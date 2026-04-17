2026 Konferans Ligi Finali biletleri nasıl alınır: Bilet fiyatları, tahminler ve daha fazla bilgi

27 Mayıs 2026'da tarihi Leipzig kentinde, iki takımın Avrupa zaferi için karşı karşıya gelmesiyle UEFA Konferans Ligi sezonu sona erecek.

Bu sezonun galibi, 2026–27 UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

GOAL, bu Mayıs ayında düzenlenecek UEFA Konferans Ligi Finali ile ilgili bilet fiyatları ve yılın en önemli futbol etkinliklerinden birinde yerinizi nasıl garantileyebileceğiniz dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilet bilgilerini sizlere sunuyor.

2026 UEFA Konferans Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 27 Mayıs Çarşamba UEFA Konferans Ligi Finali (21:00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Bilet

2026 UEFA Konferans Ligi yarı finalleri ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 30 Nisan Perşembe Yarı Final 1. Maç: Şahtar Donetsk - Crystal Palace (21:00 CET) Henryk Reyman Belediye Stadyumu (Krakow) Bilet 30 Nisan Perş Yarı Final 1. Maç: Rayo Vallecano - Strasbourg (21:00 CET) Vallecas Stadyumu (Madrid) Biletler 7 Mayıs Perş Yarı Final 2. Maç: Crystal Palace - Shakhtar Donetsk (20:00 BST) Selhurst Park (Londra) Biletler 7 Mayıs Perşembe Yarı Final 2. Maç: Strasbourg - Rayo Vallecano (21:00 CET) Stade de la Meinau (Strasbourg) Bilet

2026 Konferans Ligi Finali biletlerini nasıl satın alabilirsiniz?

Red Bull Arena'nın 39.700 kişilik kapasitesinin önemli bir kısmı doğrudan taraftarlara ve genel halka ayrılmıştır.

Katılımcı iki kulüp genellikle eşit sayıda bilet (her biri yaklaşık 9.000–10.000 adet) alır, kalan biletler ise UEFA.com/tickets üzerinden dünya çapındaki taraftarlara satışa sunulur.

Finalistlerin taraftarları için ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, takımların turnuvaya katılmaya hak kazanmasının ardından doğrudan ilgili kulüplerle koordine edilmektedir.

Ayrıca taraftarlar, son dakika biletlerini garantilemek için StubHub gibi ikincil piyasadan bilet satın alabilirler.

2025 Konferans Ligi Finali biletleri: Fiyatları ne kadar?

UEFA Konferans Ligi Finali 2026 için resmi bilet fiyatları 25 € ile 190 € arasında değişmektedir ve şu şekilde kademelendirilmiştir:

Fans First: 40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır)

40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır) Kategori 3: 65 €

65 € Kategori 2: 140 €

140 € Kategori 1: 190 €

Ek bilgi için çeşitli kulüplerin ve UEFA'nın resmi bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikincil siteleri takip edin.

2026 Konferans Ligi Finalinden ne beklemeli?

Bu, Avrupa'nın en yeni kulüp turnuvasının sadece 5. sezonu olabilir, ancak önceki finaller, turnuvanın değerini kanıtlayan nefes kesici heyecan dolu maçlardı.

Roma'nın ilk zaferinden West Ham'ın 2023'te Prag'da kazandığı şeye ve Olympiacos'un 2024'teki tarihi zaferine kadar, Conference League kulüplere isimlerini kıtanın tarihine yazdırmaları için bir platform sunmuştur.

Katılan birçok takım için Konferans Ligi, büyük bir kupa kazanma ve bir sonraki sezon için Avrupa Ligi'nde yer alma şansını garantileme fırsatı sunuyor.

Leipzig, 2006 Dünya Kupası ve UEFA EURO 2024'ün ev sahibi şehri olarak ünlenmiş olması nedeniyle, büyük Avrupa gecelerine ev sahipliği yapmaya yabancı değildir.

Ancak Leipzig Stadyumu, Konferans Ligi’nin finaline ilk kez ev sahipliği yapacak ve yarışan iki takıma modern, heybetli ve coşkulu bir atmosfer sunacak.

2026 Konferans Ligi Finali için nerede kalınır?

Almanya'daki Leipzig Stadyumu (RB Arena olarak da bilinir), RB Leipzig'in ev sahipliği yaptığı stadyumdur.

Stadyum, eski Zentralstadion'un yerinde 2004 yılında açılmıştır ve uluslararası maçlar için yaklaşık 42.000 kişilik kapasiteye sahiptir (Konferans Ligi Finali için 39.700).