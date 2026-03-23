2026 Masters biletlerini nasıl alabilirsiniz: Fiyatlar, Augusta National Golf Kulübü bilgileri ve daha fazlası

Bazı oyuncular ve taraftarlar için, Georgia’daki Augusta National’da düzenlenen ve yılın ilk Major turnuvası olan The Masters, golf sezonunun en önemli anıdır. 9 Nisan’da bu yılki Masters’ta ilk grubun vuruş yapmasına kadar geri sayım başladı.

Rory McIlroy, on iki ay önce ilk yeşil ceketini kazanarak ve aynı zamanda kariyer Grand Slam'ini tamamlayarak adını Masters tarihine yazdırdı.

Augusta'daki Masters 2026 ne zaman?

Masters Turnuvası'nın 90. edisyonu, 9 Nisan Perşembe günü başlayıp 12 Nisan Pazar günü sona erecek ve Georgia eyaletinin Augusta kentinde düzenlenecek.

Turnuvanın başlamasından önce, 6 Nisan Pazartesi ve 7 Nisan Salı günleri antrenman turları yapılacak.

8 Nisan Çarşamba günü ise Augusta National'ın kuzeydoğu köşesindeki ayrı bir 9 delikli / par-27 sahada oynanan "Par 3 Yarışması" düzenlenecek.

The Masters 2026 golf biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Masters biletlerine olan talep arzı çok aştığı için biletler rastgele dağıtılmaktadır. Masters çekilişine katılmak, Augusta'daki haftalık etkinlikler için resmi biletleri garantilemenin tek yoludur.

2026 turnuva bilet piyangosu 1-20 Haziran 2025 tarihleri arasında açıktı ve ilgilenenlerin Masters sitesinde kayıt olup başvuruda bulunmaları gerekiyordu.

Kişi veya hane başına yalnızca bir başvuru kabul edilse de, farklı tarihlerde bilet başvurusu yapabiliyordunuz. Kazananlar Temmuz ayında e-posta yoluyla bilgilendirildi ve ödemelerin kısa süre içinde yapılması gerekiyordu.

Çekiliş yoluyla bilet alamayanlar, Masters biletlerini elde etmek için en iyi fırsatı sunan StubHub gibi ikincil siteleri değerlendirebilirler.

Yeniden satış sitelerinde fiyatlar daha yüksek olabilir, ancak Augusta National'a girmek istiyorsanız, bu siteler çok rağbet gören biletleri elde etmek için en iyi seçenek olabilir.

The Masters 2026 golf biletleri ne kadar?

Çekilişle seçilme şansına sahip olduysanız, Masters 2026 biletlerinin fiyatları şu şekildedir:

Antrenman turları (Pzt & Sal): 125 $'dan başlayan fiyatlarla

Par 3 Yarışması (Çarşamba): 150 $'dan başlayan fiyatlarla

Turnuva Günleri (Per-Paz): 160 $'dan başlayan fiyatlarla

Masters konaklama paketleri arayanlar için, Augusta National'ın resmi lüks premium seçeneği olan "The Map & Flag" haftalık geçiş kartları yaklaşık 17.000 $'dan satışa sunuluyor.

Ek bilgi için Masters'ın resmi sitesini ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Augusta National Golf Kulübü'nün tarihi

Masters, Augusta National Golf Kulübü'nde düzenlenir ve dört Major turnuvasından her yıl aynı sahada oynanan tek turnuvadır.

Augusta National sahası, düz olmayan fairway'ler, dönen rüzgarlar ve hızlı ve dalgalı green'ler gibi belirli özelliklere sahiptir; bu özellikler bazı oyuncular için avantaj sağlarken, diğerleri için zorluk teşkil eder.

Bobby Jones ve Clifford Roberts tarafından kurulan Augusta National sahası, Jones ve Alister MacKenzie tarafından tasarlanmış ve 1932'de oyunlara açılmıştır. Masters, 1934'ten beri bu kulüpte oynanmaktadır ve ilk turnuvayı Horton Smith kazanmıştır.

Augusta National'daki her deliğin adı, o delikte bulunan kendine özgü bitkiden gelmektedir. Bazıları yıllar içinde değişmiştir; örneğin, 14 numaralı delik eskiden Spanish Dagger olarak biliniyordu, ancak artık fairway'in sol tarafında bulunan egzotik bitki nedeniyle Chinese Fir olarak bilinmektedir. Yıllar içinde, 350'den fazla çeşitten 80.000'den fazla bitki Augusta National arazisine eklenmiştir.

The Masters 2026'dan ne beklemeli

Dünyanın en iyi golfçüleri, The Masters'ın 90. edisyonu için muhteşem Augusta National Golf Club'da bir araya geliyor.

Rory McIlroy, geçen yıl dramatik bir şekilde kazandığı Masters şampiyonluğunu korumak amacıyla Georgia’ya geri dönüyor. Ancak, 2002’de Tiger Woods’tan bu yana turnuvayı tekrar kazanan bir isim çıkmadı ve genel olarak bakıldığında, bir önceki yılın yeşil ceket sahibi, Augusta’nın kutsal çimlerine geri döndüğünde rakiplerine ciddi bir tehdit bile oluşturamadı. Son 11 şampiyonun sadece 4'ü unvanını korurken ilk 10'da yer aldı ve üçü ise eleme turunu geçemedi.

Ancak bahisçilerin liderlik tablosunun zirvesine tekrar çıkması için favori gösterdikleri isim, 2022 ve 2024 şampiyonu Scottie Scheffler. 2020'de Augusta'da ilk kez sahneye çıktığından beri, 19. sıradan daha kötü bir sonuç almadı ve arka arkaya dört kez ilk 10'da yer aldı.

Sezon başındaki form, önceki Masters turnuvalarında hayati bir faktör olduğunu kanıtladı; son dört şampiyonun hepsi, o yılın Ocak-Mart aylarında en az bir PGA Tour zaferi elde etmişti. Chris Gotterup zaman zaman inişli çıkışlı bir performans sergilese de, Hawaii'deki Sony Open ve WM Phoenix Open'da kazandığı iki şampiyonluk dikkat çekicidir. Ancak Augusta'da en son bir ilk kez katılan oyuncunun galip geldiği yıl 1979'a, Fuzzy Zoeller'a kadar gitmek gerekiyor.