meksika - Güney Kore
|Estadio Akron, Guadalajara
|Biletler
|21 Haziran 2026
|Güney Kore - Güney Afrika
|BBVA Stadyumu, Monterrey
|Biletler
|23 Haziran 2026
|Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
|Akron Stadyumu, Guadalajara
|Biletler
|23 Haziran 2026
|Uruguay - İspanya
|Estadio Akron, Guadalajara
|Biletler
|24 Haziran 2026
|Meksika - Çek Cumhuriyeti
|Estadio Azteca, Mexico City
|Biletler
|27 Haziran 2026
|Grup Maçı (A Grubu)
|Estadio BBVA, Monterrey
|Biletler
|30 Haziran 2026
|Son 32 Maçı
|Estadio Azteca, Meksiko
|Biletler
|30 Haziran 2026
|32'li Tur Maçı
|Estadio Akron, Guadalajara
|Biletler
|3 Temmuz 2026
|32'li Tur Maçı
|BBVA Stadyumu, Monterrey
|Biletler
|6 Temmuz 2026
|Son 16 Maçı
|Estadio Azteca, Mexico City
|Bilet
2026 Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?
Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.
Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.
İşte bilmeniz gerekenler:
- 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
- Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.
- Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.
- Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.
Meksika 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?
Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:
- Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
- Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
- Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
- Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.
Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:
|Sahne
|Bilet fiyat aralığı
|Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları)
|75 $ - 2.735 $
|Son 32 Turu
|105 $ - 750 $
|Son 16 Turu
|170 $ - 980 $
|Çeyrek finaller
|275 $ - 1.775 $
|Yarı finaller
|420 $ - 3.295 $
|Final
|2.030 $ - 7.875 $
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu Puan Durumu
|Takım
|Oynanan
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Atılan gol
|GY
|Gol farkı
|Puan
|Meksika (Q)
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|+3
|6
|Güney Kore
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Çek Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|Güney Afrika
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
Meksika Dünya Kupası Kadrosunda Kimler Var? 26 Kişilik Nihai Kadro
Teknik direktör Javier "El Vasco" Aguirre'nin önderliğinde, Meksika milli futbol takımı, yaklaşan ev sahibi turnuvası için 26 kişilik nihai kadrosunu resmen belirledi. Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile birlikte oldukça rekabetçi A Grubu'na düşen El Tri, deneyimli Avrupalı oyuncular, Liga MX'in seçkin yıldızları ve dünya sahnesinde parlamaya hazır heyecan verici genç yeteneklerden oluşan müthiş bir kadroya sahip.
Yıldızlarla dolu kadronun belkemiğini, savunmanın sağlam direği Edson Álvarez, tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa (tarihi bir şekilde altıncı kez Dünya Kupası kadrosuna seçildi) ve Feyenoord’un ölümcül golcüsü Santiago Giménez oluşturuyor.
İster El Tri’nin eleme turlarına yükselme yolunu planlıyor olun, ister Meksiko ve Guadalajara’da oynanacak devasa A Grubu maçları için yerel bilet durumunu kontrol ediyor olun, işte Meksika’yı temsil eden 26 kişilik resmi kadro:
Meksika’nın Resmi Dünya Kupası Kadrosu
|Pozisyon
|Oyuncu
|Şu Anki Kulübü
|Kaleciler
|Guillermo Ochoa
|AVS Futebol SAD
|Carlos Acevedo
|Santos Laguna
|Raúl Rangel
|Chivas
|Defans oyuncuları
|Johan Vásquez
|Genoa
|César Montes
|Lokomotiv Moskova
|Edson Álvarez
|West Ham United
|Jesús Gallardo
|Toluca
|Israel Reyes
|Club América
|Jorge Sánchez
|Cruz Azul
|Mateo Chávez
|Chivas
|Orta saha oyuncuları
|Luis Chávez
|Dinamo Moskova
|Érik Lira
|Cruz Azul
|Álvaro Fidalgo
|Club América
|Orbelín Pineda
|AEK Atina
|Gilberto Mora
|Club Tijuana
|Brian Gutiérrez
|Chicago Fire
|Luis Romo
|Cruz Azul
|Obed Vargas
|Seattle Sounders
|Forvetler
|Santiago Giménez
|Feyenoord
|Raúl Jiménez
|Fulham
|Roberto Alvarado
|Chivas
|César Huerta
|Pumas UNAM
|Julián Quiñones
|Al-Qadsiah
|Alexis Vega
|Toluca
|Armando González
|Chivas
|Guillermo Martínez
|Pumas UNAM
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?
2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:
|Ülke
|Stadyum (Şehir)
|Kapasite
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Meksika
|Estadio Banorte (Meksiko)
|48.821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44.330
|BBVA Stadyumu (Monterrey)
|50.113
|Amerika Birleşik Devletleri
|Mercedes-Benz Stadyumu (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadyumu (Boston)
|63.815
|AT&T Stadyumu (Dallas)
|70.122
|NRG Stadyumu, Houston
|68.311
|Arrowhead Stadyumu (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadyumu (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadyumu, Miami
|64.091
|MetLife Stadyumu, New York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|65.827
|Levi's Stadyumu, San Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123