Mexico World Cup Tickets

2026 Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Meksika stadyum bilgileri, takım maç takvimi, fiyatlar ve daha fazlası

Dünya Kupası heyecanı Meksika'yı sarmış durumda ve ev sahibi ülkelerin performansını izlemek için orada olabilirsiniz

Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, Kuzey Amerika'da gerçekleşecek tarihi 2026 Dünya Kupası'nın başlangıcına geri sayım yaparken futbol heyecanı doruk noktasına ulaşıyor. 

Meksika için ise riskler daha da yüksek: Efsanevi Estadio Azteca'nın ev sahipliği yaptığı ülke, dünyanın en büyük futbol turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak tarihe geçmeye hazır. El Tri taraftarlarının coşkusunun ötesinde, Meksika toprakları yedi adet yüksek tempolu grup maçı daha ağırlayacak.

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Meksika'nın 2026 Dünya Kupası grup maç programı nedir?

2026 Meksika Dünya Kupası ne zaman?

TarihMaçMekan (Meksika)Biletler
11 Haziran 2026Meksika - Güney AfrikaEstadio Azteca, Mexico CityBilet
15 Haziran 2026Güney Kore - Çek CumhuriyetiEstadio BBVA, MonterreyBilet
17 Haziran 2026Özbekistan - KolombiyaEstadio Azteca, Mexico CityBilet
18 Haziran 2026Meksika - Güney KoreEstadio Akron, GuadalajaraBilet
21 Haziran 2026Güney Kore - Güney AfrikaBBVA Stadyumu, MonterreyBilet
23 Haziran 2026Kolombiya - Demokratik Kongo CumhuriyetiEstadio Akron, GuadalajaraBilet
23 Haziran 2026Uruguay - İspanyaEstadio Akron, GuadalajaraBilet
24 Haziran 2026Meksika - Çek CumhuriyetiEstadio Azteca, Mexico CityBilet
27 Haziran 2026Grup Maçı (A Grubu)Estadio BBVA, MonterreyBiletler
30 Haziran 2026Son 32 MaçıEstadio Azteca, Mexico CityBiletler
30 Haziran 202632'li Tur MaçıEstadio Akron, GuadalajaraBilet
3 Temmuz 202632'li Tur MaçıEstadio BBVA, MonterreyBilet
6 Temmuz 2026Son 16 MaçıEstadio Azteca, Mexico CityBiletler

2026 Meksika Dünya Kupası biletleri nasıl alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • 1 Nisan'da başlayan SonDakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Meksika'da ikamet edenler, resmi güvenceler altında yerel yeniden satış işlemlerini yürütmek üzere yeniden açılan FIFA Değişim Pazarı'nı (Mercado de Intercambio de la FIFA) kullanmalıdır.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın aldığınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Meksika 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Meksika'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735
Son 32105 $ - 750
Son 16170 $ - 980 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875

2026 Dünya Kupası'nda Meksika'dan ne beklemeli?

Daha önceki Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası turnuvalarına coşkulu kalabalıklar akın etmişti; bu yaz da, ev sahipliği görevinin ABD ve Kanada ile paylaşılmasına rağmen, tüm maçlarda yine büyük seyirci kitlelerinin katılımı bekleniyor.

Meksika'nın sporun en büyük turnuvasının kendi topraklarına dönmesi için 40 yıldır beklediği süre neredeyse sona erdi. Latin Amerika ülkesi, hem 1970 hem de 1986'da önemli Dünya Kupası turnuvalarına ev sahipliği yaptı ve erkekler turnuvasına üç kez ev sahipliği yapan veya ortak ev sahipliği yapan ilk ülke olacak.

Meksika, Güney Afrika ile karşılaşarak hem kendi mücadelesine hem de turnuvanın genel olarak açılışını yapacak. Bafana Bafana, 2010'da turnuvaya ev sahipliği yaptığından bu yana ilk kez Dünya Kupası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Önceki üç katılımlarında grup aşamasını geçememişti.

Meksika'nın gruptaki ikinci rakibi Güney Kore, 1986 Meksika Dünya Kupası'ndan bu yana son on turnuvanın hepsine katılma başarısı göstererek daha güçlü bir Dünya Kupası geçmişine sahiptir. Katar 2022'de eleme turlarına ulaşan Güney Kore, ilk kez üst üste iki Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı hedefliyor. 

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

2026 FIFA Dünya Kupası'nın maçları hangi stadyumlarda oynanacak?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve turnuvada kullanılacak stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123