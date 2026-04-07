2026 Kings Cup Finali biletleri nasıl alınır: Al Hilal - Al Kholood maçının tarihleri, fiyatları ve Riyad hakkında bilgiler

Suudi Kral Kupası, Krallık’taki en prestijli eleme turnuvası olmaya devam ediyor ve Al Hilal’ın Al Kholood’u ağırlamaya hazırlandığı 2026 turnuvası heyecan doruk noktasına ulaşıyor.

Riyad'ın hüküm süren devleri Al Hilal, turnuva tarihinin en başarılı kulübü olarak mirasını daha da sağlamlaştırmak için mücadele ediyor.

İster Blue Wave'in sadık bir üyesi olun, ister Orta Doğu spor kültürünün zirvesini yaşamak isteyen tarafsız bir taraftar olun, yerinizi erkenden ayırtmak çok önemli.

GOAL, Kingdom Arena'ya bilet almanıza yardımcı olacak kapsamlı bir rehberle birlikte en güncel bilet durumunu sunuyor.

Al Hilal - Al Kholood maçı ne zaman?

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 23 Nisan 2026 Perşembe (21:00 AST) Al Hilal - Al Kholood Kingdom Arena, Riyad Bilet

Al Hilal - Al Kholood biletleri nereden alınır?

Birincil biletler genellikle Blu Store uygulaması (Al Hilal’ın resmi ortağı) veya Suudi Kral Kupası portalı üzerinden satışa sunulsa da, yoğun talep gören koltuklar genel satışın başlamasından birkaç dakika içinde tükenebilir.

Sorunsuz bir deneyim için taraftarlar, giriş garantisi veren resmi mobil platformları ve güvenilir ikincil pazar yerlerini kullanmalıdır. Kingdom Arena'daki maçların tüm biletleri dijital olarak düzenlenmektedir.

Kral Kupası Finali'ni izlemek için son dakika seçenekleri arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil pazarları inceleyebilir.

Al Hilal - Al Kholood maçının biletleri ne kadar?

Genel Giriş (Kale Arkası): 65 SAR – 150 SAR

65 SAR – 150 SAR Kategori 1 (Yan Tribünler): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Premium Koltuklar (Orta Kat): 500 SAR – 950 SAR

500 SAR – 950 SAR Ağırlama ve VIP Locaları: 1.800 SAR – 5.000+ SAR

Fiyatlar, maç günü yaklaştıkça piyasa talebine göre değişebilir.

Kingdom Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Kingdom Arena, modern spor mimarisinin bir harikasıdır. Başlangıçta Boulevard Hall adıyla inşa edilen ve rekor sürede tamamlanan bu tesis, Al Hilal’in kalıcı kalesi haline gelmiştir.

Kapasite ve Koltuklar: Arena yaklaşık 30.000 seyirciyi ağırlayabilir. Kompakt, kapalı bir mekan olarak tasarlandığı için tribünler dik ve sahaya inanılmaz derecede yakındır. Bu, 30.000 taraftarın sesinin 100.000 gibi hissedildiği bir kazan etkisi yaratır. Orta katta bulunan 20 lüks loca, VIP konuklar için en iyi seyir açısını sunar.

Konum ve Lojistik: Riyad'ın Hittin semtinde bulunan arena, daha geniş Boulevard City kompleksinin bir parçasıdır.

Varış: Maçın 21:00'da başlaması nedeniyle 19:30'a kadar varmanızı öneririz. Riyad'da, özellikle Boulevard City çevresinde trafik yoğun olabilir.

Ulaşım: En direkt ulaşım için Careem veya Uber gibi araç çağırma uygulamalarını kullanın. Araba ile geliyorsanız, hemen yakınlarda park yeri sınırlı olduğu için buna hazırlıklı olun.

Tesisler: Stadyum tamamen iklim kontrollüdür, bu da Riyad'daki hava koşullarından bağımsız olarak futbol için mükemmel bir mekan olmasını sağlar. Hol boyunca yüksek hızlı Wi-Fi ve birinci sınıf yemek mekanları mevcuttur.

En otantik King's Cup deneyimi için, kalelerin arkasındaki Kuzey veya Güney tribünlerinden bilet almaya çalışın. Al Hilal Ultras taraftar grubu, buradan tezahüratlara öncülük ederek Suudi futbolunu dünya çapında bir sansasyon haline getiren ritmik ve yüksek enerjili ortamı yaratır.