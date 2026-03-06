Suudi Arabistan'ın en prestijli eleme turnuvası olan Kral Şampiyonlar Kupası, heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu yılki yarı finaller, krallığın dört büyük takımı ve yükselen rakiplerinin tarihi finalde yer almak için mücadele ettiği devlerin çarpışmasını temsil ediyor.

Bu yılki eşleşmelerde, Al Ahli'nin Cidde'de Al Hilal'i ağırlamaya hazırlandığı heyecan verici bir Suudi El Clásico maçı yer alıyor. Aynı zamanda, turnuvanın sürpriz takımı Al Kholood, ağır toplar Al Ittihad ile karşı karşıya geliyor.

GOAL, tribünlerde yerinizi garantilemek için kesin bir rehber hazırladı. Kral Kupası yarı final biletlerini hemen satın almak için bilmeniz gereken her şey burada.

King's Cup yarı finalleri ne zaman?

2025-26 Kral Kupası'nın yarı final aşaması şu anda Mart ortası için planlanıyor.

Tarih ve Saat Maç Yer Bilet 18 Mart 2026 Çarşamba (22:00) Al Kholood - Al Ittihad Al Hazm Club Stadyumu (Al-Rass) Bilet 18 Mart 2026 Çarşamba (22:00) Al Ahli - Al Hilal KASC'deki Al Inma Stadyumu (Cidde) Bilet

Kral Kupası yarı final biletlerini nereden satın alabilirim?

Kral Kupası Yarı Finalleri biletlerini temin etmenin en güvenilir yolu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Suudi Pro Ligi'nin resmi bilet satış ortağı olan Webook'tur.

Çoğu resmi kulüp duyurusu bu platform üzerinden yayınlanacak ve taraftarların bir hesap oluşturarak yoğun talep dönemlerinde sanal kuyruklara katılmaları gerekecektir.

Ancak, Al Hilal ve Al Ittihad gibi kulüplerin büyük popülaritesi nedeniyle, resmi biletler satışa sunulduktan birkaç dakika içinde tükenmektedir. Biletlerin tükendiğini fark ederseniz, en iyi alternatifiniz Ticombo gibi ikincil pazar yerlerini kullanmaktır.

King's Cup yarı final biletleri ne kadar?

King's Cup bilet fiyatları, maçın oynanacağı stadyum ve katılan kulüplerin profiline göre değişir. Yarı finallerde genellikle önceki turlara göre fiyatlarda hafif bir artış görülür, ancak sıradan taraftarlar için hala uygun fiyatlı seçenekler mevcuttur. Şu anda, ikincil pazarlarda en ucuz biletler yaklaşık 60 SAR'dan başlıyor, ancak bunlar genellikle üst katmanlar veya kale arkası bölümler için geçerlidir.

Bekleyebileceğiniz fiyat kademelerinin genel dağılımı şöyledir:

Genel Giriş: 60 SAR – 150 SAR (En iyi fiyat-fayda oranı)

60 SAR – 150 SAR (En iyi fiyat-fayda oranı) Kategori 1 (Yan Saha): 200 SAR – 450 SAR

200 SAR – 450 SAR Premium/Gümüş: 500 SAR – 900 SAR

500 SAR – 900 SAR Altın/Konukseverlik: 1.200 SAR – 3.500+ SAR (Lounge erişimi ve ikramlar dahildir)

Al Ahli ile Al Hilal gibi önemli maçlarda, Ticombo gibi platformlardaki fiyatların talebe göre dalgalanabileceğini unutmayın. Bütçenize uygun bir bilet görürseniz, maç tarihine yakın bir zamana kadar beklemek yerine hemen satın almak genellikle akıllıca olacaktır.

Kings Cup yarı finalleri biletlerini nasıl alabilirim?

Bu biletleri elde etmek için biraz strateji gereklidir. Bu adımları izleyerek maçı kaçırmadığınızdan emin olun:

Resmi kanalları takip edin: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu (SAFF) ve belirli kulüpleri (Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad) sosyal medyada takip edin. Genellikle "Genel Satış" için kesin tarih ve saati Webook üzerinden duyururlar. Erken kayıt olun: Webook.com ve Ticombo'da önceden hesabınızı oluşturun. Bu, biletler satışa çıktığında ve site trafiği yoğunlaştığında değerli saniyelerden tasarruf etmenizi sağlar. Yeniden Satış Pazarını Kontrol Edin: İlk satışları kaçırırsanız, doğrudan Ticombo'ya gidin. Konaklama Paketlerini Arayın: Bütçeniz daha büyükse ve genel satışın stresinden kaçınmak istiyorsanız, konaklama veya "Gold" paketlerini arayın. Bu paketler genellikle standart koltuklardan daha uzun süre satışta kalır.

Al Inma Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Al Ahli ile Al Hilal arasındaki yarı final maçı, Cidde'deki prestijli King Abdullah Sports City (KASC) kompleksinde bulunan Al Inma Stadyumu'nda oynanacak. Genellikle Shining Jewel bölgesi olarak anılan bu stadyum, heyecan verici atmosferi ve son teknoloji tesisleriyle ünlüdür.

Stadyum, her koltuktan engelsiz bir görüş sağlamak üzere tasarlanmış olup, Asya'da en iyi futbol izleme deneyimlerinden birini sunmaktadır. Cidde'nin sıcak akşamlarında bile seyircilerin konforunu sağlamak için modern bir soğutma sistemine sahiptir. Maçı izlemek için seyahat eden taraftarlar için stadyum, ana yollara iyi bir bağlantıya sahiptir, ancak maçın başlamasından en az iki saat önce stadyuma varılması şiddetle tavsiye edilir.

KASC kompleksinde geniş bir otopark bulunmaktadır, ancak önemli kupa maçları sırasında hızla dolmaktadır.

Al-Rass'taki Al Hazm Club Stadyumu'nda oynanacak Al Kholood - Al Ittihad maçına katılıyorsanız, bu stadyum daha küçük ve samimi bir atmosfer sunarken, "sahaya yakın" hissi ile kupa maçlarında sürprizlerin daha da olası hale geldiğini hissettirir.