2026 Katar Dünya Kupası biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

2022'de tarihin tartışmasız en yoğun ve en görkemli Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, yetenekli oyuncularını Atlantik'in ötesine taşımaya hazır.

Maroon, Asya futbolunda dikkate alınması gereken bir güç haline geldi ve birçok taraftar, Asya şampiyonu takımın Kuzey Amerika'nın dev sahnesinde nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Katarlı yıldızlar, San Francisco ve Vancouver'ın parlak ışıkları altında parlayabilecek mi? Bunu öğrenmek için orada olabilirsiniz. GOAL, biletleri nasıl temin edebileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, 2026 Dünya Kupası biletleriyle ilgili en son bilgileri size sunsun.

Katar'ın 2026 Dünya Kupası grup maç takvimi nedir?

Tarih Maç Mekan Bilet 13 Haziran 2026 Katar - İsviçre Levi's Stadyumu (San Francisco) Bilet 18 Haziran 2026 Kanada - Katar BC Place (Vancouver) Bilet 24 Haziran 2026 Bosna Hersek - Katar Lumen Field (Seattle) Bilet

2026 Katar Dünya Kupası biletleri ne zaman satın alınır?

Bugün itibariyle, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona ermiştir.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiğinden, birincil bilet stoğu şu anda tüm zamanların en düşük seviyesindedir.

İşte bilmeniz gerekenler:

1 Nisan'da başlayan Son Dakika Satış Aşaması şu anda devam etmektedir. Önceki turlardan farklı olarak, bu aşama bir kura çekilişi değildir. Biletler, anında onaylanarak tamamen "ilk gelen, ilk alır" esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın almak için son fırsattır.

Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı da açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.

Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil pazar yerlerine de bakabilirler. Satın alacağınız biletler için ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

2026 Katar Dünya Kupası biletleri: Fiyatları ne kadar?

Katar'daki 2026 FIFA Dünya Kupası grup maçları için maç biletleri, her türden taraftara uygun olacak şekilde kategorilere ayrılmıştır. Kategori 1, alt katta bulunan en iyi koltuklarla birinci sınıf bir deneyim sunarken, Kategori 2 orta kat veya alt köşe koltuklardan dengeli bir görüş sağlar. Kategori 3, üst kat koltuklarla daha bütçe dostu bir seçenek olarak hizmet verirken, Kategori 4 en uygun fiyatlı giriş noktası olmaya devam eder, ancak bu koltuklar genellikle stadyumun en üst bölümlerinde yer alır.

Katar'ın grup aşaması maçları için tahmini fiyatlar şu şekildedir:

Kategori 1: En iyi alt kat koltuklar (450 - 620 dolar)

En iyi alt kat koltuklar (450 - 620 dolar) Kategori 2: Orta kat/alt köşe koltuklar (280 - 400 dolar)

Orta kat/alt köşe koltuklar (280 - 400 dolar) Kategori 3: Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar)

Üst kat koltuklar (150 - 250 dolar) Kategori 4: En uygun fiyatlı / Kısıtlı görüş (60 - 120 dolar)

2026 Dünya Kupası'nda Katar'dan ne beklemeli?

Katar, Kuzey Amerika'ya sadece bir katılımcı olarak değil, Asya şampiyonu olarak geliyor. Takım, 2022'den bu yana önemli ölçüde gelişti ve dünya çapında hayranlar kazanan daha geniş ve kendinden emin bir futbol stili sergiledi.

Tek başına maçların kaderini belirleyebileceğini kanıtlamış karizmatik Akram Afif ve golcü Almoez Ali'nin liderliğinde Maroon, her savunma için bir tehdit oluşturuyor. Mevcut taktik düzeniyle, top hakimiyeti yüksek ve kontra ataklarda ölümcül bir takım bekleyebilirsiniz. Kendi evinde grup aşamasında elenmenin üzüntüsünü yaşayan bu kadro, Katar futbolunun Dünya Kupası'nın eleme turlarına hazır olduğunu kanıtlamak için büyük bir motivasyona sahip.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahipliği yapacak şehirler hangileri?

Maçların oynanacağı on altı ev sahibi şehir ve stadyumları inceleyin: