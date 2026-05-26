2026 Konferans Ligi Finali biletleri nasıl alınır: Bilet fiyatları, son dakika biletleri ve daha fazla bilgi

27 Mayıs 2026'da tarihi Leipzig kentinde, iki takımın Avrupa zaferi için karşı karşıya gelmesiyle UEFA Konferans Ligi sezonu sona erecek.

Bu sezonun galibi, 2026-27 UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.

GOAL, bu Mayıs ayında düzenlenecek UEFA Konferans Ligi Finali ile ilgili bilet fiyatları ve yılın en önemli futbol etkinliklerinden birinde yerinizi nasıl garantileyebileceğiniz dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor.

2026 UEFA Konferans Ligi Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 27 Mayıs Çarşamba UEFA Konferans Ligi Finali: Crystal Palace - Rayo Vallecano (21:00 CET) Red Bull Arena (Leipzig) Bilet

2026 Konferans Ligi Finali biletleri nasıl satın alınır

Red Bull Arena'nın 39.700 kişilik kapasitesinin önemli bir kısmı, taraftarlara ve genel halka doğrudan satışa sunulmaktadır.

Katılımcı iki kulübe genellikle eşit sayıda bilet tahsis edilir (her birine yaklaşık 9.000–10.000 adet), kalan biletler ise UEFA.com/tickets adresi üzerinden dünya çapındaki taraftarlara satışa sunulur.

Finalistlerin taraftarları için ayrılan biletlerin satış ve tahsis süreci, takımlar eleme turlarını geçtikten sonra doğrudan ilgili kulüplerle düzenlenir.

Ayrıca taraftarlar, son dakika biletlerini garantilemek için StubHub gibi ikincil piyasadan da bilet satın alabilirler.

2025 Konferans Ligi Finali biletleri: Fiyatları ne kadar?

2026 UEFA Konferans Ligi Finali için resmi bilet fiyatları 25 € ile 190 € arasında değişmektedir ve şu şekilde kademelendirilmiştir:

Fans First: 40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır)

40 € (finalistlerin taraftarları için ayrılmıştır) Kategori 3: 65 €

65 € Kategori 2: 140 €

140 € Kategori 1: 190 €

Daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin ve UEFA’nın resmi bilet portallarını, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

2026 Konferans Ligi Finali'nden ne beklemeli?

Bu, Avrupa'nın en yeni kulüp turnuvasının sadece 5. sezonu olabilir, ancak önceki finaller, turnuvanın değerini kanıtlayan nefes kesici heyecanlar yaşattı.

Roma'nın ilk zaferinden West Ham'ın 2023'te Prag'da kazandığı şaraba ve Olympiacos'un 2024'teki tarihi zaferine kadar, Conference League kulüplere adlarını kıtanın tarihine yazdırmaları için bir platform sunmuştur.

Katılan birçok takım için Konferans Ligi, büyük bir kupa kazanma ve bir sonraki sezon için Avrupa Ligi'nde yer alma şansını garantileme fırsatı sunuyor.

Leipzig, 2006 Dünya Kupası ve UEFA EURO 2024'ün ev sahibi şehri olarak ün yapmış olması nedeniyle, büyük Avrupa gecelerine ev sahipliği yapmaya yabancı değildir.

Ancak, Leipzig Stadyumu ilk kez Conference League'in finaline ev sahipliği yapacak ve iki rakip takıma modern, heybetli ve gürültülü bir sahne sunacak.

2026 Konferans Ligi Finali için nerede kalınır?

Almanya'daki Leipzig Stadyumu (RB Arena olarak da bilinir), RB Leipzig'in ev sahipliği yaptığı stadyumdur.

Stadyum, eski Zentralstadion'un yerinde 2004 yılında açılmıştır ve uluslararası maçlar için yaklaşık 42.000 kişilik bir kapasiteye sahiptir (Konferans Ligi Finali için 39.700).