Colombia World Cup 2026 tickets

2026 Kolombiya Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, maç programı, fiyatlar ve daha fazlası

İşte James Rodriguez ve Luis Diaz gibi Kolombiyalı yıldızları sahada izleyebileceğiniz yollar

Bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın grup aşamasında Kolombiya sahaya çıktığında, taraftarlarından büyük bir sesli destek görecek. 

İlk iki maçı Meksika'da, son maçı ise Florida'da oynanacak olan Kolombiya'nın taraftarları, stadyumlarda kesinlikle pozitif bir atmosfer yaratacak. 

GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri sizlere aktarsın.

Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası grup maçları programı nedir?

TarihMaç (Yerel saatle başlama saati)YerBiletler
17 Haziran ÇarşambaKolombiya - Özbekistan (20:00)Estadio Banorte (Meksiko)Bilet
23 Haziran SalıKolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (20:00)Estadio Akron (Guadalajara)Bilet
27 Haziran CumartesiKolombiya - Portekiz (19:30)Hard Rock Stadyumu (Miami)Bilet

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya'dan ne beklemeli?

Los Cafeteros, 1962'de ilk kez Dünya Kupası Finalleri'nde boy gösterdi, ancak gezegenin en büyük futbol şenliğine katılamadıkları uzun dönemler de oldu (1966-1986 ve 2002-2010). 

Kolombiya, önceki Dünya Kupası'na katılamamasına rağmen, 2022'de olumlu adımlar attı. Mart 2022'de Bolivya'yı 3-0 yenerek 28 maçlık nefes kesici bir yenilmezlik serisi başlattılar ve bu seri, Temmuz 2024'te Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda 65.300 seyirci önünde Copa America Finalinde Arjantin'e yenilene kadar devam etti. 2026 Dünya Kupası grup aşamasında tekrar bu stadyuma dönecekler.

Önümüzdeki yaz, Kolombiya, Dünya Kupası'na ilk kez katılacak olan Özbekistan ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Bu Asya ülkesi, Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkını elde ederken, 16 eleme maçından sadece birini kaybetti.

Özbekistan'ın ardından Kolombiya, Yeni Kaledonya, Jamaika veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden birinin çıkacağı Konfederasyonlar Arası Play-off (IC Path 1) turunun galibi ile karşılaşacak. 

Kolombiya, FIFA dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Portekiz ile oynayacağı son grup maçına kadar bol bol puan toplamayı umuyor.

Kolombiya 2026 Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler:

  • SonDakika Satış Aşaması, 1 Nisan'da başlamış olup şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu bir çekiliş değildir. Biletler, kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmakta ve anında onaylanmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 FIFA Dünya Kupası ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 ev sahibi şehirde düzenlenecek.

Kuzey Amerika'da 34 gün boyunca 104 maç oynanacak. Turnuva ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşecek ve üç ülke tarafından ortaklaşa düzenlenecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri şunlardır:

  • Kanada: Toronto ve Vancouver
  • Meksika: Guadalajara, Mexico City ve Monterrey
  • Amerika Birleşik Devletleri: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco ve Seattle

Kolombiya 2026 Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Kolombiya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için biletler aşağıdaki kategorilere ayrılmıştır:

  • Kategori 1: En pahalı olanı, alt koltuk katında yer alır.
  • Kategori 2: Kategori 1 alanları dışındaki hem üst hem de alt katları kapsar.
  • Kategori 3: Çoğunlukla üst katta, Kategori 1 ve 2'nin ötesinde yer alır.
  • Kategori 4: En uygun fiyatlı olanı, diğer kategorilerin dışındaki üst katta yer alır.

Fiyatlar, çeşitli bilet satış aşamaları boyunca dalgalanma gösterebilir. Tahmini fiyatlar aşağıda gösterilmiştir:

SahneBilet fiyat aralığı
Grup Aşaması (ev sahibi ülkeler hariç)60 - 620 dolar
Grup Aşaması (ABD, Kanada ve Meksika maçları) 75 $ - 2.735
Son 32105 $ - 750
Son 16170 $ - 980 
Çeyrek finaller 275 $ - 1.775 $
Yarı finaller 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875

Kolombiya 2026 Dünya Kupası konukseverlik biletlerini nasıl alabilirsiniz?

Üç ev sahibi ülkede de sunulan, premium biletler, yiyecek ve içecekler ve daha fazlasını içeren Kolombiya maçları için eksiksiz konaklama paketleriyle 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en iyi anlarını yaşayabilirsiniz. 

Paketler aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:

Tek Maç

  • Grup Aşaması: Ev sahibi ülkeler dışındaki herhangi bir takımın 1 maçı (CAN, MEX, USA hariç)
  • Son 32/Son 16/Üçüncülük Maçı: Herhangi bir 1 maç
  • Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Kişi başı 1.400 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Mekan Serisi

  • Seçtiğiniz mekanda tüm maçları izleyin.
  • Mekana bağlı olarak 4-9 maç içerir
  • Tüm maç günleri ve aşamaları geçerlidir
  • Ağırlama seçenekleri: Saha Kenarı Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Kişi başı 8.275 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

Takımımı Takip Et

  • Yerinden bağımsız olarak, takımınızı her grup aşaması maçında izleyin.
  • 3 Grup Aşaması maçı ve 1 Son 32 Turu maçı
  • Tüm maç günleri ve yerleri geçerlidir
  • Takımımı Takip Et özelliği şu anda ev sahibi ülke takımları (Kanada, Meksika, ABD) için mevcut değildir
  • Ağırlama seçenekleri: FIFA Pavyonu
  • Kişi başı 6.750 ABD dolarından başlayan fiyatlarla

En seçkin seçenekleri arayan kurumsal veya VIP gruplar için özel süitler ve Platinum Erişim imkanı da sunulmaktadır.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi şehirleri hangileridir?

2022 yılının Haziran ayında, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak on altı şehir açıklandı (ikisi Kanada'da, üçü Meksika'da ve on biri Amerika Birleşik Devletleri'nde). Bu şehirleri ve maçların oynanacağı stadyumları aşağıda inceleyebilirsiniz:

ÜlkeStadyum (Şehir)Kapasite
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MeksikaEstadio Banorte (Meksiko) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Amerika Birleşik DevletleriMercedes-Benz Stadyumu (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadyumu (Boston) 63.815 
 AT&T Stadyumu (Dallas) 70.122 
 NRG Stadyumu, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadyumu (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadyumu (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadyumu, Miami 64.091 
 MetLife Stadyumu, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadyumu, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123