Doğru: Meksika, 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına katılmaya hak kazandı.

Meksika için ise riskler daha da yüksek: Efsanevi Estadio Azteca'nın ev sahipliği yaptığı bu ülke, dünyanın en büyük futbol turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeye hazır. El Tri taraftarlarının coşkulu tezahüratlarının ötesinde, Meksika toprakları yedi adet daha heyecan dolu grup maçına ev sahipliği yapacak.

GOAL ile biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri öğrenin.

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih Maç Stadyum Son Skor/ Biletler 11 Haziran 2026 Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca, Mexico City 2-0 18 Haziran 2026 Meksika - Güney Kore Akron Stadyumu, Guadalajara 1-0 24 Haziran 2026 Çek Cumhuriyeti - Meksika Estadio Azteca, Meksiko 0-3 1 Temmuz 2026 Meksika - Ekvador Estadio Azteca, Meksiko Biletler

2026 Meksika Dünya Kupası ne zaman?

Tarih Maç Mekan (Meksika) Bilet 11 Haziran 2026 Meksika - Güney Afrika Estadio Azteca, Mexico City Bilet 15 Haziran 2026 Güney Kore - Çek Cumhuriyeti Estadio BBVA, Monterrey Biletler 17 Haziran 2026 Özbekistan - Kolombiya Estadio Azteca, Meksiko Biletler 18 Haziran 2026 Meksika - Güney Kore Estadio Akron, Guadalajara Biletler 21 Haziran 2026 Güney Kore - Güney Afrika BBVA Stadyumu, Monterrey Biletler 23 Haziran 2026 Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti Akron Stadyumu, Guadalajara Biletler 23 Haziran 2026 Uruguay - İspanya Estadio Akron, Guadalajara Biletler 24 Haziran 2026 Meksika - Çek Cumhuriyeti Estadio Azteca, Mexico City Biletler 27 Haziran 2026 Grup Maçı (A Grubu) Estadio BBVA, Monterrey Biletler 30 Haziran 2026 Son 32 Maçı Estadio Azteca, Meksiko Biletler 30 Haziran 2026 32'li Tur Maçı Estadio Akron, Guadalajara Biletler 3 Temmuz 2026 32'li Tur Maçı BBVA Stadyumu, Monterrey Biletler 6 Temmuz 2026 Son 16 Maçı Estadio Azteca, Mexico City Bilet

2026 Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır. Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır.

da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilmeleri için artık birincil yetkili adres konumundadır. Meksika'da ikamet edenler, resmi güvence altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı 'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.

'nı kullanmalıdır. Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.

En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır. Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.

Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar. Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.

Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır. Kategori 4: En uygun fiyatlı biletler; diğer kategorilerin dışında, üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir: